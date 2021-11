Visite guidate con la storia di Costanza e Ormanno, i simboli Templari e l’Ungaro Malatesta in Irlanda

Per tutto il mese di novembre il castello di Montefiore sarà visitabile nei fine settimana (sabato e domenica) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con il racconto della storia di Costanza e Ormanno, l’Ungaro Malatesta in Irlanda e i simboli templari. Le visite guidate vanno prenotate al 3494449144, il costo è di euro 7. (Sono previste riduzioni per over 65, studenti, insegnanti, gratuito fino a 10 anni).