FIne settimana all'insegna della scoperta dei "tesori" della città

E' in arrivo un altro fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura con una ricca proposta di visite guidate alla scoperta della città.

Questo finesettimana i City Tour di VisitRimini propongono un percorso alla scoperta della Rimini Medioevale. Il tour inizierà domenica dalla restaurata Porta Galliana ed il vecchio porto, per arrivare in Piazza Cavour con i Palazzi dell’Arengo e del Podestà, oggi sedi del museo di arte contemporanea, Part Palazzi dell’Arte, e le vestigia dell’antica Cattedrale di Santa Colomba. Seguirà poi un'incursione alla Chiesa di Sant’Agostino, con gli affreschi absidali della scuola Riminese del Trecento, famosa per l’influenza ricevuta da Giotto, di cui Rimini conserva ancora il 'Crocifisso' nell'abside del Tempio Malatestiano. Il tour terminerà a Castel Sismondo tra i racconti delle gesta dei condottieri. (domenica 12 gennaio alle ore 10:30 dal Visitor Center).

Sempre domenica mattina si aprono le porte del Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, per poter ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco.

Da non dimenticare le visite guidate alla città di Fellini nel Borgo San Giuliano, tra racconti felliniani, murales e tradizioni marinare (venerdì 10 marzo), mentre rimane fisso l’appuntamento del sabato pomeriggio dedicato alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.

Il week-end è anche l’ultima occasione visitare la mostra fotografica ‘Rimini Ritrovata’ con le immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi alla Galleria dell’Immagine (fino a domenica 12 marzo) o per visitare la mostra “Il viaggio di Jaakko”, inserita tra le iniziative dedicate alla giornata internazionale della donna, che racconta come le madri trasformano la perdita di un figlio in un progetto d’amore (in Sala Sant’Agostino fino al 12 marzo).



Il programma :