Le sonorità del Coro "Carla Amori" vestono la notte del Santuario Delle Grazie

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Coro "Carla Amori" di Rimini si esibirà in concerto per Voci nei Chiostri, la famosa Rassegna Corale Regionale organizzata da AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori), venerdì 14 giugno (ore 21:00) presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie di Rimini (via Delle Grazie, 10).

In programma brani polifonici del repertorio antico e contemporaneo, a cappella e con accompagnamento di pianoforte. Il Coro "Carla Amori" ha iniziato la sua attività, quale Coro polifonico, nel 1979 presso la Chiesa del Crocifisso di Rimini, ove ne è tuttora la cappella musicale. Formata da circa 25 di coristi ha tra i suoi scopi lo studio e la diffusione del canto corale sacro e profano. Nei suoi anni di attività il coro ha partecipato a concerti, rassegne, lezioni-concerto, concorsi in Italia e all’estero.

Tra gli eventi principali si possono ricordare quelli in Duomo a Milano, in San Pietro a Roma, nella Basilica dei Frari a Venezia, nel Santuario di La Verna, la Messa in Diretta RAI dal Santuario delle Grazie, nel Carcere a Forlì, i concerti a Londra, Parigi, Stoccolma, Berlino, Bruges, Wroclaw e Budapest.

Il repertorio del coro spazia dalla polifonia cinquecentesca sino alle opere dei compositori contemporanei. Ha eseguito il Requiem di Fauré e il Gloria di Vivaldi con diverse formazioni orchestrali. Il Coro "Carla Amori" è molto attivo anche nell’organizzazione di Rassegne e Concerti Corali con cori italiani e stranieri Direttore del coro è Andrea Angelini, diplomato in Pianoforte e Direzione di Coro, presidente AERCO, docente di Direzione di Coro per Didattica della Musica al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Al pianoforte Alessandra Montali, soprano solista sarà Rebecka Edvardsson.