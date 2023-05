Un weekend per tutti i gusti con la Sagra del Prugnolo e delle Ciliegie, La Borgata che Danza e TeamBòta

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Nel fine settimana della città di Rimini, nel pomeriggio di sabato 26 maggio la musica "scende in piazza" con "Sfanghiamola!", un concerto a sostegno dell'alluvione che ha colpito e stravolto la Romagna. Per l'occasione, un susseguirsi di musicisti del territorio si alterneranno sul palcoscenico di Piazza Cavour per "portare in scena" attraverso il linguaggio universale della musica "una Romagna unita, libera, luminosa e resistente" e incentivando così "una rete comune di musica, cultura e solidarietà".

Spostandoci a Misano Adriatico, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, divertimento e club couture. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la con la musica di Sylvain Armand, Nicola Zucchi e Tanja Monies (venerdì 26) e The Cube Guys, Mappa e Tanja Monies (sabato 27), per uno spettacolo sorprendente e autentici show a sorpresa. Durante l'estate, la programmazione del locale prevederà Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica dal 25 giugno, con un’anteprima giovedì 1) e Vita (ogni martedì dall’11 luglio al 22 agosto).

Si mangia e si beve

L'ultimo weekend del mese di maggio non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola; sono tanti gli appuntamenti enogastronomici con cui celebrare le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "appetitoso e saporito" compito, spetterà alla Sagra del Fungo Prugnolo a Miratoio. Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio, infatti, la cittadina custodita tra le verdeggianti colline della Valmarecchia, "apparecchierà" i propri vicoli per accogliere ed ospitare al meglio il ghiotto appuntamento con il “cibo per principi”. La manifestazione, intesa come uno tra gli appuntamenti enogastronomici primaverili per eccellenza del territorio, costitutisce anche un vero e proprio volano per lo sviluppo turistico-culturale e la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della piccola comunità ospitante, situata alle pendici del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello. Inoltre, in occasione della 36° edizione, intende prendere "doppiamente" per la gola buongustai e amanti di questa squisitezza e rarità gastronomica, "propondendosi" in due giornate ed in una veste del tutto rinnovata, tra stand gastronomici, attività in natura, conferenze, mercatino dell’artigianato, musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.

La proposta gastronomica del fine settimana è capace di accontentare anche i palati più golosi. Infatti, la cittadina di Pietracuta di San Leo, si veste a festa, pronto ad accogliere uno tra gli eventi più "zuccherini" del territorio e dintorni con la Sagra delle Ciliegie. Un appuntamento tra i più ghiotti del territorio, in cui il prelibato "frutto tondeggiante" inonderà di sapori e colori il centro cittadino a partire da venerdì 26 e fino a domenica 28 maggio. ll tutto, accompagnato ed arricchito dalla presenza di stand gastronomici, spettacoli, musica e animazione per adulti e piccini.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana della città di Rimini è all'insegna della solidarietà. L'Organizzazione no-profit TeamBòta Rimini, prosegue il proprio incessante impegno nel prestare soccorso e sostegno alle comunità delle province di Forlì, Cesena, Ravenna e Imola, fortemente colpite dalle copiose e rovinose piogge scorse. A tal proposito, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio, l'Associazione benefica locale propone alla cittadinanza alcune iniziative ed attività attraverso le quali "dare una mano dove c'è bisogno". Nello specifico: una raccolta di generi alimentari, materiale di pulizia delle strade, medicazioni e medicinali necessari per fare fronte all’emergenza; un intervento sul campo nei luoghi e territori alluvionati, una corsa di 100km attraverso la Romagna colpita da questa terrificante tragedia, al fine di raccogliere più donazioni possibili da destinare in beneficenza alle organizzazioni che stanno operando nelle zone alluvionate. Infine, un concerto musicale durante il quale si susseguiranno alcuni artisti riminesi appartenenti a diverse generazioni, ma soprattutto artisti provenienti dalle città romagnole più colpite.

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta ed allontanarsi dalla confusione e disordine della città, riscoprendo così i ritmi lenti della campagna e delle realtà rurali presenti in provincia attraverso l'iniziativa "Fattorie Aperte". Le domeniche del mese di maggio, saranno perciò scandite dall'opportunità di tornare ad assaporare il valore della terra, attraverso la conoscenza del territorio e le ricchezze agroalimentari di cui è così florido. Il tutto, tramite le testimonianze dei contadini che per l’occasione, apriranno le porte delle proprie fattorie, tra degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività all'aria aperta, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcune circostanze, vendita diretta o pranzi in agriturismo. In provincia di Rimini, sono numerose le realtà che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritrmi della campagna.

Il fine settimana della città di Misano Adriatico si tinge delle profumazioni e colorazioni tipiche della stagione primaverile. Il centro cittadino, "si veste a festa" con i colori di Hello Spring e trasforma i propri spazi in un colorato giardino tra piante, fiori e artigianato artistico di alta qualità, impreziosito da alcune aree di vendita con prodotti appartenenti alle differenti regioni italine: saponi, tovagliati, lavanda, accessori moda, spezie e tè. Inoltre, all'interno della "fiorita e variopinta" manifestazione troveranno spazio anche street food, artisti di strada per l'intrattenimento di grandi e piccini attraverso spettacoli di magia, bolle di sapone e truccabimbi, spettacoli musicali per una tavolozza di intrattenimento e divertimento dai mille colori.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana della città di Montefiore Conca è alquanto "misterioso". Nella serata di sabato 27 maggio, infatti, sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo d'incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna. Per l'occasione, l'incontro si incentrerà attorno alle ricerche condotte da parte di alcuni studiosi in merito alla vicenda amorosa degli amanti Costanza e Ormanno. Il tutto, sarà imoreziosito successivamente da una visita guidata a lume di candela della struttura.

Il centro storico di Bellaria-Igea Marina è pronto ad indossare le scarpette da ballo così da potere accogliere al meglio "La Borgata che Danza", una manifestazione attraverso la quale rendere omaggio nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno alla musica da ballo della tradizione emiliano-romagnola, riscoprendone l'inestimabile e variegato patrimonio musicale tra “staccati” dei saltarelli, monferrine, gighe, bergameschi, sino a quelli del liscio della prima metà del ‘900. Un'occasione, al tempo stesso, per "onorare la vita, infondere forza, fiducia ed il coraggio di farcela nel tipico spirito romagnolo combattivo e propositivo" in merito a quanto è accaduto e sta accadendo in queste settimane all'amata terra di Romagna. La "danzerina" Borgata Vecchia verrà dunque inondata da tradizione e solidarietà, tra squisiti stand gastronomici e un punto di raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione scorsa.

Nel fine settimana di Montegridolfo, a partire da sabato 27 maggio la palestra comunale di Trebbio ospiterà il festival cinematografico “Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”, un'iniziativa costituita dalla proiezione di alcune pellicole, all'interno delle quali il paesaggio riveste un ruolo focale, da protagonista. Nello specifico, il tema centrale dell'edizione 2023 ruoterà attorno all'elemento dell'acqua, intesa come elemento primario per la vita e per l’ambiente, via di comunicazione tra le genti e le cose ed infine, elemento di bellezza del paesaggio. Nello specifico, nella serata di sabato 27 maggio, sul grande schermo verrà proiettato “L’imbalsamatore”.

La città di Santarcangelo, a partire dal mese di aprile la città offre l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi. Basato su un metodo rivoluzionario che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, sarà presentato nella giornata di sabato 14 gennaio attraverso l'evento “Benessere in rosa”, ovvero un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile durante il quale sarà possibile inseme alle insegnanti, sperimentare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Appuntamento a teatro

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.



Spostandoci nell'entroterra, gli spazi de L’arboreto -Teatro Dimora di Mondaino fino a domenica 28 maggio, ospitano la residenza creativa della compagnia "Kepler-452" per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo "Album". Un tentativo, da parte degli artisti di trattare e "portare in scena" la complessità della patologia dell'Alzheimer, frutto dell'incontro e del confronto con coloro che quotidianamente sono costretti a fronteggiare e convivere con questa patologia. Focus di questa opera, il valore e il rapporto tra memoria personale e memoria collettiva.

Appuntamento al cinema

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sabato 27 maggio avremo l'opportunità di scoprire l'area archeologica di San Vito, attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato per poterne apprezzare e approfondire gli interventi di valorizzazione svolti nella "storica" area. Durante il percorso, c'addentreremo tra i "tesori" custoditi nella natura tutt'attorno, spingendoci fino al Torrente Uso, alla Chiesa di San Vito & Modesto, concludendo questa "storica" passeggiata sulla Via Emilia.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A partire dal 5 novembre, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

All'interno della medesima struttura, spazio anche all'arte urbana. A tal proposito, a partire da sabato 13 maggio l'Ala Moderna ospiterà la mostra Segnali urbani: un'esposizione attraverso la quale le pennellate di un collettivo d'artisti "metterà in mostra" tramite alcune tele, disegni, stampe, sculture ed installazioni sonore, la scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano della città.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, fino a sabato 20 maggio ospiterà la mostra fotografica realizzata dagli studenti riminesi dedicata al rispetto, o non rispetto, del bene comune. Attraverso un'accurata e attenta selezione di immagini, il progetto artistico intende "mettere in mostra" il valore della "cosa pubblica" e incentivare il senso civico dei giovani cittadini.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.



A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Spazio in città all'arte ma anche allo sport popolare del ciclismo. A tal proposito, all'interno della struttura liberty di Villa Franceschi a partire da sabato 13 maggio, queste due realtà avranno l'opportunità di "coesistere" su tela attraverso le pennellate dell'artista ed ex ciclista professionista spagnolo Miguel Soro, tramite la mostra “Marco Pantani e i Campionissimi”. L'esposizione, tramite una tecnica mista di collage e pittura "metterà in mostra" i ritratti e le gesta dei corridori che fecero la storia di questo sport su ruote, impegnati durante le competizioni, segnati dalla sforzo e dalla fatica, nei momenti concitati della foratura e ponendosi come omaggio ai grandi protagonisti del ciclismo, di ieri e di oggi ed in maniera particolare al “Pirata” (Marco Pantani) e il “Treno di Forlì” (Ercole Baldini).

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.

Nel fine settimana di Cattolica, anche Palazzo Mancini "veste" il proprio Foyer d'arte. A partire da venerdì 28 aprile e fino al 30 giugno, la struttura ospiterà la mostra realizzata per mano dell'artista autodidatta (e al tempo stesso medico praticante) Marco Cairoli, volta a celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore Italo Calvinoe in maniera particolare l'opera letteraria di questi: ""Le città invisibili". L'artista, proprio a partire da quelle pagine metterà in mostra le proprie "8 città invisibili", un susseguirsi di città dal sapore esotico e levantino ma anche modernamente attuali nelle loro abitudini schizofreniche. Città dove si mescolano l'eccitazione della scoperta e la malinconia della partenza.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendida Rocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.