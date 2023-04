Fine settimana con DiscoBorgo, il cassone con le rosole, appuntamenti a teatro, mostre e visite guidate

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Il "borbottare" della caffettiera sopra ai fornelli, l'espandersi per casa dell'aroma di caffè, il fragante e avvolgente profumo di brioches appena sfornate. La colazione è un rituale o meglio una coccola irrinunciabile e accompagnarla con l'ascolto di buona musica, può tramutarsi in un valore aggiunto e rendere questa pratica un'esperienza unica. A Verucchio, da non perdere la colazione di domenica 16 aprile. Gli spazi del Museo Archeologico, ospiteranno la rassegna musicale "Colazione in Musica", un'ultima opportunità per gustare una deliziosa colazione dolce e salata e ascoltare buona musica dal vivo. La mattinata di domenica 16 aprile vedrà in scena le abilità musicali del compositore e pianista Davide Tura (a cui spetta la regia dell'evento) e il suo pianoforte. Accompagnato in questa , per l'occasione, da altri professionisti come Andrea Costa (violino) e Veronica Conti (violoncello).

Si mangia e si beve

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta e concedersi a qualche peccato di gola. Le città della provincia, infatti, non intendono "lasciarci a bocca asciutta", assecondando così l'appetito e la "golosità" di ognuno attraverso alcuni appuntamenti enogastronomici con le squisitezze gastronomiche di cui il nostro territorio è florido.

In risposta a questo "grido" d'aiuto, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile la città di Riccione è pronta a "portare in tavola" una tra le specialità tipiche della tradizione romagnola: il cassone con le rosole. "Io tu e... le rosole", offrirà l'opportunità ai "golosi"partecipanti di assaporare le prelibatezze della tradizione e conoscere la cultura del cibo povero del territorio locale, andando così alla scoperta dei sapori e dei profumi del passato. Ma non è tutto. "Sazi" da queste prelibatezze gastronomiche, in Corso Fratelli Cervi, sarà possibile intrattenersi con il mercatino dei sapori oppure con l'animazione musicale che "vestirà" d'allegria piazzetta Parri e piazza Matteotti.

Incontri & Manifestazioni

La splendida cornice del Teatro Galli di Rimini e gli spazi limitrofi alla struttura, a partire da mercoledì 12 e fino a domenica 16 aprile, sono stati "invasi" da supernova: il nuovo progetto per le arti performative che nel fine settimana cittadino vedrà un alternarsi di "improvvisazioni" da parte delle compagnie storiche, formazioni romagnole e ospiti internazionali che occuperanno in queste giornate gli spazi teatrali, "in cambio" di spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music.

Spazio nel fine settimana anche all'intrattenimento per i più piccoli. In occasione della Giornata della Terra (22 aprile 2023), gli spazi del centro commerciale "Le Befane Shopping Centre" sono pronti ad accogliere il Signor Acqua che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile "parteciperà" con i piccoli ospiti alla scoperta dell'importanza dell'acqua pratica quotidiana attraverso laboratori didattici interattivi e tante altre attività divertenti ideate per conoscere e rispettare la natura, ispirate al personaggio dalla grande goccia blu.

Sabato 15 aprile, le sale di Castel Sismondo ospiteranno Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini; un'occasione per raccontare in maniera divertente e coinvolgente il cinema ed i personaggi del grande Maestro, attraverso le capacità artistiche dell'artista Mirco Gennari.

La primavera sboccia nell'Isola dei Platani a Bellaria Igea-Marina, nel fine settimana torna l'appuntamento con i “Mercatini di Primavera”: un'occasione di incontro particolarmente apprezzata e caratteristica dedicata all’artigianato artistico, alle piante e ai fiori, ai prodotti enogastronomici tipici, a quelli naturali e del territorio a chilometro zero. Tra le curiosità di questa edizione, la mostra allestita nei locali di piazzale Gramsci, dedicata ai bonsai e ai suiseki, l'arte giapponese di disporre pietre trovate in natura con un aspetto particolare in una maniera gradevole e in grado di favorire la meditazione.

La città di Santarcangelo è pronta a "scendere in pista e scatenarsi" in occasione dell'evento che lo scorso anno ha fatto danzare tra DJ set e apertivi l'intero centro cittadino, trasformandolo in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Nella serata di sabato 15 aprile, torna l'appuntamento con DiscoBorgo: l'appuntamento musicale che, a partire dalle ore 19:00, in un clima festante e allegro farà danzare la città tra i 13 locali aderenti all'iniziativa, ognuno animato da deejay con "musica per tutti i gusti".

Ma non è tutto. Il fine settimana della città si tinge anche delle colorazioni dell'ecologia: nel pomeriggio di domenica 16 aprile, infatti, le antiche macine del Mulino Sapignoli sono pronte ad accogliere l'inaugurazione fluviale de Green Festival Montefeltro 2023: un festival itinerante attraverso il quale parlare di acqua e di fiumi. Per l'occasione, sarà possibile andare alla scoperta tramite una passeggiata ecologica delle bellezze geologiche e paesaggistiche delle rive del fiume Marecchia e al termine, arricchire l'esperienza con una visita guidata al Museo del Mulino.



A partire dal mese di aprile, inoltre, la città offrirà l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi. Basato su un metodo rivoluzionario che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, sarà presentato nella giornata di sabato 14 gennaio attraverso l'evento “Benessere in rosa”, ovvero un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile durante il quale sarà possibile inseme alle insegnanti, sperimentare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Che mito il museo! Nel fine settimana, appuntamento per i più piccoli al Museo del Territorio di Riccione. Domenica 16 aprile, infatti, la struttura ospiterà l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicati alla mitologia, attraverso le letture animate sui personaggi del mondo greco. I "giovani lettori" avranno l'opportunità di andare alla scoperta, in maniera divertente, di storie e miti di antica civiltà ed immergersi attraverso una breve visita guidata tra le testimonianze più significative del passato di Riccione e dei suoi dintorni custodite all’interno del Museo.

Appuntamento a teatro

?Il Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, infatti, è pronto ad accogliere all'interno dei propri spazi sabato 15 aprile uno tra i titoli più celebri della produzione musicale del compositore toscano Giacomo Puccini: La Bohème. Per l'occasione, il palcoscenico della struttura vedrà l'esibizione di trenta artisti tra musicisti, cantanti e coristi.

L'Auditorium della Fiera di Morciano è pronto ad accogliere nella serata di sabato 15 aprile l'abilità artistica di Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi di portare in scena la storia di ognuno di noi: lo spettacolo teatrale "Un alt(r)o Everest" mostrerà agli spettatori le difficolta? e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti, attraverso le vicissitudini di due amici, due vite, due destini indissolubili.

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.



Al Museo della Regina, cal il sipario sugli appuntamenti per grandi e piccini con MuseoDì: un'iniziativa dedicata interamente a bambini e famiglie, durante la quale potere sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività laboratoriali e ludiche. Quest’anno sarà la volta del Medioevo, infatti durante l'incontro di domenica, le archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori prenderanno per mano adulti e bambini e li condurranno per “Mille e una bestia”, alla ricerca di strane creature dai colori sgargianti e dall’aspetto bizzarro.



A Novafeltria, a partire da venerdì 3 febbraio il Teatro Sociale cittadino è aperto!". Il progetto artistico e culturare attraverso il quale tornare ad affollare gli spazi della settecentesca struttura, ospiterà nel mese di aprile una fitta attività in una programmazione ricca di autrici, attrici ed artiste. A tal proposito, domenica 16 aprile Stefania Prandi e Elisabetta Zavoli porteranno in scena attraverso "L'incanto dell'arte", la capacità trasformativa dell’arte nei periodi di difficoltà. Un progetto fotografico realizzato con la collaborazione della National Geographic Society (Emergency Journalist Fund). A seguire, Azzurra D'Agostino intratterrà i partecipanti con il reading "Canti di un luogo abbandonato": un'occasione per andare alla scoperta di ciò che siamo a partire dalle tracce del passato in cui emergono resti di case, residui di pozzi, tetti, dettagli di un’umanità scomparsa.

A San Giovanni in Marignano, appuntamento per grandi e piccini al Teatro A. Massari. Cala il sipario sulla rassegna teatrale “Il granaio dei sogni” che domenica 16 aprile porterà sul palcoscenico lo spettacolo “Cracrà Punk” della Compagnia Fontemaggiore.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Domenica 16 aprile avremo l'opportunità di immergerci in "Un city tour dedicato all'arte di strada" con la magia dei colori della primavera.

Un itinerario guidato da percorrere tutto d'un fiato, attraverso il quale si scopriranno le tracce indelebili del passato custodite tra le variopinte facciate delle case del pittoresco borgo San Giuliano che recano impresse curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo (e.g. Federico Fellini,) piccole e grandi "macchiette" che da tempo dialogano con il presente. Proseguendo successivamente al maestono e plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Gli ambienti del Fellini Museum situati all'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione dei 50 anni di Amarcord, ospiteranno fino a domenica 16 aprile la mostra fotografica “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie realizzara da parte dell'artista Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Inoltre, a partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendidaRocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.