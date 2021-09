Quattro visite guidate attraverso la storia di Cattolica

Proseguono le visite guidate gratuite realizzate in occasione delle celebrazioni dei 750° compleanno di Cattolica con quattro appuntamenti speciali: mercoledì 15 ore 21.00, domenica 19 ore 17.30, venerdì 24 ore 21.00 e domenica 26 ore 17,30. Attraverso due percorsi a cura delle guide abilitate di Confguide, sarà possibile approfondire alcuni aspetti della storia della città. Il percorso "Centro storico" si snoderà lungo i punti di interesse dell'antico borgo medievale e rinascimentale, individuando il patrimonio storico, monumentale e artistico della città (l'antico Ospitale per i Pellegrini e l’oratorio S. Croce; la Chiesa di S.Apollinare; la Rocca Malatestiana; le taverne e le osterie sorte lungo la Flaminia). Il percorso “Catholica 750”, dopo aver delineato i punti di interesse storico-artistico, condurrà i partecipanti alla mostra dedicata al pittore e frate agostiniano Cesare Pronti (Cattolica 1626 - Ravenna 1708), a cura di Alessandro Giovanardi, presso la Galleria S. Croce. Entrambi i percorsi includono una visita alla Galleria sotterranea Paparoni, la più interessante e complessa architettura del patrimonio ipogeo della città, e alla mostra fotografica “U j’era Catolga”, a cura del gruppo Facebook U j’era Catolga e di Genia Catulghina, allestita all’ingresso della Galleria Paparoni. La partecipazione è gratuita. È necessario essere in possesso del green pass. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Cattolica Palazzo del Turismo, Via Mancini 24, 0541.966697-621