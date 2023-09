Il mese di settembre è all'insegna della bellezza: gli appuntamenti per scoprire il volto culturale della città

Dalla Rimini sotterranea alla passeggiata d’arte fra le fioriture di Giardini d’Autore, dalla Domus al city tour con Visit Rimini: continuano le opportunità per scoprire il volto culturale della città. A partire dalla visita alla Rimini sotterranea, organizzata dai musei comunali, tutti i sabati di settembre, che offre l’opportunità di visitare, oltre al complesso archeologico della Domus del Chirurgo, anche l'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del nuovo teatro, che, invece, apre le sue porte la domenica mattina, per far scoprire la storia del teatro ottocentesco progettato da Luigi Poletti.

Nel fine settimana, in occasione di Giardini d’Autore, la manifestazione dedicata al florovivaismo che si tiene nel centro storico di Rimini tra Castel Sismondo, piazza Malatesta, piazza dei sogni e Bosco dei Nomi sabato 16 e domenica 17 settembre, Discover Rimini propone due passeggiate culturali riservate ai visitatori dell’evento e che saranno focalizzate sui gioielli del Rinascimento, Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, senza dimenticare la Rimini in bianco e nero di Marco Pesaresi nella mostra ospitata nell’Ala di Isotta del castello. Inoltre per l’evento è proposto un biglietto unico ‘Speciale circuito dell’arte’ per la visita ai musei.

Ultimo appuntamento serale quello di VisitRimini con Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini che verrà proposto sabato 16 settembre al pomeriggio e successivamente con cadenza mensile.

Proseguono poi le visite alla scoperta della città di Fellini sia a piedi che in bicicletta. Racconti felliniani che ritornano anche nella visita del giovedì al Borgo San Giuliano tra murales e tradizioni marinare.

Il programma :

Tutti i sabati di settembre

Domus del Chirurgo (Piazza Ferrari)

Visite guidate alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 17:00

Costo 5 €; prenotazione online



Teatro Amintore Galli (Piazza Cavour, 22)

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Ore 11:00

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali o al numero di telefono 0541 793879

Costo 5€ (bambini fino a 6 anni gratis)



Visitor Center Rimini - luogo di incontro (Corso d'Augusto, 235)

Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini

Visita guidata serale alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi: l'arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).

Orario: mercoledì ultimo appuntamento alle ore 21:00; sabato: ore 17:00

A pagamento



Rimini Bike Park (c/o stazione ferroviaria)

Fellini Bike Tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato.

Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: mattina o pomeriggio

Ingresso a pagamento