Vista e Concerto di Pianoforte nel cortile di Cappella Petrangolini

Sabato 28 Agosto, ore 19:30 e ore 21:30 apertura straordinaria al pubblico di uno dei luoghi segreti di Rimini.



Il Pianoforte diventa incantatore nel cortile di Cappella Petrangolini, in un giardino pieno di emozioni con il concerto di Davide Tura. Musiche di Tura, Cohen, Bowie, Battiato, Casadei. Presenta Nicola Leoni. Dopo il completamento del restauro della facciata è possibile passare una serata unica, con Visita e Concerto per Pianoforte nel cortile di Cappella Petrangolini, in pieno centro storico. Il pianista proporrà le musiche del suo ultimo disco Sottrazioni, insieme a rivisitazioni di musica contemporanea, creando contaminazioni senza etichette.