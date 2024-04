Una vacanza in Riviera mai vista prima: si accendono i riflettori sul documentario "Vista Mare"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il documentario “Vista mare” di Julia Gutweniger e Florian Kofler verrà presentato al Cinema Tiberio di Rimini nella serata di giovedì 25 aprile (ore 21:00). Sarà presente in sala uno dei registi del film: Florian Kofler. Il film è distribuito in Italia dalla società Trent Film.

Presentato in alcuni dei festival più prestigiosi d'Europa e vincitore del Concorso Italiano al 64° Festival dei Popoli, “Vista mare” è un documentario poetico e surreale che rivela il lavoro nascosto dietro le “vacanze al sole" nelle località della costa adriatica settentrionale, tra cui Lignano, Rimini e Riccione. Girato durante un'intera stagione lavorativa (da febbraio a ottobre), accompagna gli spettatori dietro le quinte del turismo di massa del Nord Adriatico, in un viaggio attraverso un paesaggio artificiale costruito per intrattenere i vacanzieri. La camera osserva così un esercito multinazionale di lavoratori stagionali che lavorano duramente dall'alba al tramonto, allestendo le spiagge, provando nuovi ombrelloni telecomandati, preparando meticolosamente i pasti, sempre con l’obiettivo di alimentare l’inarrestabile macchina del divertimento vacanziero.

Adottando un punto di vista insolito su una realtà sotto gli occhi di tutti, i registi altoatesini Julia Gutweniger e Florian Kofler riescono a rivelare il lato grottesco e paradossale di un mondo che sotto il sole appare una realtà all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ma che invece finisce per rivelarsi come un meccanismo cronometrico e dove si lascia poco al caso.