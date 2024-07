Fine settimana "pittoresco": Cartoon Club con Cristina D'Avena, Subsonica, birra e Moab Court Experience

Clima ed eventi tipicamente estivi in una Riviera Romagnola che si prepara a entrare nella seconda metà del mese di luglio. Anche quello alle porte sarà un weekend ricco di manifestazioni, concerti, sport, enogastronomia e cultura. Nel fine settimana si registrerà il clou dell’edizione numero 40 di Cartoon Club, mentre a Cattolica nel calendario dei concerti è il turno dei Subsonica. Ecco alcuni consigli sulle manifestazioni del fine settimana.

Cartoon club con Cristina D’Avena

Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games, si avvia verso le due giornate conclusive. Quella di quest'anno è un'edizione speciale, la 40esima: un anniversario importante che pone l’evento riminese tra gli appuntamenti più longevi non soltanto in Italia ma anche in Europa. Ancora più ricco il programma di sabato 20 e domenica 21 luglio che alternerà mostre, proiezioni, concorsi, incontri con autori, registri e case editrici, eventi culturali e musicali, concerti, rassegne, oltre agli appuntamenti di Riminicomix nella cornice del parco Federico Fellini. Divertimento assicurato, tra contest per cosplayer professionisti e non, k-pop, j-pop, raduni a tema, con la supervisione e il coordinamento artistico degli spettacoli in collaborazione con Epicos, Ocha Caffè Associazione Italia Giappone e K-ble Jungle. Spazio anche ai concerti in compagnia di due grandi ospiti: Cristina D'Avena (sabato 20 luglio), Giorgio Vanni & I figli di Goku (domenica 21 luglio).

All’Arena della Regina i Subsonica

Nella serata di sabato 20 luglio, il palcoscenico dell'Arena della Regina di Cattolica è pronta ad essere travolta e sconvolta dalle sonorità rock della band Subsonica. Reduci dal proprio tour invernale, il celebre gruppo musicale lancia "La Bolla Tour" con il quale raggiungeranno la città e i propri "fedelissimi" tra successi più recenti e altri appartenenti al passato.

Festa della birra artigianale

Torna a Coriano la Festa della birra artigianale con “Birriamo”, tre giorni da venerdì 19 a domenica 21 luglio in cui gustare le migliori birre del territorio accompagnate da piadine con marchio Igp del Consorzio di Piadina Romagnola farcite con salsiccia e cipolla, porchetta, prosciutto e altre combinazioni golose. Possibile anche il binomio birra-hamburger con carne di qualità proveniente dalle colline di Novafeltria. Non solo birra e street food ma anche laboratori, dj set e musica live con i tributi e cover band assieme ai Zebratre venerdì 19 luglio, con HBH Band sabato 20 e con un omaggio a Zucchero Fornaciari “Così Celeste” di Sergio Casabianca.

Moab Court Experience

Il 19 e 20 luglio al playground di piazzale Kennedy una due giorni dedicata al basket, alla street culture, alla musica e al divertimento, ambientata nel campo da basket sul mare più iconico della riviera romagnola realizzato proprio 2 anni fa da Moab insieme al Comune di Rimini e in partnership con Red Bull. L’evento prenderà il via venerdì pomeriggio alle 17 quando i ragazzi di The Goat daranno la prima palla a due in un mini torneo dedicato 3x3 dedicato ai ragazzi Under 14 e Under 16 del territorio a cui si potranno unire anche team formati da giovani in vacanza sulla riviera romagnola. A seguire si svolgerà il primo momento di clinic con Davide Lamma rivolto ai coach. Il sabato sarà invece ampiamente riservato al Moab TrePerTre il torneo senior che vedrà la partecipazione di squadre provenienti non solo dalla Provincia di Rimini ma anche da quelle limitrofe e fuori Regione.

Spettacolo musicale Oceania

Sabato 20 luglio (ore 21:30) la piazzetta Dante Tosi ospita la prima dello spettacolo musicale “Oceania. La storia vera del transatlantico Oceania in crociera a Riccione nel 1933” che racconta i fatti curiosi e i personaggi che, il 14 agosto 1933, sbarcarono a Riccione da una delle navi più grandi e veloci che solcavano i mari e gli oceani in quegli anni.

QUI - Il weekend di Riccione

Biennale del Disegno

Ultime due settimane per la Biennale del Disegno, allestita fino al 28 luglio: insieme alle 12 mostre principali, anche un programma fittissimo di eventi tra incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori, performance e visite guidate dai curatori delle mostre stesse. Oltre ai disegni esposti nelle principali sedi istituzionali, si aggiungono le mostre del Circuito Open, esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e quelle del Circuito di rete che si tengono fuori Rimini. Tra le iniziative della settimana: domenica 21 luglio ore 10.30, Laboratorio di tecniche espressive: disegnare tra le stanze del Museo, a cura di Sonia Fabbrocino, al Museo della Città, Cantiere disegno. Martedì 23 luglio, ore 18 al ristorante ‘Il pescato del Canevone’, l’incontro: La forza emotiva del segno, con Vanni Cuoghi e Giuliano Guatta, modera Andrea Losavio.

Mostra Mafalda sulla spiaggia

In occasione della 40a edizione di Cartoon Club, dal 1° luglio al 15 settembre 2024, Rimini ospita la mostra “Mafalda: Una Bambina dalla Parte delle Donne”, un evento organizzato in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini. La mostra si svolge in battigia, offrendo una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance, accompagnando l’estate riminese con umorismo, leggerezza e riflessione.

L’esposizione celebra Mafalda, il celebre personaggio creato da Quino, mettendo in luce le sue battaglie per la parità di genere e offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne. Questo evento, ufficialmente inserito nelle Celebrazioni Internazionali per i 60 anni dalla nascita di Mafalda, ha ottenuto il Patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia.