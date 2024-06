Weekend di eventi nei parchi della riviera: festa di fine scuola all'Aquafan, webstar all'Acquario di Cattolica

Alpha e Z generation sono pronti a scatenarsi questo fine settimana con una raffica di appuntamenti nei parchi divertimento della Riviera tutti dedicati alle famiglie. L’estate è esplosa in Romagna, la scuola è finita per la maggior parte degli studenti... non resta che il divertimento. Nei parchi Costa è assicurato questo fine settimana.



AQUAFAN (Riccione)- Festa di fine scuola con sconti per studenti e insegnanti



Venerdì 14 giugno c’è la maxi Festa di fine Anno Scolastico al parco acquatico Aquafan di Riccione. Con oltre 3km di scivoli e 9 ettari di verde, quest’anno tutti gli studenti delle scuole superiori e delle medie (nati tra il 2005 e il 2013) potranno entrare al parco con una speciale promo a soli 16 euro. Novità assoluta di questa estate 2024, l’invito esteso anche a insegnanti e professori, sempre di scuole medie e superiori, con tariffa speciale (sempre a 16 euro). Basta visitare il sito aquafan.it, scaricare il modulo della giornata e presentarsi alle casse con documento d’identità (per i ragazzi) e documento di qualifica (per gli insegnanti). Alle 10 apertura cancelli con dj set e musica in consolle alle 14.30 in Piscina Onde con lo showman Franky.

Ma le sorprese all’Aquafan non finiscono qui. In occasione della Festa di Fine Anno Scolastico del 14 giugno, se si raggiunge Aquafan da tutta la Regione con i treni regionali di Trenitalia Tper e il nuovo servizio ‘Aquafan Link’, si riceve uno sconto del 20% sul biglietto del treno. Acquistando esclusivamente sul sito www.trenitaliatper.it un biglietto singolo con destinazione ‘Riccione Aquafan’ per la giornata del 14 giugno (tariffa regionale 39/06) si può usufruire dello sconto sul prezzo del treno. Per un viaggio conveniente e super sostenibile, la collaborazione con Trenitalia Tper va avanti per tutto giugno: se si raggiunge il parco acquatico con i treni regionali Trenitalia Tper, si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto del treno, fino a un massimo di 4 euro.

Per tutto il calendario di eventi e altre informazioni: www.aquafan.it.





ACQUARIO DI CATTOLICA (Cattolica) – CATTOLICA SUMMER FEST con i diEffe Bros e Space Family



Famiglie e bambini non vedono arrivi il weekend dell’Acquario di Cattolica: arriva il Cattolica Summer Fest. Venerdì 14 Giugno porterà i diEffe Bros e sabato 15 giugno la Space Family, nella bellissima area esterna dell’Acquario, per due serate di incontri dal vivo, show meet&greet, selfie e firmacopie con gli YouTuber più amati dai giovanissimi. I diEffe Bros sono David e Fred, due fratelli campioni di visualizzazioni per la simpatia delle loro gag, l’ironia e la capacità di creare life-hacks, ovvero trucchetti facili facili che risolvono in parte la vita quotidiana di ragazzini e adolescenti. La Space Family è composta da Vale (Bise) e Sara e dai loro bimbi: insieme sono un concentrato di allegria, con energie inesauribili, giochi, sfide, quiz a tema spazio per tutta la famiglia, dai piccolissimi ai genitori: infatti sono amatissimi dalle famiglie! L’evento, organizzato dal Comune di Cattolica è pensato per le giovani famiglie e si svolge alle 21 nell’area esterna dell’Acquario, a ingresso libero e senza prenotazione.



Tutti i giorni c’è la meraviglia dell’Acquario più grande dell’Adriatico, per scoprire un mondo da proteggere, attraverso la biodiversità marina e terrestre, in quattro percorsi al coperto: Blu, Giallo e Verde, dedicati alla vita marina, ai sistemi fluviali e al mondo dei rettili, il Viola con la mostra Insetti Giganti XXL Edition. All’esterno c’è il Mondo dei Dinosauri e le irresistibili cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni. Per i più esigenti, su prenotazione e a numero chiuso, ci sono gli Incontri Straordinari, Dietro le Quinte o fra I Segreti del Rettilario. L’Acquario apre alle 10 e chiude alle 18.30. Info, biglietti, orari sul sito www.acquariodicattolica.it



ITALIA IN MINIATURA (Rimini) – Tutta Italia in un giorno nella perfetta vacanza a KM Zero

A Rimini è aperta Italia in Miniatura, dove il Bel Paese si lascia ammirare in un colpo d’occhio mozzafiato fatto delle tante bellezze d’Italia riprodotte da oltre 300 monumenti in scala. Nel biglietto sono compresi anche una piccola Europa in miniatura e tante attrazioni emozionanti e freschissime, come Vecchia Segheria, Castel Sismondo, Torre Panoramica e Monorotaia. Tutta la famiglia si diverte a Pinocchio, Esperimenta, Piazza Italia, Venezia, riprodotta in scala 1:5 e navigabile in gondola e Scuola Guida Interattiva, dove i bimbi possono prendere una vera patente. Dedicati ai piccolissimi i mille colori di Play Mart e i pappagalli del Pappamondo.

Con un piccolo supplemento si accede a due ulteriori attrazioni: Cinemagia 7D e AreAvventura. Italia in Miniatura è all’aperto, con punti ristoro per tutte le esigenze e tante aree relax alberate e fresche. Il biglietto per Italia in Miniatura è anche disponibile in combinazione con quello dei parchi Acquario di Cattolica, Oltrmare Riccione, Aquafan. Info su orari, tariffe e biglietti combinati su www.italiainminiatura.com



OLTREMARE (Riccione) – Nel mondo dell’avventura formato famiglia con le kid star di YouTube



Per i 20 anni del parco Oltremare Riccione, i festeggiamenti proseguono questo mese con il MegaGame Land aperto tutti i giorni da sabato 15 giugno. La prima attrazione in Italia, concepita e dedicata a delle star di Youtube… in carne e ossa. Un’area tutta per il magico mondo dei DinsiemE (che tornano al parco il 14 luglio), con le loro storie, i loro personaggi e le loro mille avventure. Qui si trova il tabellone gigante del MegaGame formato da 40 tessere, dove grandi e piccini possono giocare lanciando uno dei dadi, muovendosi sul tabellone come pedine, superando sfide... per arrivare alla vittoria finale! Un'area di 300 mq super colorata. A dare il benvenuto a tutti i Dinsiemini, le gigantografie di Erick, Dominick, del dottor Giniu e del dottor Timoti! Ogni oggetto proviene direttamente dal mondo dei DinsiemE. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con delfini, rapaci, pappagalli, wallaby, pony, mille avventure, la mascotte Ulisse, il delfino più curioso d’Italia. Per maggiori informazioni: www.oltremare.org.