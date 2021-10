Voci nei chiostri con il Coro “Figuralchor” di Colonia

Ritorna in Provincia di Rimini la quindicesima rassegna Corale estiva “Voci nei Chiostri”, una manifestazione che vede esibirsi in totale 34 cori, in 18 concerti allestiti in numerosi e suggestivi luoghi, distribuiti su 6 province della Regione Emilia-Romagna, e nell’arco di quasi cinque mesi.??Quello di venerdì 15 è il terzo appuntamento della rassegna a Rimini. Dopo l’esordio con il Coro Carla Amori, il Riccione Women Ensamble, il Coro lirico Città di Forlì - Ensemble Vocale Canòpea e il Corone - Bologna So.W.L. Singers, venerdì 15 ottobre, alle ore 21, nella bellissima chiesa settecentesca dei Servi (corso d’Augusto) concerto del Coro” Figuralchor” di Colonia (Germania), diretto da Richard Mailänder, una formazione di oltre quaranta coristi.?L’ingresso è libero, previa registrazione sul sito https://figuralchor.eventbrite.it.

La Chiesa dei Servi, fondata originariamente nel 1317, è stata successivamente rinnovata fra il 1774 e il 1777 su disegno dell’architetto bolognese Gaetano Stegani (1678-1777). Pregevole edificio barocco, custodisce opere di Antonio Trentanove, stuccatore e plasticista, maestro del barocco.??Il “Figuralchor” è stato fondato nel 1986 dal direttore di coro Richard Mailander, insieme al dr. Friedhelm Hofmann, allora pastore di artisti a Colonia e poi Vescovo di Wurzburg. I circa 40 cantanti si dedicano specialmente alla musica sacra a cappella, con un’attenzione particolare alle opere corali dei secoli XVI e XVII e dei tempi moderni. I punti salienti qui sono il “Christus” di Liszt e le “Passioni” di Bach e la sua “Messa in Si minore”, ognuno eseguito in contesti speciali. Molti compositori contemporanei – tra cui Enjott Schneider, Hans Martin Lonquich, Klaus Wallrath, Pawel Lukaszewski e Rihards Dubra – hanno scritto composizioni per il FIGURALCHOR Koln, che il coro ha eseguito in anteprima. I tempi principali sono la musica della Pasqua e dell’Avvento. Il lavoro del coro è stato documentato in più di 10 CD. Altre registrazioni del coro si possono trovare sul suo canale YpuTube, come la prima tedesca della composizione di Arvo Part “Cecilia, Vereine romana”. https://youtu.be/F8qtDk_06YM

Il concerto fa parte della Rassegna ‘Voci nei Chiostri’ 2021, con patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna ed altri enti, rassegna ormai tradizionale e molto attesa dal pubblico.



