“Warner Bros. Discovery” tour: a Riccione i personaggi più amati del cinema e dell’intrattenimento

Un fine settimana interamente dedicato al divertimento e al fantastico mondo dei cartoon e delle più amate sitcom televisive è in arrivo a Riccione, sabato 15 e domenica 16 giugno. Warner Bros. Discovery ha scelto Riccione per aprire il proprio tour estivo che, sulle spiagge più belle d’Italia, porta i suoi personaggi più iconici della tv e del cinema.

Nel weekend piazzale Roma si trasforma nel villaggio della Warner Bros. Discovery Celebration Tour con tantissime attività divertenti e coinvolgenti per grandi e piccoli. Il villaggio sarà aperto sabato 15 e domenica 16 giugno nella mattinata a partire dalle ore 10:00 alle 13:00, mentre nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 e in serata dalle ore 21:00 alle 23:30 (domenica 16 giugno, terminerà alle ore 22).

“Avanti tutta con Warner Bros. Discovery, brand mondiale nel settore cinematografico e dell’intrattenimento - ha commentato l’Assessore al Turismo Mattia Guidi -, con l’inizio del periodo più intenso della stagione che vedrà ogni settimana, da qui a settembre, un incredibile susseguirsi di eventi, dai concerti all’intrattenimento, dalla cultura allo sport, dalla presentazione libri all’enogastronomia. Siamo orgogliosi di inaugurare l’inizio dell’estate con Warner Bros. Discovery per poi non fermarci più fino a settembre”.

Tra le tante attrazioni al villaggio di Warner Bros. Discovery ci saranno l’area sport dedicata ai Looney Tunes (i più piccoli potranno divertirsi in attività a tema) un climbing wall dedicato all’85° Anniversario di Batman, quiz a premi e dj set, photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 30° Anniversario di Friends e il 25° Anniversario di Matrix.

Sul palco di piazzale Roma andrà in scena il grande intrattenimento all’insegna della musica e della comicità di “Nove”, il canale televisivo di punta del gruppo, con “Don't Forget The Lyrics”, il game show televisivo in cui in ogni puntata i concorrenti si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana senza dimenticare le parole del testo, e “Only Fun”, lo show prodotto da Colorado Film che alterna i monologhi e gli sketch della miglior scena comedy italiana. Ospite d’eccezione per la tappa di Riccione, il comico e cabarettista Giovanni Cacioppo.

Anche Cartoon Network e Boomerang saranno presenti con un’area dedicata alle famiglie e ai più piccoli: il fantastico circuito automobilistico Batwheels, con macchinine elettriche a zero emissione interamente??personalizzate e ispirate ai personaggi della popolare serie DC trasmessa su Boomerang; la Cartoon Network Toon Cup Experience?per gli appassionati di calcio per giocare insieme ai personaggi più amati del canale, da Teen Titans Go! ad?Adventure Time e Apple&Onion.

Non mancheranno, inoltre, i costume characters di Gumball, Darwin e dei tre protagonisti di “Siamo Solo Orsi” per scattare tante divertenti foto ricordo; infine i personaggi degli show più seguiti, come “Lo straordinario mondo di Gumball”,?”Tom & Jerry”, “Teen Titans Go!”?e “Siamo solo Baby Orsi” saranno?i protagonisti di tanti giochi e?attività.

Durante il tour saranno anticipati i film distribuiti da Warner Bros. Picture, in sala a partire da quest'estate: “Twisters”, in uscita il 17 luglio, e “Beetlejuice Beetlejuice”, dal 5 settembre al cinema. Entrambi i titoli saranno presenti al tour con degli stand dedicati, dove poter realizzare fantastici contenuti ispirati ai due film.