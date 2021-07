“Voci nei Chiostri” primo appuntamento con il Coro Carla Amori

Prende il via anche in Provincia di Rimini la XV Rassegna Corale estiva “Voci nei Chiostri”, una manifestazione che vedrà esibirsi in totale 34 cori, in 18 concerti allestiti in numerosi e suggestivi luoghi, distribuiti su 6 province della Regione Emilia-Romagna, e nell’arco di quattro mesi fino a settembre 2021. A Rimini si esibiscono 4 cori in due concerti, per un oltre un centinaio di coristi che hanno scelto repertori sacri e profani, antichi e moderni, per caratterizzare al massimo l’evento. Il primo appuntamento riminese è venerdì 9 luglio, alle ore 21, nella Chiesa del Crocifisso (via del Crocifisso, Rimini), si esibiranno il Coro Carla Amori e il Riccione Women Ensamble. Finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e da alcune Amministrazioni Comunali, “Voci nei Chiostri” è una rassegna ormai tradizionale e molto attesa dal pubblico. Il fascino dell’antico e la preziosità dei luoghi invitano facilmente all’ascolto, nelle sere d’estate in cui è piacevole uscire per godersi la sera. L’intento della rassegna è di far conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico e architettonico della città unitamente all’opportunità di ascoltare le realtà corali presenti sul territorio. Numerosi e diversi per tipologia di repertorio (sacro e profano, antico e moderno) i cori che saranno protagonisti dei tanti eventi in ben sei province della Regione: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Parma e Rimini. La parte del leone nella kermesse la recitano Bologna e Modena, con 5 concerti a testa. Seguono Parma, Reggio Emilia e Rimini con 2, poi Ferrara e Forlì-Cesena con 1. Il programma prevede traditional come The Storm Is Passing over, Beautiful Savior e Little wheel, ma anche Laudate Pueri di Mendelssohn e The Peace of God di J. Rutter. E ancora O Fili et Filiae di I. Antognini, If Ye Love Me di T. Tallis, O Sacrum Convivium di G. Susana, fino a Crux Fidelis di C. Mawby e Bogoroditse Devo (S. Rachmaninov). L’ingresso ai Concerti è gratuito con prenotazione obbligatoria. Il link: https://corocarlaamoriandriccionewomenensemble.eventbrite.it dà accesso alla pagina per poter ottenere l’invito da mostrarsi all’entrata.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...