Fine settimana a 360° con la Sagra del Prugnolo, La Borgata che Danza e la Festa della Solidarietà

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Rimini. A tal proposito, a partire da martedì 21 e fino a venerdì 31 maggio, gli spazi più rappresentativi della città sono stati "travolti" dalla creatività e abilità degli studenti degli istituti e laboratori musicali del territorio e che avranno l'opportunità di trovare "celebrazione" all'interno de La Settimana della Musica: un progetto di educazione all’ascolto e alla condivisione di azioni, messaggi e sensibilità musicali del mondo giovanile, attraverso un susseguirsi di concerti, laboratori, meeting, performance e ancora tanto altro.

Spostandoci a Misano Adriatico, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, allegria e in cui soltanto l diverimento sarà "arrestato" soltanto da #SkyIsTheLimit. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica, da giugno), Vita (ogni martedì, da luglio) e con la partecipazione di artisti appartenenti al panorama musicale nazionale ed internazionale d'eccezione.

In tutta risposta all'offerta musciale delle città limitrofe, il Parco acquatico Oltremare di Riccione nella serata di venerdì 24 maggio sarà travolto dalla musica jazz, sulle note della Mondaino Youth Orchestra. I govani musicisti raggiungeranno il palcoscenico acquatico della struttura per rendere omaggio al celebre compositore statunitense e "genio" del jazz Edward “Duke” Ellington. Un'occasione per ripercorrere in musica i successi di uno tra i più imfluenti compositori del Novecento.

Si mangia e si beve

L'ultimo weekend del mese di maggio non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola; sono tanti gli appuntamenti enogastronomici con cui celebrare le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "appetitoso e saporito" compito, spetterà alla Sagra del Fungo Prugnolo a Miratoio. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, infatti, la cittadina custodita tra le colline della Valmarecchia, "apparecchierà" i propri vicoli per accogliere ed ospitare il ghiotto appuntamento con il “cibo per principi”. La manifestazione, intesa come uno tra gli appuntamenti enogastronomici primaverili per eccellenza del territorio, costitutisce anche un vero e proprio volano per lo sviluppo turistico-culturale e la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della piccola comunità ospitante, situata alle pendici del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello. Inoltre, in occasione della 37° edizione, intende prendere "doppiamente" per la gola buongustai e amanti di questa squisitezza e rarità gastronomica, "propondendosi" in due giornate ed in una veste del tutto rinnovata, tra stand gastronomici, attività in natura, conferenze, mercatino dell’artigianato, musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.

Appuntamento a teatro

Spazio nel fine settimana di Rimini e Santarcangelo all'opportunità di trascorrere del tempo piacevole a teatro. A partire da domenica 21 aprile e fino a domenica 26 maggio, il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza "Filo per Filo | Segno per Segno" affollerà gli spazi teatrali delle limitrofe città, scandito da un susseguirsi di spettacoli teatrali, musica, incontri, installazioni e laboratori risolti ad adulti e piccini.

Spostandoci nelle verdeggianti e suggestive colline della cittadina di Coriano, nella serata di domenica 26 maggio il Teatro CorTe è pronto ad accogliere i propri ospiti per una serata all'insegna della solidarietà. A tal proposito, infatti, la struttura accenderà i riflettori su Alice in Burlesqueland; per l'occasione, il palcoscenico sarà affollato da un susseguirsi di donne di tutte le età e fisicità, portando in scena ed intrattenendo i partecipanti attraverso un ampio ventaglio di esibizioni (di gruppo e soliste) all'insegna della diversità ed originalità. Uno spettacolo teatrale creato dalle donne per le donne, a sostegno di tutte le sopravvissute alla violenza di genere, uno "strumento" attraverso il quale veicolare un messaggio di solidarietà tramite l’arte del burlesque. Ma non è tutto, poichè parte dei proventi della serata verranno devoluti al centro antiviolenza della città “Rompi il silenzio”.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana di Rimini è "su tela". Infatti, a partire da sabato 20 aprile e fino a domenica 28 luglio, gli spazi culturali e d'aggregazione della città sono stati "invasi e animati" dalle molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno, un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Pertanto, domenica 26 maggio sarà scandita dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

Spostandoci sul lungomare cittadino, la spiaggia libera della Colonia Bolognese è pronta ad accogliere e rispondere ad un "Inno al perdersi" da cui verrà "travolta" nella giornata di sabato 25 maggio. Un'occasione o meglio un'esperienza attraverso la quale esplorare e riscoprire il territorio in abbandono tramite selezionate e stimolanti attività culturali: proiezioni, dj set, incontri, escursioni e spettacoli musicali. A tal proposito, il Festival "itinerante" raggiungerà il lungomare cittadino per condurre i partecianti alla (ri)scoperta delle colonie al mare costruite durante il regime fascista, il tutto attraverso l'attività del gioco e per mezzo di variopinti aquiloni, giochi sulla sabbia, letture e fotografie, strumenti tramite i quali riportare in vita, per l'occasione, uno tra i luoghi per eccellenza e simbolo delle vacanze in Riviera.

Il fine settimana della città di Bellaria-Igea Marina sarà all'insegna della bellezza e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui il territorio è particolarmente florido. A tal proposito, in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, nel pomeriggio di domenica 26 maggio la dimora storica di Castello Benelli aprirà i propri spazi e offrirà l'opportunità di visitare le "ricchezze" custodite al proprio interno, in seguito ad una sapiente e attenta opera di restauro. Un'occasione attraverso la quale "immergersi" nelle meraviglie della struttura situata tra campagna e mare, e ammirarne le sale riccamente affrescate, impreziosite all'esterno dai rigogliosi e verdeggianti spazi esterni, i cui giardino sono "vestiti" da antichi pini marittimi.

Ma non è tutto. Nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio il centro storico della cittadina è pronto ad indossare le scarpette da ballo così da potere accogliere al meglio "La Borgata che Danza", una manifestazione attraverso la quale rendere omaggio alla musica da ballo della tradizione emiliano-romagnola, riscoprendone l'inestimabile e variegato patrimonio musicale tra “staccati” dei saltarelli, monferrine, gighe, bergameschi, sino a quelli del liscio della prima metà del ‘900. Ma non è tutto, poichè la "danzerina" Borgata Vecchia sarà impreziosita anche da spettacoli musicali e al tempo stesso "ingolosita" dalla presenza di stand gastronomici tra le cui leccornie sarà possibile concedersi ad una pausa golosa e riprendere fiato tra un passo di danza e l'altro.

ll fine settimana di Santarcangelo è all'insegna della Solidarietà. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, il centro cittadino è pronto ad essere travolto dalla Festa della Solidarietà, una manifestazione attraverso la quale sensibilizzare sui temi dell’inclusione, dell’empatia e dell’uguaglianza nella diversità tramite attività ludiche e di abilità, laboratori, spettacoli musicali e ancora tanto altro. Un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta, all'insegna della convidisione e del divertimento.

Spostandoci nell'entroterra, con Art Workshop Day, la creatività e la fantasia invadono la cittadina di Montefiore Conca. A tal proposito, nella giornata di domenica 25 maggiola manifestazione affollerà gli spazi di San Felice per un pomeriggio scandito da una mostra espositiva costitutita dalle opere di artisti locali. I partecipanti, inoltre, potranno intrattenersi e cimentarsi in svariate tipologie di workshop (Collage, Sound Design, AcroYoga, Wire Gioielli, Moda Sostenibile). Il tutto, impreziosito dall'intrattenimento musicale, ingolosito da postazioni di street food e dall'opportunità di approfondire la conoscenza dell'universo numerico con una curiosa sessione di numerologia intuitiva.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua sono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Ma non è tutto. Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire "Le Meraviglie" del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Sono però variegate le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte, della cultura e della tradizione per il fine settimana. Spostandoci nell'entroterra, infatti, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia per valorizzare e fare conoscere a cittadini e turisti i geositi della Valmarecchia, a partire da domenica 26 maggio propone un ricco calendario di escursioni gratuite, in bicicletta elettrica oppure autobus.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.