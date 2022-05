Visite guidate nella storica biblioteca ogni ultimo sabato del mese

La biblioteca Gambalunga, apre le sue porte ogni ultimo sabato del mese per chi vuole scoprire le sue sale storiche e lo scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Fondata dal giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga, che nel testamento predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua "libreria", registra nel suo inventario 1438 volumi, circa 2000 opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma ‘parlante’ della famiglia e il nome del mecenate. Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. La Biblioteca Gambalunga organizza visite guidate gratuite alle sale antiche ogni ultimo sabato del mese. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Orario della visita: 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 a partire dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti. Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.