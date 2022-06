Visita guidata alla scoperta della Pieve di San Michele Arcangelo

Sabato 25 giugno 2022, alle ore 16.00, Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata alla Pieve di San Michele Arcangelo, via La Pieve 82, Santarcangelo. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pieve. A spasso per la Romagna" di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, edito dall'Associazione Culturale Antica Pieve di Forlì, presieduta da Claudio Guidi (3386462755). Ingresso libero. La pieve di S. Michele Arcangelo in Acerbolis è situata tra il fiume Marecchia e la strada provinciale per Verucchio, a un chilometro circa a sud-ovest del centro abitato di Santarcangelo. Dal punto di vista architettonico, è ritenuta "la più interessante" fra le pievi "di tipo tardo-ravennate ad unica navata" giunte fino a noi con gran parte delle caratteristiche e delle strutture murarie che avevano all'origine. Gli ultimi lavori di restauro, effettuati fra il 1966 e il 1968, hanno confermato che l'edificio della pieve di Santarcangelo risale al più tardi alla fine del sec. VI e risulta eretto su un preesistente edificio absidato. Dagli scavi più recenti, sembra che la pieve sia stata edificata su un edificio absidato più antico, probabilmente un tempio pagano.