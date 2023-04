Un super fine settimana con Sven Väth, Ralf, street food, Festa della Segavecchia e Vinicio Capossela

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

La proposta musicale della discoteca Peter Pan di Misano Monte prosegue con il proprio carnet ricco di appuntamenti per le Festività di aprile ed è pronta a "farci scatenare" nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile. In queste occasioni, infatti, accoglierà rispettivamente nei propri spazi interni ed esterni (Peter Perk) le sonorità elettroniche di Sven Väth e Ralf’s Pic-Nic, per due giornate all'insegna di un ottimo intrattenimento musicale, accompagnato da postazioni street food e ambientazioni a impatto zero.

Spostandoci in Piazzale Ceccarini, domenica 23 aprile in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, Vinicio Capossela raggiungerà la città per un concerto di canzoni che traggono ispirazione dalle parole dei libri e dalle rose della poesia. Quello che andrà in scena nel "palcoscenico" del centro cittadino, infatti, sarà una sorta di spettacolo bibliopedico che ispirato da Omero e Dante, Wilde e Kerouac, Pasolini e Conrad e tanti altri, spazierà tra i temi del viaggio e della follia, della guerra, della speranza e dell’amore. Il repertorio proposto dall'artista, inoltre, sarà arricchito in anteprima da alcuni brani scatuiriti dall’incontro con le pagine, all'epoca di Brecht, Goethe e Ariosto.



E' tempo di musica anche a Vergiano di Rimini. Nella serata di sabato 22 aprile, la cittadina ospiterà le sonorità dei FunkClub. Il gruppo musicale è pronto ad animare il palcoscenico, riproponendo alcuni grandi classici della musica pop & funk: Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana Bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti interpretati da musicisti esperti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (basso), Carlo Cavazzoni (batteria), e cantati dalla voce di Emanuela Lodi.

Si mangia e si beve

I colori e i sapori della primavera sono i protagonisti delle manifestazioni gastronomiche che caratterizzano il fine settimana della città. Spazio perciò per coloro che non intendono rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola; tanti gli appuntamenti tra cui scegliere e con cui celebrare le eccellezze e le squisitezze di cui il nostro territorio è florido.

A Rimini, i buongustai potranno dilettarsi con il Festival Internazionale del Cibo di Strada. La kermesse culinaria, "ingolosirà" il Parco Marecchia di Rimini a partire da sabato 22 a martedì 25 aprile attraverso un'ampia scelta di food truck. Un’occasione unica per tutti coloro che intendono degustare cibi provenienti da altre nazioni, spaziando dai tacos e burritos messicani al tradizionale sushi giapponese, passando per piatti di origine africana, coreana, ecuadoregna, argentina, e, naturalmente, italiana. Ad "insaporire" ulteriormente la manifestazione, presenti anche stand di prodotti locali ed artigianali. Ma non è tutto, o meglio, non è soltanto una questione di cibo. Il Festival infatti, ospiterà anche una serie di concerti di artisti italiani - tra cui il rapper Frankie HI-NRG e spettacoli internazionali in tema con la manifestazione, ma anche spettacoli di danza e dibattiti su tematiche d'attualità, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e di arricchimento culturale.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana di Misano Adriatico sarà scandito dalle usanze e peculiarità della tradizione popolare di Romagna. A partire da sabato 22 a martedì 25 aprile la Festa della Segavecchia, animerà la cittadina marittima tra auto e moto d'epoca, stand gastronomici, street food, spettacoli musicali, senza tuttavia rinunciare al falò della “Vecchia” e allo spettacolo pirotecnico.



A Bellaria Igea-Marina, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, gli spazi della Biblioteca Alfredo Panzini ospiteranno nel fine settimana due attività rivolte ad adulti e piccini. Nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, infatti, i bambini avranno l'opportunità di partecipare ad un laboratorio attraverso il quale prendere parte alla creazione di un vasetto decorato e alla piantumazione di un amico di foglia; nel pomeriggio di sabato 22 aprile, invece, "tutti in marcia" con Cammini illustrati: una camminata artistica attraverso la quale andare alla scoperta delle ricchezze e meraviglie della natura circostante.

In Piazza Pascoli e sul lungomare di Viserba, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile sarà possibile intraprendere un viaggio nel tempo, attraverso la storia del mondo delle auto d’epoca e tra le ricchezze ed eccellenze vinicole del tempo. Un'occasione, dunque, per "assaporare" il passato attraverso la meccanica delle auto ma anche attraverso il gusto. La città tra degustazioni, street food e spettacoli musicali, è pronta ad accogliere Epoca di Vino: un evento che unisce un’esposizione di auto d’epoca dagli anni 30 agli anni 80 ad una degustazione dei vini che ripercorre l’evoluzione enologica dei rispettivi anni.



A Rimini, negli spazi della Sala della Cineteca diurante il pomeriggio di sabato 22 aprile "cala il sipario" sulla rassegna letteraria dedicata alla Rimini del Dopoguerra. Per l'occasione, la struttura ospiterà il professor Pier Giorgio Pasini, il quale durante l'incontro "Vicende del patrimonio artistico riminese”, condurrà un'accurata analisi degli accadimenti che hanno interessato il patrimonio artistico della città negli scorsi due secoli e mezzo, dalle razzie napoleoniche fino alle recenti operazioni di conservazione e restauro.

Spazio nel fine settimana anche all'intrattenimento per i più piccoli. In occasione della Giornata della Terra (22 aprile 2023), gli spazi del centro commerciale "Le Befane Shopping Centre" sono pronti ad accogliere il Signor Acqua che nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile "parteciperà" con i piccoli ospiti alla scoperta dell'importanza dell'acqua pratica quotidiana attraverso laboratori didattici interattivi e tante altre attività divertenti ideate per conoscere e rispettare la natura, ispirate al personaggio dalla grande goccia blu.



Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 22 a martedì 25 aprile il borgo di Saludecio sarà travolto e inebriato dalle profumazioni, sapori e considerevoli proprietà curative delle erbe aromatiche, spezie, piante medicinali e prodotti naturali. La cittadina, dunque, "si veste a festa" ed è pronta ad accogliere Saluserbe: la manifestazione "diventata nel tempo punto di riferimento per gli amanti del verde e del paesaggio collinare della Provincia di Rimini, in cui fiori, colori, odori, sapori, bellezza, salute, la fanno da padrone". Nel corso delle giornate, si susseguiranno alcuni incontri nel corso delle giornate in cui troveranno spazio anche approfondimenti filosofici, mostre d'arte, visite guidate, spettacoli di musica itineranti, teatro di strada e stand gastronomici. Ma non è tutto: la manifestazione sarà anche l’occasione ideale per riscoprire il territorio, attraverso alcune passeggiate tra i sentieri naturalistici presenti, facendo visita alle aziende agricole, parchi e giardini circostanti, spazi questi in cui potere ammirare la bellezza della natura e delle piante che la popolano. E per i più piccoli, in programam tante attività e laboratori didattici attraverso i quali fare scorpire loro le proprietà delle erbe in maniera divertente e creativa.

A partire dal mese di aprile, inoltre, la città offrirà l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi. Basato su un metodo rivoluzionario che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, sarà presentato nella giornata di sabato 14 gennaio attraverso l'evento “Benessere in rosa”, ovvero un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile durante il quale sarà possibile inseme alle insegnanti, sperimentare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Appuntamento a teatro

?Il Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, infatti, è pronto ad accogliere all'interno dei propri spazi sabato 15 aprile uno tra i titoli più celebri della produzione musicale del compositore toscano Giacomo Puccini: La Bohème. Per l'occasione, il palcoscenico della struttura vedrà l'esibizione di trenta artisti tra musicisti, cantanti e coristi.

L'Auditorium della Fiera di Morciano è pronto ad accogliere nella serata di sabato 15 aprile l'abilità artistica di Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi di portare in scena la storia di ognuno di noi: lo spettacolo teatrale "Un alt(r)o Everest" mostrerà agli spettatori le difficolta? e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti, attraverso le vicissitudini di due amici, due vite, due destini indissolubili.

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.



A Novafeltria, a partire da venerdì 3 febbraio il Teatro Sociale cittadino è aperto!". Il progetto artistico e culturare attraverso il quale tornare ad affollare gli spazi della settecentesca struttura, ospiterà nel mese di aprile una fitta attività in una programmazione ricca di autrici, attrici ed artiste. A tal proposito, domenica 23 aprile il Teatro Due Mondi porterà in scena "Rossini flambé", trasformando così il palcoscenico della struttura in una pittoresca trattoria, dove tra strumenti di cucina, casseruole, pentole e posate, si alterneranno le disavventure, le schermaglie amorose, i dispetti e i disastri culinari di due fratelli “gemelli”, per una serata rivolta a "buongustai" grandi e piccini dalle risate garantite attraverso i le ricchezze gastronomiche italiana.

Appuntamenti al cinema

A Bellaria Igea-Marina, proseguono gli appuntamenti con il grande schermo anche per il mese di aprile. Quale migliore occasione per trascorrere del tempo all'interno degli spazi del Cinema Teatro Astra tra pellicole di qualità ed un'offerta ampia e variegata. Per l'occasione, domenica 23 aprile sul grande schermo sarà proiettato il film The Whale di Darren Aronofsky, per il quale l'attore Brendan Fraser ha ricevuto il Premio Oscar per la miglior interpretazione maschile.

Mercatini

A Rimini, domenica 23 aprile il centro storico sarà animato e colorato da "Rimini Antiqua": la mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage. Dalle ore ore 7:30 alle ore 19:00, piazza Tre Martiri, corso d’Augusto e via IV novembre, si riempono, per un giorno, di rari oggetti provenienti da luoghi ed epoche diverse pronti ad affascinare curiosi ed esperti collezionisti.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sabato 22 aprile avremo l'opportunità di scoprire "Le Meraviglie" di una Rimini Romana, attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato. C'addentreremo tra la magnificenza ed imponenza dell'Arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio; facendo poi incursione nel Medioevo con Porta Galliana, spingendoci sino in epoca Rinascimentale attraverso il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Ed approdando, infine, tra le vie del centro storico in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” ed poco distante il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini.

In tutta risposta, la giornata di domenica 23 aprile, offrirà l'opportunità di immergerci in un city tour, interamente incentrato attorno all'imponente struttura architettonica rinascimentale italiana che si staglia incompiuta nel centro cittadino: il Tempio Malatestiano. Il percorso, sarà un'occasione per scoprirne i tesori che gelosamente custodisce al proprio interno: la Cappella degli Angeli (o di Isotta), che contiene l’arca sepolcrale della moglie di Sigismondo, Isotta, il Crocifisso di Giotto, dipinto su tavola e appartenente alla Chiesa di San Francesco, sulla quale fu costruito attorno il Tempio. Ed ancora, l’’Affresco di Piero della Francesca, dipinto nel 1451 e che raffigura Sigismondo Pandolfo Malatesta genuflesso davanti a San Sigismondo, il suo sepolcro collocato a destra dell’ingresso e l’Arco degli Antenati, dove Sigismondo volle riposte le ossa dei suoi progenitori e dei suoi discendenti.



Spostandoci nell'entroterra, quale migliore occasione della stagione primaverile per trascorrere del tempo all'aria aperta. Nella giornata di martedì 25 aprile, la cittadina di Mondaino attraverso la Camminata di Primavera, offrirà ai partecipanti l'opportuntà di trascorrere una giornata immersi nella natura del territorio, senza rinunciare alla degustazione di eccellenze enogastronomiche e l'introduzione di un contest fotografico, attraverso il quale "fare esperienza del territorio attivando i sensi" e scattare fotografie delle fioriture primaverili incontrate durante il percorso, condividendo il materiale ottenuto online.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Gli ambienti del Fellini Museum situati all'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione dei 50 anni di Amarcord, ospiteranno fino a domenica 16 aprile la mostra fotografica “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie realizzara da parte dell'artista Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.



A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Inoltre, a partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendidaRocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.