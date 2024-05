Fine settimana con la Biennale del Disegno, Fattorie Aperte e l'International Beach Tchoukball Festival

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Misano Adriatico. A tal proposito, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, allegria e in cui soltanto l diverimento sarà "arrestato" soltanto da #SkyIsTheLimit. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica, da giugno), Vita (ogni martedì, da luglio) e con la partecipazione di artisti appartenenti al panorama musicale nazionale ed internazionale d'eccezione.

Appuntamento a teatro

Spazio nel fine settimana di Rimini e Santarcangelo all'opportunità di trascorrere del tempo piacevole a teatro. A partire da domenica 21 aprile e fino a domenica 26 maggio, il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza "Filo per Filo | Segno per Segno" affollerà gli spazi teatrali delle limitrofe città, scandito da un susseguirsi di spettacoli teatrali, musica, incontri, installazioni e laboratori risolti ad adulti e piccini. A tal proposito, nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, la Casa Ludica di Rimini accoglierà tra i propri spazi “Più blu del blu”, un laboratorio di fotografia attraverso il quale andare alla scoperta per mezzo di un albo illustrato, l'esistenza di Anna Atkins, una botanica ed artista particolarmente legata alla nascita della fotografia che fungerà da "strumento" tramite il quale andare alla ricerca di tesori naturali custoditi all'interno del parco e a cui seguirà la stampa di una fotografia attraverso l’antica tecnica della cianotipia. Infine, con le fotografie ottenute verrà costruito un erbario sentimentale "tutto blu". Ma non è tutto. L'appuntamento con la rassegna teatrale proseguirà nella mattina di domencia 12 maggio presso il Teatro degli Atti con “Sotto un tetto di storie”, un'opportunità per adulti e piccini di intrattenersi e dilettarsi tra le pagine di libri in rima, interattivi, senza parole ed albi illustrati. Il tutto, arricchito ed impreziosito dalla presenza e voce dell'attrice, lettrice e regista di Alessia Canducci che per l'occasione, "guiderà" i partecipanti alla scelta della storia più adeguata "alla circostanza" e al tempo stesso dilettandosi nella lettura di una o più storie, per tutti coloro (di passaggio o meno) che prenderanno parte all'iniziativa.

Ma non è tutto. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna "Genderful-Corpi/Identità 2024"; per l'occasione, infatti, gli spazi del Teatro degli Atti di Rimini nella serata di sabato 11 maggio sono pronti ad accogliere "a passi di danza" Il Sussurro del corpo, uno spettacolo attraverso il quale indagare attraverso le movenze sinuose del corpo le fragilità e particolarità dell'estitenza umana e al tempo stesso la complessità dei mondi - vegetale, animale, spirituale, umano - per abbandonare la credenza che l'universo sia stato creato solo per l'uomo e per i suoi bisogni. Il punto di partenza è il concetto di ibrido, combinazioni e relazioni tra natura e corpo, tra presente e futuro, al di là del bene e del male. Una riflessione sulla vita segreta della natura e su una nuova condizione umana.

In tutta risposta all'offerta "ricreativa" delle città limitrofe, nella serata di venerdì 10 maggio il palcoscenico del Palazzo del Turismo di Riccione attraverso lo spettacolo "Who is Pinocchio?" è pronto ad interrogarsi ed "indagare attorno al concetto di unicità che caratterizza e contraddistingue ognuno di noi. Il tutto, per mezzo del talento e delle abilità artistiche dei giovani della Cooperativa Sociale Cuore21.

Spostandoci a Cattolica, domenica 12 maggio gli spazi del Teatro della Regina sono pronti ad accogliere lo spettacolo di beneficenza "Visione globale della musica". Un'esprienza corale all'insegna della solidarietà, in cui danza, musica e teatro si fondono tra loro per mezzo delle talentuosità dell'Associazione "Music Machine APS" e dell'artista Michele Luppi; il ricavato dello spettacolo, infine, sarà interamente devoluto alla Caritas della città.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana di Rimini è "su tela". Infatti, a partire da sabato 20 aprile e fino a domenica 28 luglio, gli spazi culturali e d'aggregazione della città sono stati "invasi e animati" dalle molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno, un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Le domeniche del mese di maggio, saranno perciò scandite dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

"Ciak, si gira". L'industria cinematografica a partire da mercoledì 8 maggio ha raggiunto ed invaso la città di Bellaria Igea-Marina per la 42° edizione del "Bellaria Film Festival". Una manifestazione, attraverso la quale accendere i riflettori" sul cinema indipendente italiano, ponendosi come punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del linguaggio cinematografico. Cinque giornate scandite e caratterizzate da un susseguirsi di personaggi di rilievo nel panorama cinematografico nazionale ed internazionale, tra proiezioni, premiazioni e mostre fotografiche.

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, Piazzale Boscovich a Rimini e gli spazi marittimi limitrofi sono pronti ad accogliere "EmergeRimini - Festa della Protezione Civile", una manifestazione ed occasione di incontro per esercitare i volontari appartenenti all'Ente Nazionale che coordina le attività di prevenzione, protezione e soccorso in caso di emergenze e catastrofi, in perfetta integrazione con le forze e gli enti operanti nel campo di protezione civile. L'evento prevede un’area espositiva e un’area dedicata alle esercitazioni/dimostrazioni, dove personale preposto spiegherà e commenterà al pubblico gli eventi in itinere. Tra gli obiettivi, l’informazione circa le modalità da adottare, sia in carattere preventivo sia comportamentale, per prevenire rischi legati alle varie emergenze possibili. Per l'occasione, inoltre, Piazzale Boscovich sarà affollato dai mezzi e dalle attrezzature appartenenti alla Colonna Mobile Regionale, impiegati nella maggior parte degli interventi di protezione civile. Ma non è tutto. Nelle giornate di manifestazione, spazio anche ad attività per bambini, scolaresche e ragazzi con dimostrazioni e visite guidate ai mezzi e alle attrezzature.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua sono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Ma non è tutto. Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Proseguendo, nella giornata di sabato 11 maggio sarà possibile immergersi in un percorso all'insegna della celebrazione e scoperta dei luoghi più caratteristici e suggestivi della città legati alle donne che hanno fatto la storia di Rimini. "Ritratti al femminile", infatti, vuole essere una sorta di omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell' '800 e '900. Tra le figure del '900,racconteremo di Suor Isabella Soleri, che assieme al dott. Del Piano ha realizzato il primo ospedale per bambini.

Sport

Il fine settimana della città di Viserba sarà contraddistinto dalla competizione su sabbia de "International Beach Tchoukball Festival", una manifestazione che sportiva che richiamerà sulle spiagge dei Bagni 24 e 36 squadre provenienti da numerosi Paesi e che nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio si sfideranno tra loro in numerosi tornei, offrendo così ad adulti e piccini un'occasione per trascorrere del tempo all'insegna dello sport, fungendo anche da piattaforma per la promozione dei benefici dell’attività fisica, ma anche come occasione di condivisione e divertimento. Il tutto, impreziosito anche da aperitivi e intrattenimenti serali in riva al mare, capaci di offrire un’atmosfera festosa che "vestirà" gli spazi marittimi della città fino a tarda notte.

domenica 12 maggio 2024

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Bimbimbici

Una pedalata lungo le vie cittadine pensata per i bambini ma aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. L’iniziativa è promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti per una città più ciclabile, a misura di tutti. Il ritrovo è alle ore 9 in piazza Tre Martiri, con partenza alle ore 9.30, in direzione Arco d’Augusto. Partenza del percorso lungo in bicicletta con rientro previsto alle ore 12:00, con ingresso trionfale in piazza Tre Martiri della Banda Giovanile della città di Rimini, merenda salutare e tante sorprese per tutti i bambini. In caso di mal tempo, l'evento si svolge il 19 maggio in piazza Cavour. L’iniziativa è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, per informazioni di qualsiasi genere scrivere a info@pedalandoecamminando.it

Ore 9.00 Info: www.pedalandoecamminando.it/ 2024/bimbimbici-2024

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

MOSTRE

fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.