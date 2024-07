E' il Capodanno dell'Estate, festa in tutte le piazze: da Blanco ad Annalisa, oltre 120 eventi

Il fine settimana della città di Rimini e provincia "si veste a festa", pronto a tingersi delle colorazioni del rosa per accogliere al meglio il "Capodanno dell'Estate italiana". A partire da venerdì 5 e fino a domenica 7 luglio, infatti, la Notte Rosa - Weekend Dance "abbraccerà" le provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara per tre giornate all'insegna del divertimento e di una travolgente allegria tra concerti, dj set, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli per adulti e piccini e tanto altro. La manifestazione, capace di richiamare a sè ogni anno migliaia di persone, quest'anno è pronta a "scatenarsi a passo di danza" attraverso le melodie della musica folk, dance, hip hop, rock e ancora tante altre per celebrare l'inclusività, l'ospitalità e lo spirito d'accoglienza che contraddistinguono la terra di Romagna.

Notte Rosa in musica

La musica sarà protagonista nel fine settimana di Rimini. Infatti, a partire da venerdì 28 giugno e fino a domenica 7 luglio, il palcoscenico marittimo di Piazzale Kennedy è pronto ad essere travolto e animato dall’intrattenimento e dalle sonorità di RDS 100% Grandi Successi, l'appuntamento musicale estivo della città che attraverso un susseguirsi quotidiano di attività tra dirette radio e televisive, ospit esclusivi, dj-set al tramonto e tanto altro ancora. In occasione della Notte Rosa, nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 luglio la manifestazione musicale sarà travolta dalle sonorità di "Discoradio Party" e i ritmi travolgenti hit che segnarono gli anni Novanta sino ad oggi e "rivisitate" per mano di Valentina Guidi, Edo Munari, Matteo Epis e Don Cash. Ma non è tutto: nella serata di venerdì 5 luglio, la "postazione" musicale di Piazzale Kennedy sarà "travolta" dalle sonorità del gruppo musicale eurodance italiano degli Eifell 65, mentre sabato 6 luglio sarà la volta dalle abilità musicali del cantautore salentino Andrea Cioffi e dalla cantautrice Mara Sattei.

Ma non è tutto. Il palcoscenico marittimo di Piazzale Fellini, nella serata di venerdì 5 luglio è pronto ad accogliere e "scatenarsi" per una weekend dance senza precedenti e che "vestirà" o meglio trasformerà la Romagna nella più grande "dance floor" d'Italia, con l'intento di celebrare l'affascinante arte performativa della danza e al tempo stesso la ricorrenza dei 70 anni del celebre brano Romagna Mia. Per l'occasione, gli spazi della struttura saranno invasi dalle sonorità dell’applaudito Blanco che raggiungerà la città con le proprie singolari e strepitose abilità canore, in occasione del Capodanno dell'Estate. Il celebre artista non sarà tuttavia solo; infatti, sul palcoscenico sarà accompagnato dall'esibizione della talentuosa artista Gaia e la "propria" Sesso e Samba. Spazio sul palcoscenico marittimo anche al dj e producer Shablo che per l'occasione, sarà "accompagnato" dal dj partenopeo Joshua e ancora dal cantante e rapper Epoque.

In tutta risposta all'offerta della città di Rimini, Riccione è pronta ad intrattenere e "animare" la città con una ricca e variegata proposta musicale. A tal proposito, infatti, in occasione della rassegna musicale "Albe in controluce", al sorgere del sole di domenica 7 luglio Piazzale San Martino sarà travolto dalle coinvolgenti melodie e sonorità del celebre gruppo musicale dei Neri per Caso, pronti ad incantare turisti e residenti con alcuni brani di carattere nazionale ed internazionale attraverso i quali i talentuosi musicisti raggiunsero e ottennero il successo.

Ma non è tutto. La pista da ballo del Cocoricò è pronta a ripercorrere il passato e le sue musiche e accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una serata "Memorabilia". A tal proposito, nella serata di sabato 6 luglio la consolle del rinomato locale notturno sarà affollato dalle sonorità del party che ripercorre i trent’anni memorabili di storia del Cocoricà, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale a rendere il Cocoricò il club italiano di culto per antonomasia, con il loro eclettismo e la loro fantasia.

Spostandoci sul lungomare cittadino, sabato 6 luglio Piazzale Roma sarà travolto dalla "Onda Alta" del rapper, cantautore e produttore Dargen D'Amico che in occasione della Notte Rosa raggiungerà il palcoscenico cittadino pronto a fare scatenare i partecipanti con i propri brani più celebri, per "un’esperienza straordinaria, rendendo questa Notte Rosa la più pop di sempre”.

A Cattolica, l’Arena della Regina prosegue incontrastata i propri appuntamenti musicali con cui intratterrà residenti e turisti per l’intera stagione estiva, richiamando in città artisti e personaggi celebri del panorama musicale nazionale ed internazionale. A tal proposito, in occasione della Notte Rosa, il palcoscenico della struttura sarà invaso o meglio "travolto dal vortice" della cantautrice Annalisa che nella serata di sabato 6 luglio raggiungerà la città con le proprie singolari e strepitose abilità canore per celebrare il Capodanno dell'estate insieme al suo affezionato pubblico, in occasione de Tutti nel vortice Outdoor e convididendo con i propri "fedelissimi" le proprie ultime "fatiche" per uno spettacolo senza precedenti.

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Misano Adriatico. A tal proposito, la pista da ballo della Villa delle Rose è pronta ad accogliere i propri "ospiti" danzerini per trascorrere insieme una stagione estiva all'insegna di tanta musica, allegria e in cui il diverimento sarà "arrestato" soltanto da #SkyIsTheLimit. Per l'occasione, nella serata di sabato 6 luglio le strabilianti capacità artistiche dei dj della musica internazionale elettronica de The Martinez Brothers pronte a "scatenare" (e stravolgere) la pista da ballo del rinomato locale notturno con le sonorità techno dei talentuosi fratelli.

Ma non è tutto. La città è pronta a "si tingersi di rosa", intrattenendo e meravigliando residenti e turisti attraverso un ricco e variegato ventaglio di iniziative con cui celebrare il Capodanno dell'Estate. E così come recitava il proverbio "Chi ben incomincia è gia a metà dell'opera", nella serata di venerdì 5 luglio il palcoscenico di Piazza della Repubblica sarà travolto dalle sonorità del cantautore pugliese Raf che raggiungerà la città per ricongiungersi ai propri "fedelissimi" condividendone i propri brani più celebri e al tempo stesso festeggiare sulle note di Inevitabile follia, Cosa resterà degli anni Ottanta, Gente di mare, Ti pretendo, Interminatamente e ancora tante altre, i 40 anni della propria carriera artistica.

Anche la città di Bellaria-Igea Marina si tinge di rosa, pronta ad intrattere e sbalordire con un ricco e variegato ventaglio di appuntamenti il fine settimana del centro cittadino. A tal proposito, nella serata di domenica 7 luglio gli spazi marittimi del Beky Bay sono pronti ad essere affollati da Corona Sunsets Sessions: un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta e godere della compagnia degli amici, il tutto impreziosito da musica dal vivo, dj set e sorseggiando la bevanda "bionda", disponibile anche nella propria versione analcolica.

Spostandoci nell'entroterra, la stagione estiva in Alta Valmarecchia è a ritmo di musica, sulle note di "Maciano Convivium": l'appuntamento musicale che a partire da giovedì 20 giugno affollerrà gli spazi del Convento di Santa Maria dell’Oliva di Maciano (Rimini) attraverso spettacoli musicali e concerti di caratura nazionale ed internazionale. A tal proposito, Maciano Convivium si pone come una sorta di "preghiera" o meglio strumento attraverso il quale celebrare l'offerta culturale dell'Alto Montefeltro e del Comune di Pennabilli, in un contesto di scambio e arricchimento reciproco.

Notte Rosa tra arte, cultura e stupore

Lo stupore e la meraviglia saranno i protagonisti di tanti appuntamenti del Capodanno dell'Estate che ci attende, abbriacciando l'intero territorio, dalla costa sino all’entroterra.

Si spengono i riflettori a Riccione sulla rassegna cinematrografica Ciné - Giornate di cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica che a partire da sabato 29 e fino a venerdì 5 luglio ha "affollato" e trasformato gli spazi cittadini in in una vera e propria arena cinematografica, vedendo un susseguirsi incessante di presentazioni in anteprima, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione operanti in Italia, occasioni d'incontro, approfondimento ed intrattenimento rivoltì ai più "giovani cineasti" ma anche all'intera comunità cittadina partecipante. Il tutto, impreziosito da workshop, premiazioni e dalla presenza di numerosi personaggi appartenenti al panorama cinematografico nazionale.

Ma non è tutto. Nella serata di venerdì 7 luglio, tutti con il naso all’insù per gli spettacolari e irrinunciabili fuochi d'artificio, con i quali festeggiare il Capodanno dell'Estate e tingere d'allegria e seducenti colori, i cieli delle spiagge dell'intera costa.

Prosegue incontrastato anche nel fine settimana tra i più festosi del territorio, l'impegno della Provincia con gli appuntamenti che per l'intera stagione estiva intratterà residenti e turisti, spaziando tra numerosi eventi con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere, dal mare sino alle colline dell'entroterra. A tal proposito, in occasione del Capodanno dell'Estate, sabato 6 luglio alle ore 18:00 tutte le località della Riviera sono pronte ad indossare le scarpette da ballo e celebrare al proprio meglio il Capodanno dell'Estate. Per l'occasione, infatti, Piazzale Kennedy a Rimini o Piazzale Roma a Misano Adriatico verrano totalmente sorpresi da un flash mob che animerà gli spazi cittadini attraverso le movenze dei partecipanti L'improvvisato raduno danzerino, non intende porsi come un'esibizione in quanto tale ma un gesto di umiltà.

Si mangia e si beve

In tutta risposta alla programmazione del Capodanno dell'Estate e al mese precedente, anche il mese di luglio non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. A tal proposito, San Clemente "alza in alto i calici", pronta ad accogliere la 24° edizione di Note di Vino: una manifestazione dedicata al "nettare di Bacco" e così a tutti gli estimatori del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche regionali. A partire da domenica 7 e fino a domenica 21 luglio, Piazza Mazzini verrà "apparecchiata" per accogliere ed ospitare al meglio il ghiotto appuntamento con i prodotti enogastronomici tipici di selezionate Regioni italiane. Nella serata di domenica 7 luglio, ad adempiere questo "appetitoso" compito spetterà alla Regione Piemonte. Un’opportunità per accompagnare i vini proposti con autentiche prelibatezze gastronomiche, apprezzando così la cucina piemontese e per un'esperienza di gusto completa.

La proposta gastronomica del fine settimana di San Savino di Monte Colombo intende accontentare anche i palati più esigenti. In tutta risposta, infatti, venerdì 5 luglio la cittadina è pronta a "portare in tavola" le tipicità enogastromiche di Romagna con la Sagra de Sardòn. Un’opportunità per assaporare ghiotte prelibatezze gastronomiche, tra piadine farcite e patatine fritte. Ma non è tutto, accanto alle degustazioni "golose" sarà possibile "riprendendo fiato" attraverso l'intrattenimento musicale de "Remember's 2000", ma anche danze e musica dal vivo.

In tutta risposta all'offerta gastronomica delle cittadine della Provincia, anche Morciano di Romagna intende "ingolosire" cittadini e turisti con alcune squisitezze tipiche della Regione Sicilia. Infatti, a partire da venerdì 5 e fino a domenica 7 luglio, Piazzale del Popolo "si veste a festa" per la Festa Siciliana, tra street food, prodotti tipici e folklore.

Incontri&Manifestazioni

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa sapere godere e apprezzare non soltanto la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, quale migliore occasione del fine settimana della città di Rimini per immergersi tra le molteplici sfumature e fantasie della Biennale del Disegno; un'occasione per intraprendere un "percorso artistico" attraverso immagini, mostre, incontri, conferenze, perfomance, art talk e atelier didattici strutturati attorno al disegno, per indagarne le sfumature e peculiarità più intrinseche.

La splendida cornice di Piazza sull'Acqua e il suggestivo Ponte di Tiberio a Rimini, a partire da giovedì 1 giugno e fino al 30 settembre è pronta ad accogliere una distesa di plaid per un pic-nic all'aria aperta. Per l'occasione, i partecipanti avranno l'opportunità di concedersi un "goloso" appuntamento sull'erba e "arricchire" il proprio cestino attraverso le proposte culinarie dei locali aderenti all'iniziativa, presenti all'interno del Borgo San Giuliano.

Anche la città di Bellaria-Igea Marina si tinge di rosa, pronta ad intrattere e sbalordire con un ricco e variegato sarà anche all'insegna della bellezza e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui il territorio è particolarmente florido. A tal proposito, infatti, nella serata di domenica 7 luglio sarà possibile "immergersi" tra le meraviglie la dimora storica situata tra campagna e mare di Castello Benelli che per l'occasione aprirà i propri spazi e offrirà l'opportunità di visitare le "ricchezze" custodite al proprio interno, in seguito ad una sapiente e attenta opera di restauro.

La stagione estiva di Viserba è all'insegna della comicità e "risate a crepapelle"; nella serata di venerdì 5 luglio proseguono gli appuntamenti con la rassegna di cabaret "Sganassau 2024". Per l'occasione, il palcoscenico di Piazza Pascoli sarà travolto dall'irriverenza de "Il Costipanzo Show": parodia "live" della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, ideato dai talentuosi e irriverenti comici Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi.

Il fine settimana della città di Santarcangelo è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo medievale, a partire da venerdì 5 e fino a domenica 14 luglio rappresenterà il luogo d'incontro per eccellenza per la celebrazione ed esibizione delle arti performative, attraverso il Santarcangelo Festival: while we are here: una manifestazione diffusa che richiamerà a sè numerosi artisti, performer, compagnie teatrali, danzatori che impreziosiranno per dieci giornate con le proprie arti l'intera città, trasformandola in una sorta di "città-festival, affidando alle arti performative il "compito" o meglio la funzione di dialogo con la realtà sociale di oggi.

La serata di sabato 6 luglio del Parco degli Artisti a Vergiano, così come quella di Viserba è all'insegna della comicità; Per l'occasione, infatti, il palcoscenico della "verdeggiante" struttura sarà affollato dall'irriverenza di Duilio Pizzocchi. Il tutto, arricchito ed impreziosito dalla partecipazione di tanti altri artisti, alcuni tra i quali: Sergio Casabianca, Marco Dondarini, Davide Dalfiume, Andrea Vasumi, il Mago Simon e la cantante Sonia Andrea. Ospite d'eccezione della serata: Gene Gnocchi.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana di Pennabilli è all'insegna della spettacolarità. L'antico borgo, custodito tra le verdeggianti colline della Valmarecchia, tela di artisti locali e "rifugio" del celebre sceneggiatore e poeta Tonino Guerra, a partire da domenica 30 e fino a domenica 14 luglio "mette in mostra" l'antiquariato con la 53° “Mostra Mercato Nazionale nei palazzi e nelle botteghe del centro storico”. La manifestazione, condurrà nella cittadina oltre 25 espositori provenienti da tutta Italia e che per l'occasione affolleranno gli spazi cittadini, tra le cui mura "trovanno spazio" gli stand delle più rinomate e prestigiose gallerie antiquarie italiane e i "tesori" da esse custodite: dipinti, sculture, mobili di ogni epoca e stile, ceramiche, complementi d’arredo, gioielli, pezzi unici d'arte e artigianato. Il tutto, impreziosito anche da mostre, conferenze, approfondimenti culturali, spettacoli e presentazioni editoriali.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, per scoprire "Le Meraviglie" del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli e tanto altro.

Sport

La stagione estiva di Riccione è all'insegna del benessere e della meditazione. A partire da sabato 22 giugno e fino al 7 settembre, negli spazi suggestivi e verdeggianti di Villa Mussolini torna l'appuntamento con Le Albe dello Yoga: un'occasione per immergersi tra le "movenze" di questa antica pratica attraverso la sapiente esperienza e professionalità dell'insegnante Renza Bellei ed intraprendere un percorso emozionale attraverso il quale accogliere il nuovo giorno e risvegliare al tempo stesso i sensi e lo sguardo.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

In risposta all'offerta artistica della città limitrofa, presso gli spazi di Villa Francheschi a Riccione a partire da sabato 20 aprile gli spazi espositivi di Villa Mussolini sono pronti ad accogliere i 92 scatti di “Vivian Maier”: una mostra attraverso la quale celebrare la talentuosa fotografa statunitense ed esponente della street photography, che trascorse la propria intera esistenza (artistica) in totale anonimato fino a poco prima della propria scomparsa (2007).

Spostandoci nell'entroterra, a partire da sabato 6 aprile gli spazi della Sala ProLoco "Ex asilo Don Matteo del Monte" della cittadina di Monte Colombo, attraverso gli scatti "Tracce di Memoria" sono pronti a "mettere in mostra" le tradizioni contadine della Valconca degli Anni 50. Un susseguirsi di scatti (oltre 50) all'interno dei quali sono raffigurati alcuni giovani del luogo "a bordo" di carri allegorici durante le Feste dell'Uva del tempo nelle località limitrofe. E ancora, raffigurazioni di giovinette, ambasciatrici di prodotti del territorio, come l’uva ed il vino. La mostra, tuttavia, costituisce un'occasione per riflettere anche circa il processo di emancipazione della donna, nonchè preludio ai movimenti degli anni Sessanta e al tempo stesso in merito alle battaglie per l'ottenimento di alcuni diritti, come la pensione per i lavoratori della terra.