A novembre il WMF presenta il Festival ibrido più grande al mondo

Il 19, 20 e 21 novembre sarà ancora una volta “We Make Future”, il claim che accompagnerà, in piena continuità con le passate edizioni, il taglio del nastro del WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Si tratterà del secondo appuntamento di quest’anno dopo il successo della pionieristica edizione ibrida del giugno scorso: una Special Edition capace di raggiungere oltre un milione di utenti online e di costituire la solida base nell’organizzazione dell’evento di novembre.

Il festival ibrido più grande al mondo. Così si presenta il WMF di novembre che, come sempre, porrà al centro l’universo dell’innovazione analizzandolo a 360°, attraverso la formazione - con oltre oltre 60 sale tematiche - e con momenti dedicati all’attualità, alla cultura, al mondo del business e al futuro, affrontando e indagando le principali novità tecnologiche e il loro potenziale sociale.

Ricchissima l’agenda, grazie alla partecipazione di oltre 500 speaker e ospiti provenienti da tutto il mondo e a un’offerta di oltre 80 eventi dedicati allo stato dell’arte dell’innovazione in Italia e nel mondo, oltre che alla formazione su numerosi temi tra cui eSports, Gaming, Web Marketing, ONP, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, 5G, Robotica, IoT, Circular Economy, Social Media, Open Innovation, Blockchain, Automotive, Aerospace, Cyberbullismo, Sostenibilità, Health Tech, Imprenditorialità ed Editoria, con momenti riservati alla presentazione di libri inediti.

A fare da cornice agli eventi in agenda l’Area Expo - oltre 500 sponsor e partner ospitati nella passata edizione - che accoglierà le più importanti realtà del mondo tech e offrirà diverse opportunità di networking tra tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori. Sul Mainstage, inoltre, si terrà la fase finale della Startup Competition, giunta all’8a edizione e confermatasi, con oltre 2.500 pitch candidati e premi assegnati per un valore di oltre un milione di euro nelle edizioni precedenti, la competizione per startup più grande d’Italia.

Il programma formativo del WMF di novembre è disponibile sul sito, dove è pubblicata anche la lista degli speaker. Presto verrà resa disponibile l’Agenda completa delle iniziative e degli eventi, oltra a tutte le informazioni sul più grande Festival ibrido sull’Innovazione.