Fine settimana "al massimo" con Vasco Rossi, RiminiWellness, Superbike, Wein Tour e gastronomia

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai, sono tanti gli appuntamenti da non perdere e tra cui scegliere. Lo Stadio Romeo Neri di Rimini sarà travolto dall'energia e dalle sonorità di Vasco Rossi che raggiungerà il palcoscenico della rinnovata struttura per la cosiddetta "data zero" del proprio tour; spazio anche all'adrenalinica manifestazioni sportive su ruote con alle eccellenze vitivinicole e gastronomiche del territorio con "Wein Tour" a Cattolica. Nell'entroterra, invece, la cittadina di Pennabilli verrà rapita dall'incanto e spettacolarità delle arti performative con il Festival "Artisti in Piazza", mentre Novafeltria ospiterà l'appuntamento goloso con la "Sagra del cascione e delle erbe spontanee".

Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Rimini. Il palcoscenico dello Stadio Romeo Neri, venerdì 2 giugno sarà travolto dalle impetuose sonorità di Vasco Rossi che raggiungerà la città per la cosiddetta "data zero" del proprio tour. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Proprio così, per l'occasione, il rocker "Blasco" sarà ancora qua, tornando così a fare scatenare la città e l'intera Riviera Romagnola, verso la quale affluiranno oltre 30mila persone per trascorrere una serata "al massimo".

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno a Cattolica arriva una melodia nuova: il Parco della Pace, infatti, sarà travolto dalle sonorità di "Rumore Adriatico" ed il susseguirsi di artisti e band appartenenti al circuito dell’underground-indie italiano, post-rock ed electro-ambient, per due giornate all'insegna della musica e artisti "a km0", ovvero con “base geografica” sull’Adriatico.

Si mangia e si beve

In tutta risposta al mese precedente, anche il mese di giugno non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "appetitoso e saporito" compito, spetterà alla Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee a Novafeltria. A partire da venerdì 2 e fino a domenica 4 giugno, il centro cittadino verrà "apparecchiato" per accogliere ed ospitare al meglio il ghiotto appuntamento con uno tra i prodotti gastronomici tipici della terra di Romagna. Ad accompagnare il tutto, anche le prelibate tagliatelle di Sartiano e l'intramontabile piadina farcita con salumi, salsiccia, formaggi locali e nostrani. La manifestazione, orientata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e delle tradizioni gastronomiche locali, porterà in piazza Vittorio Emanuele e per i vicoli del centro cittadino oltre ad incontri "golosi" anche conferenze, laboratori didattici per bambini, cooking lab, mostre di erbe spontanee, mercatino dei prodotti del territorio e caccia al tesoro.

Ma non è tutto. La proposta gastronomica del fine settimana intende accontentare anche i palati più esigenti. In tutta risposta, infatti, Cattolica "alza in alto i calici", pronta ad accogliere la 7° edizione di Wein Tour: una manifestazione dedicata al "nettare di Bacco" e così a tutti gli estimatori del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna. Durante le giornate di manifestazione, infatti, lungo la passeggiata di viale Bovio si susseguiranno oltre 38 cantine appartenenti ai numeri produttori partecipanti, i quali proporranno a buongustai e curiosi i propri "migliori" calici tra piadine, tagliatelle, specialità di pesce e altre deliziose proposte. Un’opportunità per accompagnare i vini proposti con autentiche prelibatezze gastronomiche, apprezzando così la cucina locale e per un'esperienza di gusto completa. Ma non è tutto, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici sarà possibile partecipare anche ad alcuni incontri e cicli di seminari con relatori del settore vitivinicolo ed altri esperti.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana della cittadina di Pennabilli è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo, custodita tra le verdeggianti colline della Valmarecchia, tela di artisti locali e "rifugio" del celebre sceneggiatore e poeta Tonino Guerra, costituisce il luogo d'incontro per eccellenza per la celebrazione ed esibizione delle arti performative, attraverso il Festival "Artisti in Piazza". La manifestazione, a partire da giovedì 1 e fino a domenica 4 giugno trasformerà l'intero centro cittadino in un teatro a cielo aperto, pronto ad incantare e intrattenere adulti e piccini. Quattro giornate in cui sarà possibile assistere ad un susseguirsi di esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali, circo contemporaneo, teatro di figura, walking act, clownerie, giocoleria, laboatori, installazioni e performance internazionali che "vestiranno" di allegria e stupore i vicoli, le piazze e i giardini del centro storico per mezzo di oltre 60 compagnie internazionali partecipanti e 350 repliche di spettacoli. Ma non è tutto. Spazio all'interno del Festival anche a mercatini di artigianato, stand gastronomici, street food, concerti e dj set. "Il Festival Internazionale di Arti Performative “Artisti in Piazza” fin dal 1997 si è contraddistinto come uno dei più importanti festival di arte di strada in programma in Italia attirando di anno in anno sempre più pubblico fino ad arrivare a circa 40.000 presenze (media delle ultime edizioni). Con il passare del tempo si è evoluto in festival multidisciplinare, ospitando ogni genere di arti performative esibite in strada. Ogni edizione è caratterizzata da debutti nazionali ed internazionali."

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Le domeniche del mese di maggio, saranno perciò scandite dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

La splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio a Rimini, a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San GIuliano.

A Riccione, domenica 4 giugno Piazzale Ceccarini è pronto ad accogliere “In riva al cuore” il talentuoso cittadino Giovanni Cricca, per un incontro con la cittadinanza all'insegna del dialogo, ma anche per trascorrere un momento di allegria, musica e condivisione. Durante l'evento, infatti, il giovane artista intratterrà i i partecipanti con alcuni tra i brani che hanno scandito il suo percorso musicale, svelando al tempo stesso il palinsesto dell’estate riccionese.

La città di Cattolica, in occasione delle celebrazioni di venerdì 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana, propone una giornata ricca di appuntamenti, tra alzabandiera e deposizione della corona d'alloro, consegna di alcune copie della Costituzione della Repubblica Italiana ai giovani cittadini divenuti nell'anno precedente maggiorenni, spettacoli musicali ed infine, una “Aquilonata per la Pace”.

Gli spazi verdeggianti del Parco degli Artisti a Vergiano, sono pronti ad accogliere nella giornata di domenica 4 giugno la "Festa di Primavera": un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta tra spettacoli musicali, mercatini, buskers, giocolieri, cartomanti, gli aquilonisti del gruppo DLF RiminiVola e un'area pic-nic in cui concedersi una "pausa golosa". Per l'occasione, si susseguiranno sul palcoscenico della struttura artisti quali Mauro Montanari e Giada Bastoni, Sergio Casabianca, Filippo Malatesta, Rusty Fingers, Eleonora Elettra, Bar Mario e tanti altri.

Spostandoci nell’entroterra, a partire dal mese di maggio il Parco del Sasso Simone e Simoncello sarà "abitato" da alcune iniziative appartenenti alla rassegna “Microcosmi", attraverso le quali andare alla scoperta dei piccoli mondi naturali e umani che compongono la bellezza del Parco tramite escursioni, incontri, iniziative, momenti di formazione e residenze. Particolare spazio ed attenzione sarà posto attorno al ruolo degli abitanti del Parco, dei loro saperi e delle loro tradizioni, nell’ottica di costruire delle comunità di intenti che rendano le persone sempre più protagoniste nel monitoraggio della biodiversità, nella tutela degli habitat e nella valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali, materiali e immateriali. Si rinnova così anche il rapporto con l’arte intesa come sperimentazione di sensi e linguaggi che permettono di raggiungere emozioni e parti sconosciute di noi stessi. Il tutto, attraverso il coinvolgimento e l'intervento di alcuni studiosi ed ospiti provenienti da settori differenti: scientifico, artistico e naturalistico. In merito a questa iniziativa, a partire da giovedì 1 e fino a domenica 4 giugno, Microcosmi va ad Artisti in Piazza! per seguire l’audio walk I cento suoni dell’artista Emiliano Battistini: un'occasione per scoprire il paesaggio circostante attraverso una passeggiata all'interno del borgo mediante l'ascolto di un'opera sonora.

La città di Santarcangelo, a partire dal mese di aprile la città offre l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Appuntamento a teatro

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Gli spazi del Palazzo del Turismo di Riccione, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno ospiteranno "Sakura. Come petali di fiore di ciliegio": uno spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia della compagnia "B-You" di Barbara Bianchi, attraverso il quale danza, teatro, acroyoga e ginnastica si fondono in scena, per dare voce ad un viaggio onirico tramite l'esibizione di alcuni giovani artisti, le cui movenze, così come fiori di ciliegio, diventano metafora dell’uomo, dei valori e delle lotte per raggiungere giustizia, virtù e bellezza.

Sport

La città di Rimini, rinomata a livello nazionale ed internazionale per l'ampio ventaglio di servizi e svaghi con cui è capace di intrattenere i propri abitanti e turisti, ricca di opportunità, dinamica, vivace e la cui specificità si misura sempre e comunque sul benessere di coloro che la abitano. A tal proposito, in città non mancano palestre a cielo aperto, piste ciclabili, ampi spazi per trascorrere del tempo all'aria aprte tra passeggiate e attività sportive. Questi, fare sono la città un vero e proprio "Eden" per coloro che prediligono uno stile di vita improntato alla sostenibilità, alla salute e al benessere psicofisico. È proprio per questa ragione, quale migliore luogo degli spazi della Fiera per accogliere ed ospitare "RiminiWellness": la più grande fiera al mondo dedicata a fitness, benessere, alimentazione, cultura sportiva e business di settore. Un'occasione unica per gli amanti del fitness e del benessere di scoprire e conoscere le ultime tendenze di settore, sperimentare nuove attività ed incontrare persone con interessi simili. Gli spazi della struttura fieristica, per quattro giornate saranno occupate dai principali protagonisti del panorama del fitness e wellness: produttori di macchine e attrezzi per la palestra, aziende leader nel settore dello sport e dell’attività fisica, scuole, associazioni sportive, specialisti nella danza, operatori di centri benessere, rivenditori di articoli e di accessori per SPA e relax, professionisti in scienze riabilitative, turismo, ospiti come campioni olimpici e celebrità. Ma non è tutto. Spazio anche a RiminiWellnessOff: un ricco carnet costituito da oltre 240 iniziative “fuorisalone” che 240 eventi tra le vie della città, pronte a trasformare l'intera città di Rimini in una grande palestra a cielo aperto. L'iniziativa che invaderà durante le giornate di manifestazione il centro città sino alle spiagge del lungomare, sarà incentrata attorno alla valorizzazione del benessere psico-fisico, dell’alimentazione sana e della medicina preventiva, con le quali stimolare e coinvolgere l’intera città attraverso corsi, lezioni, talk e svariate iniziative. Un'occasione, dunque, per offrire a residenti ed ospiti l’opportunità di sperimentare in prima persona i benefici dello stile di vita wellness, valorizzando al tempo stesso le numerose eccellenze che la nostra comunità è in grado di esprimere su queste tematiche.

Ma non è tutto. La proposta sportiva che animerà il fine settimana della città e così dell'intera provincia, a partire da venerdì 2 giugno "accenderà i motori" del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per il "Misano Motul Fim Superbike World Championship - Emilia-Romagna Round". La manifestazione su ruote, uno tra gli appuntamenti più attesi della stagione motociclistica costitutisce un'occasione unica per trascorrere tre giornate all'insegna dello sport, ma anche spettacolo, adrenalina ed emozioni straordinarie con i propri beniamini.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Nella giornata di venerdì 2 giugno, attraverso il trekking urbano Amarcord o Hamarcord Rimini, avremo l'opportunità di scoprire e ripercorrere le tracce del Maestro Fellini tramite un percorso tra i luoghi cittadini cari al regista riminese e identificabili in Amarcord: il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia e il Grand Hotel.

A seguire, sabato 3 giugno avremo l'opportunità di scoprire "Le Meraviglie" di una Rimini Romana, attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato. C'addentreremo tra la magnificenza ed imponenza dell'Arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio; facendo poi incursione nel Medioevo con Porta Galliana, spingendoci sino in epoca Rinascimentale attraverso il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Ed approdando, infine, tra le vie del centro storico in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” ed poco distante il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini.

Sono però variegate le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 3 giugno, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente e suggestiva struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, inoltre, la cittadinanza avrà l'opportunità di "fare un tuffo nel passato", immergendosi tra la spettacolarità e magnificenza delle costruzioni architettoniche romane custodite tra "le mura" città. Ne costituisce un esempio, l'Amphitheatrum Ariminensis MMXXIII, l'anfiteatro romano situato a poca distanza dal centro storico. Per l'occasione, sarà possibile andare alla riscoperta di tale ricchezza architettonica, sofffermandosi e mettendone in risalto gli aspetti archeologici e al tempo stesso la sua funzione cruenta originaria.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire dal 5 novembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

All'interno della medesima struttura, sabato 3 giugno cala il sipario sull'arte urbana e la mostra Segnali urbani: un'esposizione attraverso la quale le pennellate di un collettivo d'artisti "metterà in mostra" tramite alcune tele, disegni, stampe, sculture ed installazioni sonore, la scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano della città.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, fino a sabato 20 maggio ospiterà la mostra fotografica realizzata dagli studenti riminesi dedicata al rispetto, o non rispetto, del bene comune. Attraverso un'accurata e attenta selezione di immagini, il progetto artistico intende "mettere in mostra" il valore della "cosa pubblica" e incentivare il senso civico dei giovani cittadini.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.



A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Spazio in città all'arte ma anche allo sport popolare del ciclismo. A tal proposito, all'interno della struttura liberty di Villa Franceschi a partire da sabato 13 maggio, queste due realtà avranno l'opportunità di "coesistere" su tela attraverso le pennellate dell'artista ed ex ciclista professionista spagnolo Miguel Soro, tramite la mostra “Marco Pantani e i Campionissimi”. L'esposizione, tramite una tecnica mista di collage e pittura "metterà in mostra" i ritratti e le gesta dei corridori che fecero la storia di questo sport su ruote, impegnati durante le competizioni, segnati dalla sforzo e dalla fatica, nei momenti concitati della foratura e ponendosi come omaggio ai grandi protagonisti del ciclismo, di ieri e di oggi ed in maniera particolare al “Pirata” (Marco Pantani) e il “Treno di Forlì” (Ercole Baldini).

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.

Nel fine settimana di Cattolica, anche Palazzo Mancini "veste" il proprio Foyer d'arte. A partire da venerdì 28 aprile e fino al 30 giugno, la struttura ospiterà la mostra realizzata per mano dell'artista autodidatta (e al tempo stesso medico praticante) Marco Cairoli, volta a celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore Italo Calvinoe in maniera particolare l'opera letteraria di questi: ""Le città invisibili". L'artista, proprio a partire da quelle pagine metterà in mostra le proprie "8 città invisibili", un susseguirsi di città dal sapore esotico e levantino ma anche modernamente attuali nelle loro abitudini schizofreniche. Città dove si mescolano l'eccitazione della scoperta e la malinconia della partenza.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendida Rocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.