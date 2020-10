Due visite guidate alla scoperta della Fortezza di San Leo

Per scoprire e approfondire la conoscenza della Fortezza di San Leo, inserita nel circuito de "I Borghi più Belli d'Italia" e "Bandiera Arancione" del Toring Club Italiano, sono in programma due percorsi guidati che tratteranno diverse tematiche inerenti il monumento. La prima si svolgerà domenica 01 Novembre 2020 alle ore 15.30. Il percorso guidato, dal titolo "Uno sguardo su San Leo: fortificazioni ed edifici sacri" illustrerà il sistema difensivo della fortezza con uno sguardo alle altre fortificazioni presenti in vallata e agli edifici sacri di San Leo. Domenica 08 Novembre 2020 alle ore 15.30 il tema della visita sarà "L'architettura militare al servizio di una Fortezza naturale". Il possente masso calcareo di San Leo, con le pareti perimetrali scoscese e perpendicolari al suolo, costituisce di per sé una fortezza naturale e già i Romani, consapevoli di tale straordinaria attitudine, costruirono una prima fortificazione sul culmine del monte. Grazie al percorso guidato i visitatori potranno apprendere l’evoluzione dell’architettura della Fortezza attraverso i secoli e l’opera dell’uomo. Entrambi i pomeriggi si concluderanno con la visita alla Mostra Personale Scultorea "ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte" condotta dall'artista Andrea da Montefeltro.

Per partecipare è richiesta la prenotazione presso Ufficio Turistico I.A.T. al Tel. 0541/926967 whatsapp : 339 5497576 info@sanleo2000.it. I partecipanti saranno omaggiati con volumi sui borghi e il territorio.

Le visite saranno organizzate secondo le vigenti disposizioni e protocolli, garantendo le indispensabili distanze interpersonali tra i visitatori anche grazie agli ampi ambienti all'aperto e al coperto presenti nel monumento. A tutti i visitatori sarà rilevata la temperatura corporea prima dell'ingresso in Fortezza attraverso la ThermApp MD Camera installata in prossimità della biglietteria e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della visita.