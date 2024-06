Fine settimana variegato con Duna Fest, Vele al Terzo, la Biennale del Disegno e tanto altro

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Misano Adriatico. A tal proposito, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, allegria e in cui soltanto l diverimento sarà "arrestato" soltanto da #SkyIsTheLimit. Per l'occasione, così come serate di gala il club più rinomato nel panorama dell'intrattenimento notturno farà scatenare fino all'alba con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica, da giugno), Vita (ogni martedì, da luglio) e con la partecipazione di artisti appartenenti al panorama musicale nazionale ed internazionale d'eccezione.

Ma non è tutto. Nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 giugno, la musica rock alternativa, indipendente, punk e cantautorato iperbolico invaderanno il Parco del Sole con "Duna Fest": una manifestazione musicale attraverso la quale "dare voce" a progetti musicali sempre più offuscati al giorno d'oggi dal mainstream e al tempo stesso alla creatività e alle numerose forme espressive di cui il territorio è particolarmente florido. In queste giornate, il palcoscenico della struttura vedrà un susseguirsi di artisti tra i quali Voina, con Bengala Fire e The Ironsides, Auroro Borealo, con Tonino 3000 e Danielle. Ma non è tutto, all'interno della manifestazione troveranno spazio anche ai food truck, mercatini artigianali-artistici e giochi di strada.

Incontri&Manifestazioni

Il fine settimana di Rimini è all'insegna della spettacolarità e celebrazione della memoria storica. Infatti, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 giugno il lungomare della città è pronto ad ospitare le variopinte e suggestive "Vele al Terzo"; una manifestazione durante la quale le barche storiche della Riviera Romagnola "affolleranno" ed impreziosiranno Piazzale Boscovich e le zone limitrofe con l'intento di valorizzare il passato ed il presente della antica Marineria locale. Il tutto, tra l’uscita in mare di meditazione a bordo delle Barche Storiche, le visite guidate sulle barche storiche da lavoro della Romagna per illustrare la “pratica della navigazione con le "Vele al Terzo” (recentemente riconosciuta come "Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica" delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna), l’esposizione di attrezzature storiche per la pesca del Museo "E'Scaion", il corso di nodi per bambini, sino alla veleggiata aperta a tutti di domenica mattina che chiude l’iniziativa.

Il fine settimana di Rimini è "su tela". Infatti, a partire da sabato 20 aprile e fino a domenica 28 luglio, gli spazi culturali e d'aggregazione della città sono stati "invasi e animati" dalle molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno, un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua sono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Ma non è tutto. Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire "Le Meraviglie" del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Sono però variegate le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte, della cultura e della tradizione per il fine settimana. Spostandoci nell'entroterra, infatti, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia per valorizzare e fare conoscere a cittadini e turisti i geositi della Valmarecchia, a partire da domenica 26 maggio propone un ricco calendario di escursioni gratuite, in bicicletta elettrica oppure autobus. Per l'occasione, infatti, nella giornata di domenica 9 giugno "tutti a bordo" pronti ad immergersi in un tour guidato in bus navetta alla scoperta dell’orografia del territorio alla scoperta del Geosito di San Leo, luogo di cui sarà possibile visitarne gratuitamente il Castello proseguendo successivamente alla volta della cittadina di Verucchio, a cui seguirà una visita gratuita della Rocca del Sasso ed il Museo Archeologico.

Mercatini

A Riccione, nella giornata di domenica 9 giugno "cala il sipario" sull'appuntamento mensile con "Il baule dei ricordi". Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.