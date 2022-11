"We think green", due giornate di raccolta della plastica abbandonata nell’ambiente

Al via “We think green”, l’iniziativa promossa dall’associazione Viale Riccione e realizzata in collaborazione con Fondazione Cetacea che torna per il secondo anno consecutivo, con le passeggiate per la raccolta della plastica abbandonata nell’ambiente, alla quale turisti e cittadini sono invitati a partecipare.

Due gli appuntamenti in programma, domenica 20 e il 27 novembre alle ore 10:00: