Vitae 2022, a Riccione degustazione dei 31 vini della Romagna premiati da Ais

Sabato 5 marzo al Palazzo del Turismo di Riccione degustazione dei vini il nuovo format “Esperienze di Vitae” lanciato da Ais Romagna, in collaborazione con Ais Emilia e Marche. Di scena i migliori vini dei tre territori abbinati ai prodotti tipici della nostra regione. I sommelier di Ais nella guida Vitae 2022 hanno assegnato le 4 Viti (punteggio massimo) ai vini al top nella produzione enologica tra c’è anche i Colli di Rimini Rebola 2020 di Enio Ottaviani (San Clemente). Le “eccellenze” sono salite a 31 (14 nell’edizione scorsa), anche favorite dal nuovo formato della guida che ha consentito di ampliare lo spazio a un numero maggiore di cantine recensite e schedate dai sommelier. Quello che emerge dalle 4 Viti in Romagna è un quadro di crescita qualitativa sempre maggiore il cui cuore è rappresentato dal Sangiovese “premiato” in particolare nelle sue menzioni territoriali (Mga), con alcune aree in evidenza: Predappio, Modigliana, Serra, Brisighella e Bertinoro. Continua inoltre la crescita dei bianchi confermata dalle 9 Albana premiate per lo più nella versione secco, così come i riconoscimenti singoli a Famoso, Trebbiano e Rebola.