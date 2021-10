We free think, 4 domeniche per raccogliere la plastica

Indirizzo non disponibile

L' associazione Viale Riccione insieme alla Fondazione Cetacea, organizza 4 passeggiate per raccolte di rifiuti (plastica abbandonata) in 4 zone diverse di Riccione, 2 domeniche al mese: il 17 e 31 ottobre con ritrovo nel parcheggio di viale D’Annunzio e il 14 novembre con ritrovo parcheggio cimitero viale Giulio Cesare e 21 novembre 2021 con ritrovo nel piazzale Caduti di Cefalonia. La partenza è alle ore 10. L'evento si inserisce all'interno del progetto europeo Marless - Interreg IT-HR e alle iniziative del Ceas Polo Adriatico Educazione alla sostenibilità - Emilia-Romagna. La volontà è quella di sensibilizzare la cittadinanza sul tema rifiuti ed ecosostenibilità. Sono tutti invitati a partecipare. Il materiale per la raccolta, guanti e sacchi, sarà fornito dall’associazione.