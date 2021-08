Weekend tra concerti, la notte Celeste, Bellaria Street Market, mostre, trekking con colazione contadina e yoga

Il weekend si presenta con tanti appuntamenti da non perdere. Si parte con i concerti di Samuele Bersani con un Tour estemporaneo, Gazzelle con il suo album "Ok", Mirko Casadei in omaggio al padre, Margherita Vicario con il suo Bingo Tour e il pianoforte di Davide Tura. Per poi passare alla Notte Celeste dedicata al benessere a 360° e al Bellaria Street Market per gli amanti dello shopping. Non mancano gli apertivi in barca e le cene in terrazza. E ancora mercatini, mostre, trekking, yoga e relax. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Di concerto in concerto

Margherita Vicario fa tappa a Rimini con il suo Bingo Tour. La 33enne cantautrice e attrice romana proporrà al pubblico un live pieno di emozioni, energia e colori. Il tour segue la pubblicazione del nuovo album di Margherita, “Bingo” (Island Records): 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate. Un concerto che sarà pura emozione. Rimaniamo a Rimini dove sabato il Pianoforte diventa incantatore in un giardino pieno di emozioni con il concerto di Davide Tura. Il pianista proporrà le musiche del suo ultimo disco Sottrazioni, insieme a rivisitazioni di musica contemporanea, creando contaminazioni senza etichette. A Riccione, invece, la Folk Orchestra Mirko Casadei porterà un toccante ed emozionante spettacolo, di musica e immagini, che racconta la storia del liscio e del padre Raoul. L'omaggio al musicista che ha reso famose le atmosfere romagnole per decenni, sarà seguito dalle risate scatenate dal comico Bicio. Per la serata saranno previste tutte le norme anti Covid, distanziamento e green pass e le persone dovranno essere assolutamente a sedere. Ci trasferiamo a Cattolica dove Samuele Bersani sarà sul palco dell’Arena della Regina insieme a 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria) con i quali ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani: un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica. Il concerto di Cattolica si inserisce in una serie di concerti speciali all'interno dei più prestigiosi festival estivi della penisola. Restiamo a Cattolica dove Gazzelle, il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, presenterà dal vivo il suo nuovo album "OK" (Maciste Dischi/Artist First) che, anticipato dal singolo di enorme successo “Destri” (triplo disco di platino) e dai singoli “Scusa” (disco d’oro), ”Lacri-ma”(disco d’oro) e “Belva”(disco d’oro), è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

La Notte Celeste

Se ami il relax e le “coccole” non perdere l’appuntamento con la Notte Celeste, la più bella festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. A Rimini e Riccione si festeggerà per tre giorni consecutivi con decine di appuntamenti fra spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, passeggiate all’alba e piscine termali aperte la sera. E grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste. ?

Dall’aperitivo in barca alla cena in terrazza

Voglia di aperitivo sul mare? Sabato proseguono gli appuntamenti con i flower boat gli apertivi sulla motonave Super Tayfun rinominata Flower. Un tour lungo la spiaggia di Bellaria Igea Marina con musica, dj set e un aperitivo a bordo a base di cocktail e pesciolino fritto. Sabato si navigherà sulle note e con l’animazione di Radio Bruno (voce ufficiale di Bellaria Igea Marina estate 2021) Dalla barca ci trasferiamo in hotel e più precisamente al Grand Hotel di Rimini con la magia de “L’albero dei sogni” l’Ouverture de la Terrasse, la cena in terrazza del Grand Hotel Rimini, che inaugura così le sue serate in abito da sera dell’estate 2021. Fino a fine estate si potrà cenare in terrazza, con serate musicali e tematizzate. Un’esperienza davvero unica da vivere.

Dante all’Alba (e al tramonto)

Ultime repliche per Dante all’alba (e al tramonto), ideate da Città Teatro per celebrare i 700 anni della morte del Poeta. L’appuntamento è all’alba con “Intervista Impossibile” con Mirco Gennari e Francesca Airaudo. Nelle “interviste impossibili” ovviamente si può incontrare chiunque, dal primo editore di Dante, che ancora detiene la stesura originale della Divina Commedia, in attesa di venderla all’asta al miglior offerente, fino a Francesca da Rimini che ricorda a tutte di stare attente al cognato che “vi mette nei casini” Ingresso gratuito fino ad esaurimenti dei posti disponibili, nel rispetto delle normative sanitarie obbligatorie vigenti.

“La cena dei coscritti” al Giardino segreto

La vita in montagna non sempre è come quella che si aspettano i turisti. A mostrarci un nuovo volto di questa realtà sono tre vecchi amici, classe 1942, che dovranno fare i conti con i cambiamenti e il tempo che avanza. A raccontare le loro storie è lo scrittore Michele Marziani nel suo libro “La cena dei coscritti” ospite alla rassegna “Il Giardino segreto”.

C’è Pino Capaldi, in arte Pinocchio, c’è Joško, a cui la guerra in Bosnia ha strappato una vita da guardapesca sul fiume Una. E poi c’è Gino, il bibliotecario. Eccoli, sono loro, i coscritti di Riva Cannobbia, classe 1942.

A lezione di pittura con l’artista Alessandro La Motta

Sabato inizia un viaggio nell'arte con la “Sketchtrip experience - Pittura dal Vero": una lezione di pittura del Ponte di Tiberio, guidata dall’artista riminese Alessandro La Motta sulla riva della Piazza dell'acqua. In questa “experience” verrà raccontata la storia del Ponte attraverso gli occhi di Turner e di un’artista contemporaneo, Alessandro La Motta, che guiderà questa esperienza. Una raccolta di sguardi, emozioni e dettagli: l’obiettivo è quello di accedere a un’esplorazione non convenzionale, a imparare dal vivo armati di pennelli e barchette. Un’epserienza tutta da vivere per gli amanti dei colori e dei pennelli.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da visitare a Rimini iniziamo con la mostra fotografica #365ClickRimini – Un anno di scatti sui social. Una mostra nata dal concorso fotografico online, organizzato da VisitRimini, che ha raccolto oltre 900 immagini, scattate per i social, di cui le 54 in mostra sono una selezione. Una prospettiva virtuale che si riflette in un’esposizione reale. Un modo per racchiudere in un unico spazio fisico una raccolta di sguardi che si fanno scatti, per catturare un momento unico e irripetibile. A Riccione sarà possibile ammirare un’altra mostra fotografica intitolata “Cabine!Cabine!” dedicata alla spiaggia di Riccione e ai suoi principali protagonisti, i bagnini. Il visitatore avrà la possibilità di percorrere un viaggio nella memoria balneare dal 1964 ad oggi. Sempre a Riccione sarà possibile visitare la personale di Monica Baldi dal titolo “Riccione, il mio mare". La mostra fotografica sarà un viaggio nel susseguirsi delle stagioni, dai cieli azzurri, limpidi estivi, alle tavole da surf lì in attesa di qualche onda da cavalcare, al grigiore che avvolge terra e mare nelle fredde giornate invernali. Con questa mostra, Monica Baldi restituisce alla città la sua visione, i suoi scatti, il suo amore per Riccione. Alla Galleria dell’Immagine non perdere “Santarcangelo '80 Revisited”, la mostra fotografica che racconta l’effervescenza culturale e creativa dell’inizio degli anni Ottanta che torna quarant’anni dopo, in occasione del ‘secondo movimento’ di Santarcangelo Festival 2050. Per l’occasione i Musei riaprono gli archivi per riproporre - in versione inedita e arricchita - il reportage del 1981 frutto degli sguardi dei migliori fotoreporter italiani del tempo.

Bellaria Street Market

Questo fine settimana nell’Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina prende vita il Bellaria Street Market. 3 giorni irripetibili e appetibili per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano con sconti da capogiro. Un’occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni offerte nei vari negozi aderenti.

Mercatini

A Santarcangelo il venerdì è il momento ideale per godersi il centro città, tra un aperitivo, una cena, un gelato, ecc. Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) offrirà un intrattenimento musicale costante in tutto il centro, grazie alle performance di 5 gruppi musicali che si esibiranno dalle 21.00 alle 23.00. Mentre in viale Gramsci continuano gli appuntamenti con il mercatino Gramsci Handmade, il venerdì dalle 17.30 alle 24. Sabato, invece, si può camminare tra i "Giardini dell'arte" di viale Gramsci. 40 espositori saranno presenti sul viale Cilea, piazzetta dei Giardini dell'Alba, dalle 16 alle 24.

Dal trekking all’alba al Memorial Nevio Giannini

Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con una passeggiata in mezzo al verde? Se sei tra gli amanti del trekking non perdere l’appuntamento di domenica mattina alla scoperta delle campagne corianesi. Un'escursione su sentieri e stradine delle colline di Coriano di circa 10 km. Al termine del percorso sosta con colazione contadina: uova sode, pane, olio e vino. Prodotti sani e genuini delle Terre di Coriano così ricche e benevole nei confronti dell'uomo. Occorrono scarpe con fondo scolpito o da trekking, cappello e acqua. Prenotazione obbligatoria. Se ami invece pedalare, torna il Memorial Nevio Giannini. Il percorso attraverserà due province: Rimini e Pesaro-Urbino. i partecipanti potranno intraprendere la gara divisa in due percorsi, uno lungo da 84 Km ed uno breve da 55Km. Il regolamento della manifestazione è quello UISP e prevede l'obbligo del casco oltre che il rispetto del codice della strada.

Yoga all’alba e suoni del sole

Sabato dalle 6.30 alle 7.30, si svolgerà l'iniziativa "Fai un respiro profondo" all'interno della terza edizione di Albe in Controluce. Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione a cura di Renza Bellei per poi passare nell'ampio parco di Villa Mussolini. Renza Bellei pratica e studia la disciplina dello yoga da 23 anni. Un appuntamento speciale si aggiunge alla rassegna, il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga in Piazzale Ceccarini, con due incontri, all'alba (6 -7.30) e prima del tramonto (alle 18). Quest'anno vi sarà una novità: in collaborazione con il Bagno 80/81 i partecipanti potranno fare colazione al mare dopo la lezione per approfondire e chiacchierare. ?Al ponte Tiberio, invece, si svolgerà Yoga all’aperto. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il venerdì. È consigliata la prenotazione. A Bellaria Igea Marina si potrà godere del relax meditativo grazie all’iniziativa “I suoni del sole”. Tutti i venerdì alle 6.30 si concluderà la settimana coni “Suoni di meditazione e relax”. Un momento di puro relax e armonia per riconnettersi a se stessi in equilibrio con la natura circostante, immersi nella magica atmosfera del mare al mattino tra i primi raggi di sole, la soffice sabbia e il suono cullante delle onde. Il tutto per finire in relax la settimana e iniziare bene la giornata.

