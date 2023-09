Si accendono i riflettori su "Le Voci dell'Anima", il Festival dedicato al teatro e alla danza

Ingresso: 15€ per la serata inaugurale; 26/09: 1€ per tutte le altre serate del Festival

Il Festival "Le Voci dell’Anima" torna a partire da martedì 26 settembre e fino a domenica 1 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini, con sei serate dedicate al teatro e alla danza, quattro workshop aperti al pubblico e un atteso incontro finale.

La 11° edizione diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli coinvolgerà compagnie provenienti da tutta Italia in un programma che conta quindici spettacoli, in concorso per aggiudicarsi il premio Voce dell’Anima 2023.

Novità di quest’anno riguarderà il biglietto d’ingresso: a solamente 1€ sarà possibile assistere ogni sera a due/tre spettacoli in programma.

L'estratto dalle parole di Ilaria Drago, si anticipano il tema e le intenzioni de "Le Voci dell’Anima 2023": “Esser vivi in ogni istante, presenti a se? e alla Vita. Essere letto di quel fiume creativo e libero perche? scorra un’Arte senza confini, connessa al suo che di indicibile che ci permette di migrare oltre ogni etichetta, misura, confine dettato dalle mappe di un quotidiano che non corrisponde piu? all’umano e alla Bellezza. E allora per Amore, creo, per Follia!”.

Ogni sera a partire dalle 21:00 sarà possibile assistere a due/tre esibizioni che si susseguiranno fino alle ore 23:00. Il programma del Festival si svilupperà in sei serate, con quindici performance di teatro e/o danza, che porteranno in scena gli spettacoli accuratamente selezionati tra le candidature ricevute da ogni parte d’Italia. Qualche anticipazione è già presente sulla pagina Facebook Voci dell’Anima 2023.

Novità principale di questa edizione riguarderà il costo del biglietto: al simbolico prezzo di 1€ sarà possibile assistere ai due/tre appuntamenti previsti per ciascuna serata. Fa eccezione soltanto la serata inaugurale di martedì 26 settembre per cui è previsto un ingresso di 15€ per lo spettacoli di Danio Manfredini “Al presente”. A differenza degli anni precedenti non sono previste riduzioni o abbonamenti.

Le prenotazioni per gli spettacoli sono già aperte.

Il Festival si concluderà con l’assegnazione di due premi in denaro alle compagnie vincitrici: il premio "Voce dell’Anima 2023" e il "premio del pubblico". Tra gli altri riconoscimenti saranno assegnati anche il "premio della critica", il "premio dell’organizzazione", il "premio della stampa", il "premio dei tecnici" e il "premio Confine corpo".

C'è inoltre la possibilità di iscriversi a quattro workshop che si svolgeranno durante la settimana del Festival.

Il laboratorio teatrale con Danio Manfredini, che si baserà sulla ricerca delle possibilità espressive dell'attore, figura che egli concepisce come creatore, come materia viva il cui estro nasce da un profondo lavoro su di sé, dalla sua intimità e consapevolezza. Il corpo come luogo fondamentale di ascolto ed espressione, esplorazione della vocalità, esplorazione della memoria emotiva come aspetti del training preparatorio dell'attore.

(Laboratorio a pagamento, massimo 12 partecipanti. L'iscrizione dà diritto all'ingresso allo spettacolo del 26 settembre “Al presente”, di/con danio Manfredini, e a tutti gli spettacoli del festival. Dal 27 settembre al 1 ottobre, ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00. Sala del Balletto c/o Teatro Galli, Piazza Cavour).

“La Danza dell’Anima”, un seminario di danza butoh e pratiche di Danza Sensibile® condotta da Kea Tonetti, con accompagnamento musicale dal vivo di Tivitavi. I partecipanti entreranno in contatto con la meraviglia del corpo, la nostra sacra casa, vivendolo come uno con la mente, il cuore e lo spirito.

(Laboratorio gratuito. 27-28 settembre, ore 9:00-13:00. Sala Pamphili, Teatro degli Atti - Via Cairoli).

Tre pomeriggi dedicati al pensiero, all'immaginazione, alla scrittura per il teatro con il workshop “Non dormire sugli allora” di Quotidianacom. Osserveremo. Immagineremo. Scriveremo. Proveremo a mettere una distanza dallo stress emotivo, e proveremo a generare uno "stress" creativo. In ogni essere umano può annidarsi un talento umano (prima che "letterario"), che può essere in grado di cogliere lampi e dettagli, intuizioni e rivelazioni di quella che chiamiamo realtà.

(Laboratorio gratuito. 28-29-30 settembre, ore 14:00-18:00. Sala Pamphili, Teatro degli Atti, Via Cairoli).

La proposta di laboratori prosegue con “Alea” condotto da Loredana Scianna, un training performativo per corpo-voce. Scegliamo il rischio come sistema compositivo, il nostro corpo-voce come agente e reagente della relazione, il luogo in cui ci troviamo come catalizzatore di accadimenti.

(Laboratorio gratuito. 29-30 settembre, ore 10:00-13:00. Sala Pamphili, Teatro degli Atti, Via Cairoli)



Gli spettacoli (2/3 per sera, con unico biglietto), si svolgeranno tutti nella sala principale del Teatro degli Atti.

Orari spettacoli: dalle ore 21.00 alle 23.00 circa. Dalle 20.30 l’introduzione alla serata con Animali da Palco.

Biglietti: si potrà accedere agli spettacoli pagando un unico biglietto valido per tutta la serata. È possibile accedere a inizio serata oppure tra uno spettacolo e l’altro.

