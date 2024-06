La città si tinge di giallo per il Tour, attesa anche per Ginnastica in Festa, Il Volo e Santa Piada

La fotografia del weekend appena trascorso ha visto il centro storico della città e quello di Marina Centro gremirsi di pubblico e di eventi. D'altronde, “chi ben comincia è alla metà dell’opera”. Non c'è verità più indovinata e Rimini sembra avere preso sul serio questo detto, proseguendo incontrastata la programmazione estiva con cui intende intrattenere cittadini e turisti. A tal proposito, il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere.

Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio.

Musica

La musica sarà protagonista nel fine settimana di Misano Adriatico. Nella serata di sabato 29 giugno la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per celebrare attraverso Villa Forever. il traguardo dell'attuale gestione artistica che per l'occasione spegnerà 30 candeline. Un simile "punto d'arrivo" è alquanto "singolare" e "invidiabile" all'intendo di un contesto per definizione cangiante e altamente mutevole com'è quello dell’intrattenimento serale e notturno. Per l'occasione, i festeggiamenti per i 30 anni di credibilità, reputazione, innovazione, costante proiezione verso il futuro del locale notturno, sarà impreziosita da una cena di gala e dalle sonorità dance ed eclettiche della dj e producer americana The Blessed Madonna e quelle elettroniche del dj e producer italiano Uovo aka Memoryman che faranno scatenare i partecipanti, per una serata all'insegna della musica e del divertimento.

Ma non è tutto. Spostandoci nella limitrofa Riccione, la pista da ballo del Cocoricò è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una serata all'insegna di tanta musica e divertimento. A tal proposito, nella serata di sabato 29 giugno la consolle del rinomato locale notturno vedrà un susseguirsi di artisti apparteneneti al panorama musicale elettronico nazionale ed internazionale, quali Amelie Lens, Mattia Trani, Raven e ancora tanti altri che con le proprie abilità musicali "scateneranno" la Piramide d'Italia.

In tutta risposta, l'intrattenimento musicale della città di Rimini è alquanto interessante. Infatti, a partire da venerdì 28 giugno e fino a domenica 7 luglio, il palcoscenico marittimo di Piazzale Kennedy è pronto ad essere travolto e animato dall’intrattenimento e dalle sonorità di RDS 100% Grandi Successi, l'appuntamento musicale estivo della città che attraverso un susseguirsi quotidiano di attività tra dirette radio e televisive, ospit esclusivi, dj-set al tramonto e tanto altro ancora è pronto a divertire e "scatenare" il lungomare cittadino.

Allontanandoci dal lungomare cittadino e raggiungendo gli spazi verdeggianti del Parco XXV Aprile, nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 giugno prosegue la ricca e variegata offerta di divertimento di "Marecchia Social Fest": una manifestazione che tra musica rock, jazz, spettacoli di danza, cinema, film di animazione e tanto altro costituiscono l'occasione ideale per "intrattenere" gli abitanti della città e trascorrere del tempo all'aria aperta tra allegria e svago. A tal proposito, nella serata di venerdì 28 giugno gli spazi della struttura saranno affollati dalla memoria e dalle sonorità di "No Tears yes Music - Ricordando Franco Fattori": un'occasione per celebrare (in musica) il celebre disc jockey di un rinomato locale da ballo di Viserba del passato. Ma non è tutto. Proseguendo, nella serata di sabato 29 giugno il palcoscenico dello spazio cittadino sarà "affollato" dalle sonorità del cantante e autore di Verucchio, Filippo Malatesta. L'artista, per l'occasione, intratterrà i partecipanti con le proprie "ultime fatiche" musicali.

A Cattolica, l’Arena della Regina prosegue incontrastata i propri appuntamenti musicali con cui intratterrà residenti e turisti per l’intera stagione estiva, richiamando in città artisti e personaggi celebri del panorama musicale nazionale ed internazionale. A tal proposito, nella serata di domenica 30 giugno il palcoscenico della struttura sarà invaso dalle sonorità dell’applaudito e talentuoso gruppo musicale de Il Volo che raggiungerà la città con le proprie strepitose abilità canore, in occasione del tour estivo che condurrà "il trio" da Nord a Sud e al tempo stesso permetterà agli artisti di ricongiungersi al proprio affezionato pubblco, convididendo con i propri "fedelissimi" le proprie "ultime fatiche musicali" per una serata all'insegna della musica e "Tutti per uno - Capolavoro".

Spostandoci nell'entroterra, il Castello Due Torri di Poggio Torriana nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 giugno sono pronti ad accogliere o meglio illuminarsi con i Concerti Candlelight: un'occasione per intrattenersi nelle afose serate estive con suggestive reinterpretazioni di celebri autori, il tutto a lume di candela. L'innovativa tipologia di intrattenimento musicale, ideato con l'intento di democratizzare l’accesso alla musica classica, nel tempo s'è evoluta al punto tale da spaziare tra artisti quali Vivaldi, Mozart e Chopin e spingendosi sino ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay, Ed Sheeran ma anche musica jazz, soul e tanto altro. Il tutto, inserendosi all'interno di location mozzafiato e in grado, attraverso un'offerta tanto variegata, di soddisfare più preferenze musicali e coinvolgendo anche ballerini di danza classica, acrobati.

La stagione estiva in Alta Valmarecchia è a ritmo di musica, sulle note di "Maciano Convivium": l'appuntamento musicale che a partire da giovedì 20 giugno affollerrà gli spazi del Convento di Santa Maria dell’Oliva di Maciano (Rimini) attraverso spettacoli musicali e concerti di caratura nazionale ed internazionale. A tal proposito, Maciano Convivium si pone come una sorta di "preghiera" o meglio strumento attraverso il quale celebrare l'offerta culturale dell'Alto Montefeltro e del Comune di Pennabilli, in un contesto di scambio e arricchimento reciproco.

Si mangia e si beve

Il mese di giugno non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "goloso e appetitoso" compito, spetterà alla cittadina di Santarcangelo che nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 giugno è pronta ad accontentare anche i palati più "conservatori" con SantaPiada. Per l'occasione, infatti, la tradizione invaderà il centro cittadino con la fragranza del rotondo e appetitoso pane di Romagna presente sin dall'antichità sulle più povere tavole, attraverso la realizzazione di gustose piadine realizzate da parte delle realtà commerciali presenti in città. Il tutto, impreziosito dai ritmi calzanti della musica tradizionale romagnola e suggestivi spettacoli di danza; ma non è tutto, poichè durante le giornate di manifestazione, adulti e piccini potranno intrattenersi con giochi di legno e “Zùg d’una volta”.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per immergersi tra le molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno; un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

Si accendono i riflettori a Riccione sulla rassegna cinematrografica Ciné - Giornate di cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica che da sabato 29 e fino a venerdì 5 luglio "affollerà" e trasformerà gli spazi cittadini in in una vera e propria arena cinematografica, vedendo un susseguirsi incessante di presentazioni in anteprima, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione operanti in Italia, occasioni d'incontro, approfondimento ed intrattenimento rivoltì ai più "giovani cineasti" ma anche all'intera comunità cittadina partecipante. Il tutto, impreziosito da workshop, premiazioni e dalla presenza di numerosi personaggi appartenenti al panorama cinematografico nazionale.

Il fine settimana della città di Cattolica si tinge di giallo; a tal proposito, a partire da lunedì 24 e fino a sabato 29 giugno, gli spazi cittadini saranno travolti ed affollati da My Fest, il Festival Internazionale dedicato alle forme del poliziesco e del mistero. Cinema, letteratura, fumetti, mostre, musica, incontri con gli autori e presentazioni di libri: sette giornate scandite da un susseguirsi incessante di appuntamenti che tingeranno di giallo la spiaggia, le dimore storiche, i contenitori culturali e i luoghi di ritrovo della città. Il tutto, impreziosito ed arricchito dalla partecpazione di ospiti d'eccezione.

Il fine settimana di Misano Adriatico è all'insegna dei "Sentiment". A tal proposito, infatti, a partire da mercoledì 26 e fino a sabato 29 giugno alcuni spazi cittadini saranno "travolti" dall'intervento di alcuni pensatori che per l'occasione tratteranno attraverso una serie di interventi e "dialogheranno" con i partecipanti, circa la tematica dell’educazione sentimentale. Nello specifico, nella serata di venerdì 28 giugno il monaco cristiano e saggista italiano Enzo Bianchi tratterà e declinerà il termine compassione. Spetterà alla filosofa Lucrezia Ercoli, invece, nella serata di sabato 29 giugno "intervenire" circa il sentimento della nostalgia.

Il fine settimana della città di Bellaria-Igea Marina sarà all'insegna della bellezza e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui il territorio è particolarmente florido. A tal proposito, a partire da martedì 18 giugno la dimora storica di Castello Benelli ha aperto i propri spazi e offrendo l'opportunità di visitare le "ricchezze" custodite al proprio interno, in seguito ad una sapiente e attenta opera di restauro. A tal proposito, infatti, nella mattinata di sabato 29 giugno sarà possibile "immergersi" tra le meraviglie della struttura situata tra campagna e mare, e ammirarne le sale riccamente affrescate, impreziosite all'esterno dai rigogliosi e verdeggianti spazi esterni, i cui giardino sono "vestiti" da antichi pini marittimi. Ma non è tutto, poichè ad arricchire ed impreziosire il palinstesto estivo della suggestiva residenza, nella mattinata di domenica 30 giugno la struttura (in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna) sarà affollata dalle melodie dello spettacolo musicale “Omaggio a Puccini”.

Il fine settimana di Montefiore Conca è alquanto "misterioso". Nella serata di sabato 29 giugno infatti, sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo d'incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna. Per l'occasione, l'incontro si incentrerà attorno alle ricerche condotte da parte di alcuni studiosi in merito alla vicenda amorosa degli amanti Costanza e Ormanno. Il tutto, sarà impreziosito successivamente da una visita guidata a lume di candela della struttura.

La stagione estiva di Viserba è all'insegna della comicità e "risate a crepapelle"; a partire da venerdì 16 giugno e fino al 1 settembre, Piazza Pascoli è pronta ad accogliere il divertente appuntamento con la rassegna di cabaret "Sganassau".

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana di Pennabilli è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo, custodito tra le verdeggianti colline della Valmarecchia, tela di artisti locali e "rifugio" del celebre sceneggiatore e poeta Tonino Guerra, a partire da domenica 30 e fino a domenica 14 luglio "mette in mostra" l'antiquariato con la 53° “Mostra Mercato Nazionale nei palazzi e nelle botteghe del centro storico”. La manifestazione, condurrà nella cittadina oltre 25 espositori provenienti da tutta Italia e che per l'occasione affolleranno gli spazi cittadini, tra le cui mura "trovanno spazio" gli stand delle più rinomate e prestigiose gallerie antiquarie italiane e i "tesori" da esse custodite: dipinti, sculture, mobili di ogni epoca e stile, ceramiche, complementi d’arredo, gioielli, pezzi unici d'arte e artigianato. Il tutto, impreziosito anche da mostre, conferenze, approfondimenti culturali, spettacoli e presentazioni editoriali.

Spazio nel fine settimana anche all'intrattenimento per i più piccoli. La cittadina di San Leo, a tal proposito, domenica 30 giugno è pronta ad animarsi con "La Città dei Bambini": un'occasione per trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, tra laboratori creativi, attività ludiche e sportive.

In tutta risposta all'offerta delle città della Provincia, la stagione estiva di Santa Giustina, Corpolò e Rimini Celle è "In Piazza". Infatti, a partire da mercoledì 19 giugno le piazze cittadine delle suddette frazioni "vestiranno i propri spazi" o meglio si trasformeranno in teatri di piccoli e grandi eventi, tra musica, giochi, contest e dj set, con l'intento di riportare le persone in piazza per fare rivivere loro il senso di appartenenza alla collettività, alleviare le solitudini, stimolare la creatività e incentivare gli scambi intergenerazionali.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire "Le Meraviglie" del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Sport

Il fine settimana di Rimini si tinge di giallo e sarà contraddistinto dalla competizione "su due ruote". Infatti, nella giornata di sabato 29 giugno la città di Rimini "si mette in sella" pronta ad essere invasa dalle biciclette del Tour de France: uno tra gli appuntamenti sportivi più attesi in Provincia e rinomati a livello mondiale. La "Grande Boucle" intraprenderà la propria "avventura italiana" con partenza da Firenze e raggiungerà la città di Rimini in seguito ad un percorso di 206 km e 3.800 metri di dislivello, percorrendo le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad approdare sulla spiaggia dell’Adriatico. La competizione transiterà dapprima per la Valmarecchia e la Repubblica di San Marino, spingendosi sino alla zona di frontiera di Dogana ove, percorrendo l'intera SS 72, raggiungerà la recente rotatoria tra la Strada consolare di RSM e la Statale 16. Proseguendo, la carovana sportiva "gialla" percorrerà la SS 16 in direzione sud fino alla rotatoria del Centro Commerciale Le Befane Shopping Centre, entrando così nel centro abitato di Rimini, percorrendo viale Settembrini in direzione mare. Il percorso, proseguirà su via Chiabrera fino alla rotatoria con viale Regina Elena, per poi avanzare su quest’ultima via fino a piazzale Gondar, dove raggiungerà il Lungomare G. di Vittorio in direzione nord fino ad attraversare la linea del traguardo (posta in corrispondenza della via Lagomaggio, all’altezza del Bagno 72). Ma non è tutto. La manifestazione sportiva porterà con sè numerose iniziative collaterali in tutto il territorio, promuovendo l’attrattività delle località coinvolte, sostenendo il ciclismo e la mobilità su due ruote. Il Tour de France costituirà un momento e un'occasione straordinaria per celebrare la passione per il ciclismo e l’Italia, intesi come destinazione ciclistica di riferimento.

Ma non è tutto. A partire da mercoledì 26 giugno e fino a mercoledì 3 luglio, la ginnastica artistica ha invaso gli spazi della Fiera di Rimini. A tal proposito, la città ospiterà "Ginnastica in Festa - Summer Edition" e che condurrà in città oltre 15 mila atleti che si susseguiranno nelle giornate di manifestazione all'interno dei padiglioni fieristici, tra i 30 campi gara allestiti per l'occasione, le 650 società sportive partecipanti, i 350 giudici, 25 segretari di gara e gli 80 volontari aderenti all'evento sportivo. La stagione estiva di Riccione è all'insegna del benessere e della meditazione. A partire da sabato 22 giugno e fino al 7 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini torna l'appuntamento con Le Albe dello Yoga: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.