“Voyage of Time” il nuovo film di Terrence Malick sugli schermi del Tiberio

Da giovedì 17 a domenica 20 marzo al cinema teatro Tiberio è in programma, in prima visione, il nuovo film di Terrence Malick Voyage of Time: presentato alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film, nella sua grandiosa versione integrale, arriva finalmente sul grande schermo per condurre lo spettatore all’esplorazione del passato planetario e al contempo alla ricerca di una futura collocazione nell’universo per l’umanità. Un inno alla natura e alla vita che si propone di forgiare una nuova, ipnotica storia della stessa vita della Terra, cogliendo la magia espressiva del cosmo non facilmente osservabile, ma del quale siamo partecipi in ogni istante della nostra esistenza. Nella versione originale la voce narrante è di Cate Blanchett. In Voyage of Time Malick invita lo spettatore a sondare in profondità 14 miliardi di anni tra passato, presente e futuro, ricostruendo la cronologia scientifica della Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo sul pianeta. Nell’arco di diversi anni, Malick con questo lavoro ha voluto creare un nuovo formato sperimentale, al confine tra effetti speciali tradizionali ed effetti digitali all’avanguardia.

Proiezioni ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 17 marzo alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.



