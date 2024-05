Ricco fine settimana con il Giro d'Italia, Balconi Fioriti, Notte Europea dei Musei e Wein Tour

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Misano Adriatico. A tal proposito, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, allegria e in cui soltanto l diverimento sarà "arrestato" soltanto da #SkyIsTheLimit. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica, da giugno), Vita (ogni martedì, da luglio) e con la partecipazione di artisti appartenenti al panorama musicale nazionale ed internazionale d'eccezione.

Si mangia e si beve

La proposta gastronomica del fine settimana intende accontentare anche i palati più esigenti. A tal proposito, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio, la cittadina di Cattolica "alza in alto i calici" pronta ad accogliere la 8° edizione di Wein Tour: una manifestazione dedicata al "nettare di Bacco" e così a tutti gli estimatori del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna. Durante le giornate di manifestazione, infatti, lungo la passeggiata di viale Bovio si susseguiranno oltre 38 cantine appartenenti ai numerosi produttori partecipanti, i quali proporranno a buongustai e curiosi i propri "migliori" calici tra piadine, tagliatelle, specialità di pesce e altre deliziose proposte. Un’opportunità per accompagnare i vini proposti con autentiche prelibatezze gastronomiche, apprezzando così la cucina locale e per un'esperienza di gusto completa. Ma non è tutto, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici sarà possibile partecipare anche ad alcuni incontri e cicli di seminari con relatori del settore vitivinicolo ed altri esperti.

Appuntamento a teatro

Spazio nel fine settimana di Rimini e Santarcangelo all'opportunità di trascorrere del tempo piacevole a teatro. A partire da domenica 21 aprile e fino a domenica 26 maggio, il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza "Filo per Filo | Segno per Segno" affollerà gli spazi teatrali delle limitrofe città, scandito da un susseguirsi di spettacoli teatrali, musica, incontri, installazioni e laboratori risolti ad adulti e piccini. A tal proposito, nella serata di venerdì 17 maggio, gli spazi dell Teatro degli Atti sono pronti ad accogliere “Al/quaranta”, un'occasione per celebrare il Teatro Alcantara ed i propri "ex 40 fedelissimi" che attraverso la propria attività artistica nel susseguirsi del tempo hanno portato in scena numerosi spettacoli appartenenti al teatro umoristico italiano.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana di Rimini è "su tela". Infatti, a partire da sabato 20 aprile e fino a domenica 28 luglio, gli spazi culturali e d'aggregazione della città sono stati "invasi e animati" dalle molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno, un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Le domeniche del mese di maggio, saranno perciò scandite dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

Nel fine settimana di Cattolica, in occasione della "Notte Europea dei Musei", nella serata di sabato 18 maggio il Museo della Regina offrirà l'opportunità di intraprendere e trascorrere una serata o meglio una visita guidata gratuita alla scoperta della storia romana della città: un initenario attraverso il quale a partire dagli scavi archeologici situati presso Piazzetta delle Erbe, andare alla scoperta e comprendere i differenti stadi che costituiscono il cosiddetto "mansio" (luogo di sosta sorto lungo l’antico tracciato della via Flaminia, a metà strada tra Rimini e Pesaro), approdando sino alla sezione di Archeologia del Museo, ove sono custoditi i reperti rinvenuti presso suddetto scavo: pitali, anfore da vino, brocche, boccali, bicchieri, tegami da fuoco, ciotole, coperchi, lucerne e ancora tanto altro.

Spostandoci nell'entroterra, in risposta all'offerta culturale e "museale" di Cattolica, nella serata di sabato 18 maggio anche la Rocca Malatestiana di Verucchio è pronta ad accogliere all'interno dei propri spazi o più piccini per trascorrere una “Notte al Castello”. Per l'occasione, infatti, i coraggiosi partecipanti avranno l'opportunità di trascorrere l’intera nottata tra le antiche sale della fortezza, nella suggestione dell’oscurità e del mistero, tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, con qualche gustoso spuntino.

L'intera città di Santarcangelo "si veste a festa" con i colori della primavera e trasforma gli spazi cittadini in un colorato giardino. Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio "sboccerà" nel centro cittadino Balconi Fioriti: l'evento floreale per eccellenza al quale prenderanno parte numerosi espositori che invaderanno e coloreranno con le proprie "postazioni fiorite" l'intera città, tra piante e fiori ornamentali, erbe aromatiche, prodotti per la cura della persona, campionaria green e produttori agricoli. La manifestazione, inoltre, si tingerà anche dei colori della versatilità; infatti, durante le due giornate gli "amanti del pollice verde" potranno trovare anche proposte "hand made", "aperitivi floreali", mostre, attrazioni per i più piccoli, stand gastronomici ed assistere alle premiazioni del concorso in merito agli allestimenti più caratteristici. Ma non è tutto, spazio anche all'arte e tante altre iniziative collaterali.

Ma non è tutto. Il fine settimana della città sarà impreziosito ed arricchitto anche da “Santarcangelo fantastica! Il gioco del bracciale nel fumetto”, un'opportunità per trascorrere del tempo all'aria aperta all'insegna della cultura, dello sport e delle tradizioni. Infatti, a partire da venerdì 17 e fino a domenica 19 maggio, il centro cittadino sarà affollato da un susseguirsi di incontri, mostre, proiezioni e alcune dimostrazioni dell’antico gioco del pallone a bracciale, fortemente ancorato al patrimonio culturale e storico della città.

Il Palazzo del Turismo della città di Bellaria Igea-Marina "abbagliato" dai riflettori di "Bellaria Film Festival", a partire da venerdì 17 maggio è pronto ad accogliere la Convention di fantascenza "Starcon": un'occasione d'incontro e "full immersion nell’immaginazione, circondati solo da persone con gli stessi interessi. Sono tante, infatti, le possibilità di approfondimento e socializzazione per i partecipanti: ci sono giochi, proiezioni, incontri con gli attori, ma anche dibattiti scientifici tenuti da studiosi e scienziati che spiegano i più recenti risultati in campo tecnologico e scientifico". Il tutto, impreziosito ed arrichitto dalla partecipazione di numerosi ospiti d'eccezione appartenenti al panorama cinematografico nazionale ed internazionale.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua sono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Ma non è tutto. Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire "Le Meraviglie" del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Infine, nella serata di venerdì 17 maggio attraverso "Rimini Liberty: arte e follia. Gin Tour" sarà possibile andare alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche e monumentali della città che a partire dal Grand Hotel della città proseguirà sino a Villa Adriatica, luogo d'amore nido del celebre scrittore e poeta italiano Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, spingendosi sino all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, sino ad approdare a Villa Solinas, esempio architettonico dello stile liberty e a Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri dell'epoca, precursori del turismo balneare elitario della città. Ma non è tutto, poichè ad impreziosire ed arricchire l'esperienza "novecentesca", sarà possibile concedersi e sorseggiare un cocktail a scelta tra alcune proposte in cui il gin sarà dominante o deliziarsi con un dissetante analcolico Shirley Temple.

Sport

Il fine settimana della Provincia sarà contraddistinto dalla competizione "su ruote". A tal proposito, infatti, nella tarda mattinata di venerdì 17 maggio, la città di Riccione si tinge di rosa, in occasione della 13° tappa del Giro d'Italia. La manifestazione ciclistica "si metterà in sella" a partire dal lungomare cittadino, proseguendo successivamente alla volta del lungomare di viale Principe di Piemonte a Rimini per poi spingersi durante la propria corsa sino alla città di Cento (punto d'arrivo).

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.