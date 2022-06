“Vivi natura in musica”, una conferenza-concerto per sensibilizzare il rapporto uomo-natura

Sabato 9 luglio alle ore 20,45 nella Parrocchia S. Cuore di Gesù a Miramare di Rimini si terrà la conferenza-concerto dal titolo “Vivinaturainmusica” proprosto dal coro Pueri Cantores” del Veneto APS, diretto dal M° Roberto Fioretto. La conferenza-concerto ha come obiettivo la sensibilizzazione al tema del rapporto uomo - ambiente, sostenuto dalla Comunità Europea e l’Assemblea delle Nazioni Unite 2022. Il tema, infatti, sarà l’ambiente e la natura e quanto l’uomo di oggi opera nella costruzione e nella distruzione del pianeta terra. Due specialiste quali Giulia Ethel Tomasi e Stefania Mafessanti esporranno alcune “pillole di sostenibilità” presentando il tema del rapporto interpersonale tra l’uomo e la natura che si fonda nel rispetto dell’ambiente e nell’interazione olistica di tutte le componenti della società. Il coro “Pueri Cantores” del Veneto ha al suo attivo un curriculum prestigioso in 37 anni di attività Nella sua storia il coro è stato infatti diretto da illustri direttori d'orchestra come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin e ha collaborato con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L'Arena di Verona e il Teatro Real di Madrid. Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con prestigiose orchestre quali: la "Croatian Chamber Orchestra", l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l'“Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’“Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza.

