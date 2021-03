Votes for woman, "Femminicidi. Lo sguardo di chi resta" con Stefania Prandi e Isadora Angelini

Prosegue la rassegna Votes for Women! Santarcangelo per le Donne con l'incontro online Femminicidi. Lo sguardo di chi resta. Venerdì 26 marzo alle ore 18 in diretta sulle pagine Facebook dell'associazione culturale DryArt e del Comune di Santarcangelo, la fotografa Stefania Prandi si confronterà con la coordinatrice della rassegna Chiara Cretella, alla presenza di Isadora Angelini (Teatro Patalò) nonché della vice sindaca e assessora alle Pari opportunità, Pamela Fussi.

Stefania Prandi ha raccolto, nel corso di tre anni, immagini di volti, oggetti, luoghi che raccontano lo sguardo di chi sopravvive al femminicidio e non si arrende alla violenza di genere. A vivere le conseguenze del femminicidio – termine con cui si intende l’uccisione oppure la scomparsa di una donna per motivi di genere, odio, disprezzo, piacere o senso del possesso – sono madri, padri, sorelle, fratelli, figli. A loro restano i giorni del dopo, i ricordi immobili trattenuti dalle cornici, le spese legali, le umiliazioni nei tribunali, i processi mediatici, la vittimizzazione secondaria. Sono sempre di più le famiglie delle vittime di femminicidio che intraprendono battaglie quotidiane: scrivono libri, organizzano incontri nelle scuole, lanciano petizioni, raccolgono fondi per iniziative di sensibilizzazione, fanno attivismo online. Un lavoro mai tentato prima, quello di raccontare i giorni di chi resta, per testimoniare che l’assenza può tramutarsi in presenza attiva contro la violenza di genere. Isadora Angelini, attrice e autrice della compagnia Teatro Patalò, interverrà invece per presentare il progetto Sisterhood_Opera d’ascolto, realizzato lo scorso novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Votes for Women! proseguirà nel mese di aprile con gli ultimi due incontri: il 16 si affronteranno le tematiche legate agli Stereotipi di genere e infanzia, con la scrittrice e attivista Serena Ballista, mentre il 23 aprile nel corso dell’incontro Donne e guerra in Emilia-Romagna, la storica dell’Università di Bologna Cinzia Venturoli si confronterà con Giusi Delvecchio, presidente dell’ANPI provinciale di Rimini.

Stefania Prandi – Giornalista e fotografa freelance, si occupa di questioni di genere, diritti umani, società, cultura. Ha lavorato in redazione e sul campo, realizzando reportage da diversi Paesi del mondo. Tra le sue collaborazioni: la rivista svizzera Azione, la Radiotelevisione Svizzera, Il Sole 24 Ore, Correctiv, BuzzFeed, El Pais, National Geographic, Al Jazeera. Autrice del reportage Oro rosso, inchiesta fotografica e giornalistica (da cui è stato tratto il libro presso Settenove nel 2018), sulle braccianti in Italia, Spagna e Marocco sfruttate e molestate sessualmente, pubblicata in tedesco, inglese e spagnolo, esposta in tantissimi luoghi e presentata al Parlamento Europeo a Bruxelles. Oro rosso ha avviato un dibattito pubblico, con interpellanze e appelli di politici e magistrati. Grazie all’inchiesta a Huelva, in Spagna, sono state presentate denunce per molestie e abusi e centinaia di braccianti marocchine hanno manifestato pubblicamente. Nel 2020 ha pubblicato, sempre con Settenove, Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta, reportage che racconta, attraverso le parole di chi sopravvive al femminicidio, gli esiti drammatici della violenza di genere.

