La Villa Liberty della città ospita la "missione" a tappe di "Una vita contro la mafia"

Prosegue, all'interno del territorio riminese, il "viaggio" della mostra itinerante "Una vita contro la mafia", realizzata agli studenti dell’Istituto Einaudi-Molari con il sostegno del Comune di Rimini. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della provincia di Rimini.

All'interno della splendida cornice della Galleria d'arte moderna e contemporanea Villa Franceschi (viale Gorizia, 2) di Riccione, nella giornata di venerdì 25 agosto il pubblico avrà l'ooportunità fino al 21 ottobre, per i simbolici 57 giorni che trascorsero tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro scorte, apprezzare i 26 totem che compongono l’esposizione, per un totale di 104 manifesti che raccontano ai visitatori le storie di chi attivamente ha lottato contro le mafie, magistrati, poliziotti, imprenditori, ma anche di quelle vittime innocenti come bambini, donne e civili che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. I

manifesti, ispirati alla sensibilità dell’illustratore Noma Bar, dipingono le vittime raffigurandone dettagli, professioni e caratteristiche, con un tratto netto e immediato. Il percorso espositivo inizia dal giardino della Villa, dove alcuni totem fanno da cornice a un artwork originale realizzato da Inserire Floppino che invita a non dimenticare; la mostra prosegue alternando le storie narrate a quadri di importanti artisti del Novecento appartenenti alla collezione permanente del Comune di Riccione, ed esposti in questa occasione per la prima volta.



Orari:

La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mentre il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Inoltre, mercoledì 30 agosto alle ore 18:30 è in programma un evento speciale, una visita guidata di “Una vita contro la mafia” a cura della docente dell’Istituto Einaudi Molari, Daniela Gravina. In apertura gli interventi del Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, del Commissario prefettizio del Comune di Riccione Rita Stentella, della Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti e della Sindaca di Santarcangelo di Romagna e consigliera provinciale delegata a sicurezza e legalità Alice Parma.