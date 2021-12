Un webinar per un’adozione consapevole di cuccioli per Natale

Il Natale si avvicina e in questo periodo molti cuccioli fanno ingresso nelle nostre case, come regalo per i bambini, per la fidanzata o per un componente della famiglia che lo desiderava tanto. Adottare un cane è una responsabilità, un impegno notevole che va al di sopra dei soli sentimenti. Adottare un cucciolo rappresenta una svolta radicale nella nostra vita, una grande avventura dalla quale non si deve tornare indietro. A questo proposito è stata organizzato un incontro da remoto, tramite piattaforma zoom, su "regalare con cautela, alcune domande da farsi prima di regalare un cucciolo", che si terrà mercoledi 22/12/2021 dalle ore 20 alle ore 21.30. Chi volesse partecipare può collegarsi tramite questo link https://us02web.zoom.us/j/2226035694?pwd=QTNoaThtSmpnRmtMekhFYmZDZzNaZz09 oppure scrivere a fabiovet2@gmail.com in modo da ricevere il link per partecipare all'evento.