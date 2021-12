Visite guidate per conoscere "Cesare Pronti da Cattolica"

Prezzo non disponibile

In occasione del prolungamento della mostra "Cesare Pronti da Cattolica. Un omaggio in quattro atti", sarà possibile approfondire la conoscenza dell'opera dell'esponente più antico della pittura di Cattolica attraverso due visite guidate a cura di Ivana Balducci, che si svolgeranno nelle giornate di domenica 5 dicembre e domenica 2 gennaio alle ore 17.00 presso la Galleria S.Croce. Ivana Balducci, storica dell'arte ed esperta dell'opera di Pronti, introdurrà i visitatori a una lettura critica delle opere esposte: "Sansone e Dalila", grande olio su tela attualmente in deposito presso i Musei di Rimini; "Il martirio di Sant'Agata", un altro olio su tela di collezione privata; l'olio su carta "Il Battesimo dei magi", attualmente a Cattolica (collezione privata) e "La Madonna e il Bambino appaiono a un Santo", un olio su tela di collezione riminese. Numero limitato. Prenotazione obbligatoria. Fino al 9 gennaio 2022, la Galleria S. Croce sarà aperta al pubblico da venerdì a domenica dalle 16.00 alle 19.00 (ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022).