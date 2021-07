We Reading Festival fa tappa a Santarcangelo con l'attrice Valeria Solarino

Dal 15 al 22 agosto in Romagna si svolge We Reading Festival. Otto giorni di spettacoli inediti e sorprendenti, letture e talk in location suggestive, magici concerti in spiaggia al sorgere del sole che coinvolge i tre Comuni di Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e vede tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.

Ospiti di questa edizione Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini. Ci sarà poi spazio anche per suggestivi momenti musicali con Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Guidobaldi e Parsec. Tutte le serate sono a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. I posti sono prenotabili su www.wereading.it a partire da lunedì 2 agosto. Le illustrazioni del festival sono curate da Fumettibrutti, giovane fumettista catanese astro nascente del fumetto italiano.We Reading Festival farà tappa a Santarcangelo di Romagna il 19 agosto nello splendido Sferisterio con l’attrice Valeria Solarino che porta l’esclusiva performance “Oltre il Mare – Dentro le voci di chi è in viaggio” per l'Ong Mediterranea Saving Humans: un reading dedicato alle migliaia di persone che ogni anno lasciano le proprie case, villaggi, città del continente africano per iniziare un cammino pieno di violenze e soprusi, in cui rischiano la vita nell’indifferenza dei Paesi che hanno intorno, verso un futuro incerto e rischioso ma con la speranza che sia migliore di quello che lasciano.



Sempre allo Sferisterio, il 20 agosto il cantautore calabrese di stanza a Bologna Cimini farà una lettura tributo al Maestro Franco Battiato, e il 21 agosto Pietro Turano, attore della serie Netflix “Skam” e celebre attivista LGBTQ+, proporrà una lettura dello scrittore francese Édouard Louis. We Reading Festival 2021 è organizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesenatico, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Savignano sul Rubicone.