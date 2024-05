Appuntamento in anteprima a teatro con i "capelli blu" di Claudia Mancini

Uno spettacolo che mette insieme musica, danza, recitazione, tra brani di musica classica, rock, inediti all’insegna della fusione e contaminazione tra generi, strumenti musicali e arti diverse e contrastanti.

E’ questo il cuore di “Voglio i capelli blu”, il progetto di Claudia Mancini che andrà in scena in anteprima nazionale domenica 19 maggio (ore 17:00) al Teatro A. Tarkovskij di Rimini.

Lo spettacolo di Claudia Mancini, prima musicista ad aver raggiunto il più alto grado della formazione musicale in due distinte discipline strumentali (violino e pianoforte), mette al centro l’arte come reale momento di crescita e formazione e sintetizza il lavoro intrapreso da qualche anno con il gruppo musicale Logica Minimale, ensemble di giovani polistrumentisti che affiancherà l’artista durante lo spettacolo.

“L'arte è fatta per disturbare, la scienza per rassicurare” raccontava Salvador Dalì, proprio per questa ragione “Voglio i capelli blu” sarà uno spettacolo che attraversa più discipline, con 14 performer sul palco, porterà lo spettatore a confrontarsi con la voglia di riscatto, di ribellione e di libertà in un momento storico e sociale di grande instabilità e confusione, andando alla ricerca non di facili risposte ma di interessanti interrogativi.

Claudia Mancini in questi anni ha collaborato con diversi artisti come Laura Marzadori (primo violino Teatro alla Scala di Milano), Mario Marzi (sax solista Teatro alla Scala di Milano), Ulisse Passarella (Premio Oscar colonna sonora de “Il postino”), Stefano Succi (primo violino orchestra di Francoforte), Paolo Fresu (trombettista e compositore jazz), studia danza fin da piccola specializzandosi in diversi stili: classico, modern-jazz, contemporaneo e tango argentino. Inoltre, studia canto sotto la guida di Linda Hermes, docente del Lichtenberger Institut e lavora con bambini e ragazzi coinvolgendoli in un percorso multidisciplinare che comprende musica, canto, danza, produzione di video musicali ed esibizioni dal vivo.

La prima al Teatro Tarkovskij di “Voglio i capelli blu” sarà un'occasione preziosa per vedere in anteprima uno spettacolo che girerà l’Italia in un tour in via di definizione e che si spingerà sino al Teatro San Carlo di Napoli il 21 giugno.