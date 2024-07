La musica protagonista del week end, Umberto Tozzi fa cantare la Riviera

Il fine settimana oltre a preannunciarsi caldo, sarà anche ricco di appuntamenti a Rimini e provincia, offrendo innumerevoli ed eterogenee occasioni di divertimento.

La musica

La grande musica italiana è di scena all'Arena della Regina di Cattolica. Qui, venerdì, salirà sul palco il celebre cantautore e chitarrista italiano Umberto Tozzi. Un'occasione importante per vedere dal vivo questo amato artista, dato che la tournée che tocca la Regina dell'Adriatico è quella dell'addio alla scena live.

A Rimini la musica è Hard Rock, sabato, al Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini. Sul palco saliranno infatti gli Heroes and Monster, band formata da tre talentuosi musicisti. Un appuntamento da non perdere.

sabato la musica sarà protagonista anche a Misano Adriatico, dove, in piazza della Repubblica, a riempire la serata estiva di note, arriverà la San Marino Concert Band.

Sabato tornerà ad accendersi anche il tempo della musica elettronica. Le luci stroboscopiche illumineranno la piramide del Cororicò di Riccione, per accompagnare gli amanti della notte fino al mattino. Alle tre consolle si daranno il cambio dj come Clonee, Leon, Rebekah, Oriana e tanti altri.

A Riccione, la musica non mancherà nemmeno all'alba, grazie alla coppia Mirko Casadei e Dardust. Con i piedi sulla sabbia, domenica mattina, si potrà vivere il suggestivo momento del sorgere del sole, ascoltando le atmosfere eteree e sognanti di Dardust, introdotte dalle note acustiche della Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra acoustic live set.

È sinonimo di Soundepoz Festival la musica a Poggio Torriana, con il suo bagaglio di musica indipendente e hip-hop. Quest’anno, l'evento vedrà come ospite principale Johnny Marsiglia, uno dei rapper più noti nel panorama nazionale, in tour con il suo disco “Gara 7”, riconosciuto per i suoi testi incisivi e profondi che hanno conquistato il pubblico nei principali locali del paese.

L'arte e gli incontri culturali

Nel suggestivo piazzale Colombo, a Portoverde di Misano Adriatico, venerdì 12 luglio, gli artisti Teresio Troll, Dino Morri e Francesco Gabellini, si confronteranno sul tema “Come si costruisce l’immagine”.

Per i più piccoli

L'estate riporta nelle piazze dei Comuni della riviera la magia dei burattini e delle marionette. Un'arte antica, che nel tempo riesce ancora a coinvolgere grandi e bambini. Venerdì 12 luglio, a Santamonica di Misano Adriatico, in via Puccini, arrivano i Burattini di Mattia, che porteranno in scena "Tre servi alla porta".

Mostre

Negli spazi espositivi di Villa Mussolini, a Riccione, prosegue la mostra dedicata a “Vivian Maier”. I 92 scatti esposti, raccontano e celebrano la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Sport

Una vera e propria "Festa dei baskettari", quella che propone Misano Adriatico, venerdì 12 luglio, al Parco del sole di Misano Brasile. Misano Basketball Jam, una serata di divertimento e spettacolo insieme agli atleti di VL Pesaro e Misano Pirates.

Spazio al benessere e della meditazione a Riccione, dove, anche questo sabato mattina, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini continuano gli appuntamenti con Le Albe dello Yoga: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.