L’officina creativa di “Wanderlust” torna in città, tra artigianato, food, workshop, musica e spettacoli

Wanderlust officina creativa - Summer Edition, l'evento dedicato alla creatività e all'artigianato di qualità, a partire da venerdì 14 e fino a domenica 16 giugno torna ad affollare gli spazi verdeggianti di Piazza sull'Acqua a Rimini.



Wanderlust nasce con l’obiettivo di raccontare l’artigianato in chiave moderna, connettendo consumatori consapevoli a produttori capaci di realizzare pezzi unici.

Un’officina creativa in cui accompagniamo il visitatore a riscoprire virtù come qualità, lentezza, cura dei dettagli; contrapponendo al consumismo valori quali sostenibilità sociale e ambientale.

Nella suggestiva location di Piazza sull'Acqua, a pochi passi dal Ponte di Tiberio e di fronte all'omonima Porta Galliana recentemente restaurata, creativi provenienti da tutta Italia saranno portavoce dell'artigianato Made in Italy.

Due giornate di eventi per far conoscere la passione e le storie di chi crede nel fatto a mano, riunendo elementi come artigianato, cultura, creatività e intrattenimento.



Artigianato, food&drinks, workshop, musica e spettacoli itineranti collaborano nella creazione di un viaggio esperienziale che stimola il visitatore a lasciarsi trasportare dalla creatività, in uno spirito di condivisione e magia a prescindere dall’età.



Ingresso gratuito

Animali ammessi