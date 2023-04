Un lungo fine settimana con i concerti del 1° maggio, Marecchia Dream Fest e Cattolica in Fiore

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Festa dei Lavoratori: 1° maggio in musica ma anche tanto altro

In occasione della ricorrenza della Festa dei Lavoratori di lunedì 1° maggio, tra i consueti e attesi concerti che monopolizzaranno l'intera offerta musicale delle città del territorio, troveranno spazio anche occasioni per trascorrere del tempo all'aria aperta come pic-nic.



L'intera città di Rimini è in fermento e trepidante attesa per l'evento che nelle giornate di sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio affollerà il rigoglioso e vergeggiante Parco XXV Aprile e il limitrofo Ponte di Tiberio. È tutto pronto, dunque per il Marecchia Dream Fest, la manifestazione che per tre giornate animerà il "polmone verde" cittadino tra musica, divertimento e socialità, il tutto impreziosito da numerose proposte enogastronomiche. L'evento, si svolgerà con una no-stop di musica dal vivo tra stand gastronomici, attività per famiglie e intrattenimento di vario genere.

A Vergiano di Rimini, il Parco degli Artisti ospiterà su una superficie di oltre 20.000mq un'intera giornata all'insegna dello spettacolo e del divertimento tra mercatini, buskers, cartomanti, aquilonisti e intrattenimento musicale.

Lo spendido giardino di Villa Lodi Fè a Riccione "si veste" delle inebrianti e avvolgenti profumazioni della lavanda, delle margherite e dei tulipani, pronto ad accogliere una distesa di plaid che nella giornata di lunedì 1 maggio affolleranno lo spazio esterno della "villa della città" per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti potranno "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte gastronomiche dei truck food presenti, dilettandosi tra una portata e l'altra tra laboratori creativi per grandi e piccini e una variegata proposta musicale. Durante il "goloso" appuntamento sull'erba, spazio anche ai più piccoli con la youtuber più famosa della Galassia, Lucilla

Spostandoci a Bellaria Igea-Marina, nel fine settimana porterà con sè tante occasioni "curiose" con le quali intrattenersi presso l'Isola dei Platani. L'Isola dei Curiosi, impreziosirà infatti nelle giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio viale Paolo Guidi e alcune vie limitrofe tra mercatini d'antiquariato, artigianato artistico, prodotti agricoli a km0, intrattenimento musicale e tanto altro. All'interno della manifestazione, spazio anche alla pratica del riciclo. Infatti, durante le giornate della manifestazione si svolgerà il concorso del “Riciclo creativo”: una mostra-concorso ideata con l'intento di dare spazio e "voce" a coloro che sono affini all'arte del recupero e dunque in grado di dare una seconda vita ad ogni tipo di scarto.

Incontri&Manifestazioni

L'intera città "si veste a festa" con i colori della primavera e trasforma gli spazi cittadini in un colorato giardino. Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, infatti, "sboccerà" a Cattolica la 51° edizione di "Cattolica in fiore": l'evento floreale per eccellenza alla quale prenderanno parte oltre 90 vivaisti provenienti da tutta Italia e dislocati su oltre quattromila metri quadrati di esposizione che invaderanno e coloreranno con le proprie "postazioni fiorite" il centro cittadino. La manifestazione, tuttavia, si tingerà anche dei colori della versatilità; infatti, durante le quattro giornate gli "amanti del pollice verde" potranno trovare anche proposte di creazioni "hand made" ma anche assistere alla premiazione dei concorsi ... dalla città circa i migliori e più originali allestimenti proposti dagli standisti partecipanti e un secondo, dedicato ai commercianti locali in merito alla "migliore "vetrina fiorita" ed il miglior "menù fiorito". Ma non è tutto, spazio anche all'arte e tante altre iniziative collaterali.

In tutta risposta all'offerta di Cattolica, il fine settimana di Riccione è pronto a tingersi dei colori della passione calcistica o meglio per la raccolta delle figurine calciatori. Infatti, domenica 30 aprile si terrà "Il raduno per i collezionisti", una manifestazione attraverso la quale diffondere e promuovere la cultura del collezionismo delle figurine calciatori e raccogliere gli appassionati di genere attraverso incontri, mostre,convegni, ritrovi e mercatini. Per l'occasione, collezionisti grandi e piccini, o semplici appassionati avranno l'opportunità di trascorrere una giornata all’insegna della passione per la raccolta delle figurine calciatori o chi ne desidera soltanto "riassaporare" il sogno, la passione per lo sport, l'amore per il calcio che si celano dietro quei foglietti di carta plastificati. Durante la giornata, inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di potere completare il proprio album, condividendo la propria passione con altri collezionisti e al tempo stesso ammirare album, figurine e bustine storiche che saranno esposte per l’occasione da collezionisti d'eccezione.

Spazio nel fine settimana della città anche all'intrattenimento per i più piccoli. La Biblioteca Comunale a partire da venerdì 28 aprile ospiterà la rassegna "Storie tra le nuvole": un ciclo di letture animate rivolta ai giovani lettori di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, attraverso il quale un progetto promuovere l’avvio dei ragazzi al piacere ed esercizio della lettura, tramite attività ludiche e improntate attorno al divertimento e alla curiosità, sin dai loro primi anni di vita, quando è più vivo il senso della scoperta e della meraviglia.

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, sabato 29 e domenica 30 aprile la città di Rimini è pronta ad indossare le scarpette da ballo e celebrare al proprio meglio "il linguaggio universale di tutti i corpi, vettore di libertà e racchiusa dentro ciascuno di noi". Per l'occasione, sabato 29 aprile Piazza Cavour verrà totalmente sopresa da un flash mob che animerà il centro cittadino attraverso le movenze d'un gruppo di giovani. L'improvvisato raduno danzerino, non intende porsi come un'esibizione in quanto tale ma un gesto di umiltà. Un’azione performativa, con l'intento di mettere in risalto l'unicità che caratterizza e contraddistingue ognuno di noi. Ma non è tutto. Nella giornata di domenica 30 aprile, il Cinema Fulgor ospiterà l'incontro "Convers/azioni": un'occasione per riflettere sul "controverso" significato della danza nella cultura occidentale.



Nel fine settimana di Santarcangelo, negli spazi della biblioteca Baldini sarà possibile "indagare" su che "Cosa significa invecchiare oggi al tempo di internet?”. L'incontro, appartenente alla rassegna su tematiche d'attualità "Letture liminali", vedrà l'intervento dell'esperto della rete Massimiliano Mantellini, il quale dialogherà su come "Siamo circondati da una tecnologia digitale che si è insinuata sempre di più nella vita quotidiana e che, a livello di superficie, semplifica per tutti alcuni processi ma che, a livello più profondo, sembra essere pensata nella sua complessità per una platea più ristretta di iniziati. [...] Una simile complessità ha invaso le nostre vite ed ha allungato le sue ombre ed i suoi effetti meno attesi prima di tutto sulle categorie più fragili: fra esse certamente gli anziani”.

A partire dal mese di aprile, Santarcangelo offrirà l'opportunità di ritrovare la forma fisica perduta o trascurata durante le festività natalizie in maneria "non-convenzionale", attraverso il progetto Balla & Snella. Un corso riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo, attraverso il quale ottenere una silhouette invidiabile ballando e divertendosi. Basato su un metodo rivoluzionario che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, sarà presentato nella giornata di sabato 14 gennaio attraverso l'evento “Benessere in rosa”, ovvero un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile durante il quale sarà possibile inseme alle insegnanti, sperimentare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di differenti ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana della città di Montefiore Conca è alquanto variegato e ricco di appuntamenti. Per l'occasione, infatti, sabato 29 aprile sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo di incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna e alle quali seguirà una visita guidata a lume di candela della struttura. Nella giornata successiva, la spendida corte trecentesca si animerà con un piccolo mercato, nel quale sarà possibile trovare gioielli handmade, birra artigianale, libri fantasy, olistica, esoterismo e altro. Il tutto, arricchito da una visita guidata alla Rocca.

Appuntamenti a teatro

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, proseguono gli appuntamenti con la prosa, la musica e la comicità che animano la città a partire dall'autunno. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Gli ambienti del Fellini Museum situati all'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione dei 50 anni di Amarcord, ospiteranno fino a domenica 16 aprile la mostra fotografica “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie realizzara da parte dell'artista Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

La Galleria d’Arte Zamagni a partire da sabato 22 aprile ospiterà "Confini", la mostra personale dell'artista riminese Stefano Ronci. Una "indagine su tela" attraverso la quale trattare il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite bensì come soglia e possibilità di incontro.



A partire da venerdì 14 aprile, il Museo della Città ospiterà la mostra fotografica Balkanica. Vite umane oltre le frontiere: un racconto visivo realizzato per mezzo della macchina fotografica del fotoreporter Claudio Silighini in cui emergono tematiche come la solidarietà umana, ma anche il grido d’aiuto di migliaia di persone imprigionate all'interno dei campi profughi e degli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa, in cui l'artista si è addentrato.

A Riccione, la Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

"Cala il sipario" nel fine settimana della città, sulla mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini che a partire da sabato 26 novembre ha affollato e impreziosito gli spazi di Villa Mussolini attraverso un centinaio di scatti le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A partire da venerdì 14 aprile e fino a mercoledì 31 maggio, La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, attraverso una rassegna d'arte contemporanea che trasformerà alcuni spazi de The Box Hotel in una galleria d’arte contemporanea. "Il taglio del nastro" di questo suggestivo progetto cittadino, spetterà ad Andrea Zonzini, meglio noto nel mondo dell’arte come Perrycolante.



Il Palazzo del Turismo di Cattolica, in occasione della manifestazione floreale "Cattolica in Fiorre" che durante il fine settimana invaderà e colorerà con centinaia di "postazioni fiorite" il centro cittadino, ospiterà un'esposizione di immagini in “still life” realizzate da parte dell'artista cattolichino Arturo Marchini. Nello specifico, l'intento degli scatti di questa tipologia di fotografia è quello di creare un'immagine in grado di mettere in risalto gli attributi più importanti del soggetto (generalmente un oggetto) ritratto. Questa tipologia di fotografia oggigiorno è molto "cara" all'ambito pubblicitario, nell'arte contemporanea e anche nei social media, luoghi in cui viene amatorialmente e professionalmente utilizzata per descrivere il proprio stile di vita o le proprie passioni, legate a moda design e alla food culture.

Nel fine settimana della città, anche Palazzo Mancini "veste" il proprio Foyer d'arte. A partire da venerdì 28 aprile e fino al 30 giugno, la struttura ospiterà la mostra realizzata per mano dell'artista autodidatta (e al tempo stesso medico praticante) Marco Cairoli, volta a celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore Italo Calvinoe in maniera particolare l'opera letteraria di questi: ""Le città invisibili". L'artista, proprio a partire da quelle pagine metterà in mostra le proprie "8 città invisibili", un susseguirsi di città dal sapore esotico e levantino ma anche modernamente attuali nelle loro abitudini schizofreniche. Città dove si mescolano l'eccitazione della scoperta e la malinconia della partenza.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.



Gli spazi della splendidaRocca Malatestiana di Verucchio, a partire da sabato 8 aprile ospiteranno la mostra Haura-e favole su fodera dell'artista Giorgia Moretti. L'esposizione, attraverso visioni oniriche, favole del proprio inconscio più nascosto,mostra le personali Haura-e della pittrice dipinte su tessuto.