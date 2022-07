"Viva Cuba Libre", gli scatti di Matteo Osanna raccontano la rivoluzione castrista

Proseguono gli incontri con l’autore presso il Parco del Museo e Biblioteca Mulino Sapignoli a Poggio Torriana. Martedì 19 luglio alle ore 20:45, sarà la volta di Matteo Osanna, poggiotorrianese, guida ed accompagnatore turistico che da sempre coltiva la passione per la geopolitica, seguendo come fotografo e video maker progetti in collaborazione con alcune organizzazioni non governative prediligendo reportage in zone remote e “calde” del pianeta tra cui: i territori palestinesi, il Sudan, le montagne himalayane.

Anche il lavoro “Viva Cuba libre” (NFC 2021), che l’autore presenterà al pubblico nella serata di domani, nasce dalla passione per gli avvenimenti internazionali e per il “viaggio di strada”. Il libro infatti è un catalogo che raccoglie molte delle scritte spontanee, e non, a sostegno della rivoluzione castrista. I 365 scatti riprodotti contengono un messaggio rivoluzionario per ogni giorno dell’anno. Nell’era dei pixel e degli smartphone, del fast tourism e dell’ebook, raccontare un paese con la macchina fotografica a tracolla diventa l’alternativa, un progetto che mira a immortalare e “salvare” le tracce di un’epoca intera, ormai tramontata ma, per certi versi, intramontabile. Non solo un documento visivo, ma un itinerario che, come un filo, lega pagine di storia, politica e società Cubana.

L’ingresso agli incontri è gratuito.

La rassegna “Incontri con l’Autore” è un progetto del Comune di Poggio Torriana con la collaborazione delle associazioni: “I Fulét – Gli Amici del Mulino Sapignoli”, Ora d’Aria, Quotidianacom. Al termine delle presentazioni, verranno offerte degustazioni di “eccellenze locali”: un sentito grazie per la sponsorizzazione delle serate va all’Azienda Vini Marcosanti e al vivaio Barbieri di Poggio Torriana.