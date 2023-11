Con “Votes for Women!”, una città a misura di donna: gli appuntamenti in programma

La rassegna “Votes for Women! Santarcangelo per le Donne” torna con cinque appuntamenti tra incontri, proiezioni e letture a partire da giovedì 16 e fino a domenica 26 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Ad inaugurare le iniziative, giovedì 16 novembre alle ore 9:30 presso la Sala Antonioni del Supercinema, l’evento “Una stanza tutta per sé. Dialogo batte violenza 3-0”, organizzato da Soroptimist International d'Italia Club Rimini con il coinvolgimento degli studenti dell'istituto superiore “Einaudi-Molari”.

Lunedì 20 novembre ancora la Sala Antonioni del Supercinema – ma in questo caso alle ore 20:30 – ospita la proiezione del film “Il popolo delle donne” di Yuri Ancarani, con Marina Valcarenghi. In apertura della serata sono previsti i saluti istituzionali della vice sindaca con delega alle Pari opportunità, Pamela Fussi, e dell’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, oltre all’intervento dell'Associazione Rompi il Silenzio, mentre al termine della proiezione è previsto l’incontro con il regista. La proiezione rientra nella rassegna “Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico”, promossa da Agis e Fice Emilia-Romagna, con il sostegno della Regione.

Doppio appuntamento nel giorno della ricorrenza, sabato 25 novembre: alle ore 16:00 in biblioteca Baldini è in programma un nuovo incontro della rassegna “Letture liminali”, con protagonista Giorgia Serughetti – ricercatrice all'università di Milano-Bicocca e autrice tra gli altri del volume “Uomini che pagano le donne” (Ediesse, 2013) – in dialogo con Giovanni Boccia artieri sul tema “Libere tutte. Dall'aborto al velo. Donne nel nuovo millennio”. Alle ore 18:30, invece, piazza Ganganelli ospiterà il convivio con aperitivo “Non voltarti”, organizzato dal Coordinamento Donne dell’Anpi di Santarcangelo.

A chiudere la rassegna, domenica 26 novembre alle ore 17:00 nuovamente in biblioteca Baldini, la lettura scenica in musica “Viaggio nella fiaba. La donna scheletro”, con Lucie Ferrini e Alex Magnani a cura di La Fucina del Tempo.

L'ingresso è libero a tutti gli eventi ad eccezione della proiezione de “Il popolo delle donne”; per informazioni è possibile contattare C'entro Supercinema o la biblioteca Baldini.

“Votes for women! Santarcangelo per le Donne” è una rassegna organizzata da Amministrazione comunale di Santarcangelo e FoCuS – con il coinvolgimento in particolare di biblioteca Baldini e C’entro Supercinema – in collaborazione con Rompi il Silenzio, Anpi Santarcangelo, Europa Cinemas e Fice.