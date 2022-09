Un weekend dalle mille sfumature con Giardini d’Autore, Assaggi di Francia e il Gp Nuvolari

Il fine settimana della città si tinge di molteplici colori, spazio a manifestazioni, passeggiate culturali, sport, rassegne enogastronomiche, attività all'aria aperta. Scopriamo insieme il ricco calendario di eventi

Musica

La proposta musicale per il fine settimana vede al Teatro Galli di Rimini, il proseguimento degli spettacoli della 73° edizione della Sagra Musicale Malatestiana che sabato 17 settembre porteranno sul palcoscenico la Philharmonia Orchestra di Londra affidata alla bacchetta del talentuoso maestro finlandese Santtu-Matias Rouvali e con la violinista giapponese Sayaka Shoji, per un concerto dedicato alla musica del Novecento. Domenica 18 settembre prenderà il via anche “Parole per la musica”, con il primo dei dieci incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre si svolgerà il Sedicesimo Concorso Corale Internazionale "Città di

Rimini". Si tratta di un evento di notevole rilievo culturale, in quanto i cori che parteciperanno si fanno interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del proprio Paese e portano con sé le loro esperienze musicali e culturali. Dunque, un'occasione questa di confronto e arricchimento formativo.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini venerdì 16, sabato 17 e domenica18 settembre spazio a esibizioni di artisti, performer, dibattiti e workshop all'interno della cornice di Humus AltroFestival. Il teatro Lavatoio di Santargangelo invece, sabato 17 settembre all'interno della rassegna musicale "Connessioni Invisibili", ospiterà una serata di musica senza confini con Jabel Kanuteh e Marco Zanotti, protagonisti del concerto “Are you strong?”.

Si mangia e si beve

Nell'ambito di Giardini d'Autore a Rimini, la manifestazione che da venerdì 16 a domenica 18 colorerà con la sua tavolozza di nuances autunnali Piazza sull'Acqua, il Ponte di Tiberio e il Borgo di San Giuliano, ripropone anche per questa edizione, l’appuntamento con "La Terrazza sull’Acqua", il bistrot affacciato sul Ponte di Tiberio che per tre giornate si susseguirà con colazioni, brunch, pranzi e aperitivi davvero suggestivi. Molte le proposte di degustazioni di vini, di pause golose e di pic-nic con gli incontri "In giardino con Biberius". Ma non è tutto, la città intende letteralmente "prendere per la gola" residenti e turisti, offrendo loro anche un piccolo assaggio delle tipicità enogastronimiche francesci. Infatti, Piazza Cavour sarà "imbandita" con le leccornie di "Rimini assaggi di Francia". Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese, tra formaggi, degustazioni dolci (biscotti bretoni, cioccolatini dai gusti raffinati e gli immancabili macarons) ma anche spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati ed uno spazio per degustare ostriche e champagne.

Incontri e manifestazioni

L'intera città "si veste a festa" con i colori dell'autunno. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre all'interno della splendida e rigogliosa cornice di Piazza sull'Acqua a Rimini, "sboccerà" l’edizione autunnale di Giardini d’Autore. La manifestazione per eccellenza dedicata alle piante, al giardino e alla bellezza colorerà il fine settimana della città e porterà il proprio omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. La manifestazione si articolerà nelle aree che da sempre l’hanno caratterizzata: la Piazza Giardino, con i vivaisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che per questa edizione sono davvero tanti e presentano al pubblico le loro collezioni botaniche; il Giardino delle Meraviglie, da sempre lo spazio dedicato agli artigiani e al design; la Giardini Farm, il mercato a km 0 a cielo aperto e la Giardini Kids, lo spazio per i piccoli giardinieri di oggi e futuri giardinieri di domani. Non mancherà poi la parte dedicata al buon cibo e le aree relax affacciate sull’acqua e sul Ponte di Tiberio. Tre giorni immersi tra fiori, piante, natura, design, arte e sapori da vivere grazie anche al programma di appuntamenti pensati per grandi e piccini. La bellezza, espressa in ogni sua forma, prende vita nelle opere degli artisti, nei corsi di pittura en plain air, nei laboratori di decorazione. La bellezza dell’autunno viene così celebrata a tutto tondo, in ogni sua forma ed espressione.

Nel fine settimana, appuntamento anche con il "Gran Premio Nuvolari" che farà tappa a Rimini con vetture d'epoca provenienti da tutto il mondo. Le auto storiche, impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi, come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno nel centro storico della città e rimarranno in mostra in Piazzale Fellini dalla tarda serata di venerdì 16 settembre fino a domenica 18 settembre. Gli appuntamenti per il fine settimana sono letteralmente tra i più disparati, a Morciano di Romagna, il Parco Montanari infatti domenica 18 settembre ospiterà la prima edizione di “Parchi da Vivere”: un'occasione per ricominciare a vivere e godere degli spazi all'aperto attraverso laboratori, giochi ed attività di interrelazione. Il tutto sarà accompagnato da musica e una gustosa merenda, per rendere questa giornata all'aria aperta tutta "da vivere".

Spostandoci poi nell'entroterra, sabato 17 e domenica 18 settembre, la splendida cornice del borgo medievale di San Leo si trasformerà nella capitale di tutti i buongustai per “GustaBorgo: il territorio è servito”. Un'occasone per lasciarsi tentare e concedersi alle preibatezze delle eccellenze enogastronomiche locali e al tempo stesso praticare attività all'aria aperta come escursioni bike e trekking, ma anche intrattenersi con spettacoli e musica.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città. All'interno della manifestazione Giardini d'Autore, spazio anche a “La Rimini che non ti aspetti - Passeggiata Culturale: Alla Scoperta del Borgo San Giuliano”. Da Piazza sull’Acqua, ci si potrà addentrare tra le stradine e le piazze del Borgo San Giuliano, per scoprirne sia l’anima felliniana, sia quella popolare, plasmata da pescatori e fiaccherai.

Con l'imminente arrivo della stagione autunnale, riprendono anche le visite guidate alla scoperta della città. L'iniziativa si aprirà domenica 18 settembre con un tour gratuito alla scoperta di Porta Galliana. Gli appuntamenti culturali delle settimane successive poi, spazieranno nelle diverse epoche: dal Trecento Riminese all’Urban Art nel Borgo San Giuliano, dal Tempio Malatestiano al tour alla scoperta dei luoghi di Fellini per un autunno ricco di arte e cultura.

COSA FARE A RAVENNA - Dalla festa medievale alla Sagra de Caplet

COSA FARE A FORLI' - Concerto di Ivana Spagna e la Magnalonga

Sport

Nella splendida cornice della Valmarecchia, domenica 18 settembre sarà possibile immergersi tra le bellezze del borgo medievale di Casteldelci e scoprirne la natura tutt'intorno attraverso un trekking in compagnia del proprio amico a quattro zampe. A Morciano di Romagna invece, Piazza del Popolo sabato 17 settembre ospiterà "AttivaMente Sport", una giornata interamente dedicata all'attività sportiva e alle sue declinazioni più disparate. In tutta risposta, anche Cattolica "lancia il guanto di sfida" all'iniziativa morcianese con la "Festa dello Sport" che travolgerà domenica 18 settembre il Parco della Pace e sarà un'occasione di incontro per famiglie ed appassionati delle molteplici pratiche sportive. Anche Verucchio propone per il fine settimana una giornata per celebrare l'attività sportiva con "Verucchio in strada, giochi e sport", una giornata per cimentarsi tra le varie discipline sportive ma ampio spazio anche a giochi e divertimento. I più piccoli avranno anche l'opportunità di ottenere il "Passaporto dello Sport".

Spostandoci poi a Rimini e Riccione, da sabato 17 a sabato 24 settembre le città lucideranno la propria attrezzatura sportiva per accogliere la "Wellness Week": una settimana ricca di eventi totalmente dedicati al benessere, dall’esercizio fisico alla sana alimentazione, dallo sport all’educazione ai corretti stili di vita sino alla cultura al movimento in natura.

Mostre

Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. A Riccione termina domenica 18 settembre la mostra "Steve McCurry Icons", che per tutta l'estate ha "impreziosito" Villa Mussolini con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano.

Spostandoci a Rimini, la città celebra l'attrice Clara Calamai attraverso un programma ricco di iniziative che spaziano dalle rassegne, alle mostre sino ad una cerimonia commemorativa. Al Palazzo del Fulgor, una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della sua nascita. Tra le mura del palazzo settecentesco sarà possibile ammirare anche la mostra fotografica di Roberto Villa sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita. L'Augeo Art Space all'interno di Palazzo Spina, sino a domenica 18 settembre accoglierà DieciDonneDesigner, una mostra itinerante che unisce ed esalta la creatività femminile in combinazione con il genius loci delle dimore in cui è ospitata. Dieci designers italiane sono state invitate a collocare i propri progetti realizzati e riconoscibili all’interno di una dimora storica e significativa per la città prescelta.

A Montescudo-Monte Colombo, l'offerta museale della città è stata potenziata con la creazione del museo etnografico diffuso; sabato 17 e domenica 18 settembre verranno inaugurate le due succursali del museo etnografico di Valliano, dedicate agli antichi mestieri ed all’artigianato artistico del Comune al cui interno sono state riprodotte due antiche botteghe artigiane, in cui rivivono arte, tradizione, storia e artigianato.