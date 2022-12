Fine settimana con la magia del Natale tra mercatini, concerti, Shopping Night e Christmas Run

"Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way". Su queste allegre note, il fine settimana della città, scandito dai ritmi frenetici e caotici delle imminenti festività natalizie, tra ultime spese ed acquisti, doni da confezionare e tavole da pranzo da imbandire con appetitose pietanze e prelibatezze culinarie di vario genere. Il tutto, circondati dall'affetto e calore di familiari e amici più cari, rivolgendo un pensiero anche a coloro che sono troppo lontani, oppure a chi ci ha lasciato e ancora a chi avremmo il desidero di incontrare.



Spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra, la città vestita dell'abito delle feste, intende "prenderci per mano” e condurci in quello che sarà un weekend ricco di iniziative e appuntamenti per celebrare, assaporare e godere appieno della “magia” delle festività natalizie ma anche di tutti quegli eventi attraverso i quali rispondere al “avrei voglia di…” di ognuno.

Atmosfere Natalizie

Le città del territorio Lasciamoci travolgere e meravigliare a Rimini dalla maestosità del soffitto di stelle che adorna piazza Cavour, soffermandoci poi sulla maestosità del grande Platano secolare che si affaccia sulla piazza dei sogni, il grande albero tridimensionale in piazza Tre Martiri, gli Angeli luminosi che guardano l’Arco d’Augusto (appena tornato al suo antico splendore al termine dell’intervento di restauro e pulitura), il veliero luminoso in Piazzale Boscovich, i gruppi natalizi che punteggiano il Parco del Mare tra Viserba, Viserbella, Torre Pedrera e Miramare e ottanta chilometri di luci che, da sud a nord, rimarranno accese per illuminare le feste. Tante le iniziative natalizie, insieme a mercatini, presepi e la pista ghiaccio nel villaggio di Natale in piazzale Fellini.

Anche la zona balneare della città propone iniziative natalizie e mercatini, a partire dal villaggio di Natale con la pista di pattinaggio in Piazzale Fellini (nel cuore di Marina Centro, all'interno della splendida cornice del Grand Hotel). Un villaggio natalizio "vista mare" con una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati e le casette in legno con prodotti artigianali e gastronomici tipici locali e ogni tipo di dolciumi, capaci di soddisfare i palati più golosi. Inoltre, spazio anche ai più piccoli con "Christmas Circus Show", dove, un grande tendone da circo posto sulla rotonda del Grand Hotel accoglierà nelle giornate di Festa un’area spettacoli. Quì, fino a domenica 8 gennaio, si susseguiranno spettacoli d'animazione e d'intrattenimento per i bambini e le loro famiglie con il clown Polpetta e le mascotte più apprezzate dei cartoni animati con i quali sarà possibile scattare una fotografia. Inoltre, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 dicembre Babbo Natale aprirà la porta della sua casa nel Parco Fellini per accogliere tutti i bambini che vorranno fargli visita.

Nella città di Riccione la magia del Natale "risuona" in tutti i quartieri della città. La programmazione delle iniziative per le festività natalizie infatti, porta in città tanti eventi diffusi, tra questi: Din don dan, quartieri in festa: un cartellone ricco di esibizioni musicali che dal 5 al 23 dicembre in maniera itinerante diffonderà lo spirito delle feste. "Il giardino sul mare", una scenografia di alberi, piante e rami, tra luci, colori e suoni che si mescolano alla natura. In questo luogo, ogni weekend adulti e bambino saranno coinvolti in attività ludiche e workshop a tema natalizio. La musica e la danza trasformano le strade della città in una “Broadway di Natale”. Sabato 17 dicembre "ferma in città" "The Show- Christmas Dream", il treno di Natale che ospita un teatro in movimento, portando con sé un racconto inedito fatto di personaggi fiabeschi e sorprese, spettacoli di musical, interpretati da artisti professionisti e dai giovani talenti di Riccione Dance Center. Nella medesima giornata, il Bosco d'inverno travolto dalla magia del Natale, incontrerà la poesia e la dolcezza di uno strumento musicale antico: il carillon. All'interno della splendida cornice di viale Ceccarini, impreziosito da installazioni artistiche e botaniche e da architetture di luce, risuoneranno le inconfondibili note musicali generate da un ingegnoso meccanismo a cilindro custodito all’interno di una grande scatola.

Il fervore natalizio a Cattolica è stato scandito dall'arrivo in città della Regina di ghiaccio che sabato 3 dicembre ha riaperto le porte del proprio "regno", sancendo così l'inizio delle festività e trasformando il borgo marinaro in un regno incantato e ghiacciato.

A Misano Adriatico, spazio in Piazza della Repubblica al pattinaggio sul ghiaccio con Misano on Ice. Una superficie capace di accogliere per un "glaciale" divertimento grandi e piccini.

Durante il periodo delle festività natalizie i parchi divertimento della Riviera sono aperti al pubblico e propongono speciali appuntamenti con addobbi, dolciumi, truccabimbi e giochi di luce.

Viserba si trasforma in Wonderland. Piazza Pascoli tramutata per l'occasione in un villaggio natalizio, attirerà a sè grandi e piccini durante le prossime feste, con animazione e spettacoli per tredici giornate tra dicembre e gennaio. L'allegro vilaggio sarà "occupato" da casette di legno con street food preparato al momento da diversi ristoratori della città. Saranno presenti anche bancarelle natalizie, mentre Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bimbi per ricevere le letterine di Natale.

A Santarcangelo si respira aria natalizia già da qualche tempo, sabato 26 novembre infatti luci e mercatini "hanno acceso" l'anteprima delle festività che animeranno il centro città per tutti i fine settimana fino al 24 dicembre. Circa una trentina gli artigiani creativi, produttori di pezzi unici e originali, protagonisti con i loro stand dei mercatini “Santo Natale”.

A Verucchio, il Natale si mostra variegato e diffuso. Un ricco programma di eventi capace di intrattenere adulti e piccini, tra visite guidate, degustazioni gratuite ed una escape room per tutta la famiglia. Durante il fine settimana, a partire da giovedì 8 dicembre arricchiranno l'offerta natalizia della città, il Presepe di sabbia a Villa Verucchio, i trekking dei presepi nel capoluogo (con partenza da quello storico meccanico della Chiesa del Suffragio) e con mappatura del percorso tramite apposito qr-code. Ma non è tutto; spazio anche a concerti, mercatini, spettacoli delle scuole di ballo, laboratori, Babbo Natale con gli Elfi e Befana a distribuire i regali.

La città di Viserbella, fino a sabato 7 gennaio ospiterà sulla spiaggia del Bagno 53 E'Tendoun, una tensostruttura all'interno della quale sarà possibile intrattenersi durante le festività tra eventi, tombole, mostre fotografiche, laboratori per bambini e momenti di incontro e socialità.



Sulla spiaggia di Torre Pedrera, venerdì 23 dicembre sarà possibile partecipare all'inaugurazione del Presepe di sabbia che rappresenta la Natività, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta.

Musica

Tra le proposte musicali del fine settimana, a Rimini il cinema Fulgor venerdì 23 dicembre ospiterà il Quartetto Eos nel concerto Da Babbo Natale ai Led Zeppelin. Il gruppo musicale porterà sul palcoscenico le melodie natalizie più celebri spaziando tra i tanghi e milonghe di Astor Piazzolla, le colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams sino ad approdare "per il gran finale" agli arrangiamenti di pagine rock senza tempo per il quartetto: Queen, Muse, Radiohead, Led Zeppelin e tante altre band.

Incontri e manifestazioni

A Rimini, il Teatro Amintore Galli sarà investito nella serata di venerdì 23 dicembre da una "Tempesta" proveniente dalla maestria del “creatore di mondi, un artista in grado di far palpitare lo spazio vuoto, di animarlo, di renderlo vivo di fronte agli spettatori” Alessandro Serra che porterà in scena per l'ultimo appuntamento del 2022 con il cartellone di prosa del Teatro della città l'omonima opera teatrale di William Shakespeare. Dunque, lasciamoci travolgere da questa burrasca di fascino ed emozioni, un "inno al teatro fatto con il teatro, la cui forza magica risiede proprio nella possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici che calpestano quattro assi di legno, con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati".



Corsa agli ultimi regali di Natale? Il centro storico di Rimini, nella serata di venerdì 23 dicembre concederà l'opportunità di "correre ai ripari" con "Christmas Shopping Night"; un'occasione per acquistare fino alle ore 23:00 i preziosi doni nei negozi e nelle botteghe aderenti della città. Il tutto tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura ed impreziosito dalla maestosità del soffitto di stelle che adorna piazza Cavour, il grande albero tridimensionale in piazza Tre Martiri e gli Angeli luminosi che guardano l’Arco d’Augusto.



Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, l’autunno porta con sè tanta prosa, musica e comicità. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Infatti, venerdì 23 dicembre in Piazza della Repubblica, andrà in scena “Artisti per Natura”, una rassegna itinerante presso teatri e luoghi pubblici legati alla cultura della provincia di Rimini, con l'intento di promuovere tematiche quali la sostenibilità ambientale e l'innovazione sociale. Nello specifico, al Teatro della Regina andrà in scena il concerto-spettacolo comico Sconcerto d’amore di Nando & Maila, una storia d’amore di una coppia in disaccordo, caratterizzata da acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore ma "strizzando sempre l'occhio" a tematiche quali il recupero e la sostenibilità.



E per i più piccoli...

Vuoi divertirti e ridere senza sosta? La tua direzione è il Castel Sismondo di Rimini dove venerdì 23 dicembre accoglierà lo spettacolo "Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini"; un'occasione per i più piccoli di avvicinarsi ai personaggi cari al Maestro attraverso risate e divertimento.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. Venerdì 23 dicembre il Museo della città offrirà l'opportunità di scoprire il suo scrigno di tesori in percorsi inusuali tra le varie sale. Lo stesso farà la Biblioteca Civica Gambalunga nella giornata di sabato 24 dicembre.

Mercatini

A Riccione, prosegue l'appuntamneto con "Il baule dei ricordi". Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile.

A Rimini, accanto Piazza dei Sogni e al Museo Fellini, a partire da sabato 26 novembre casette di legno affollano il centro città con proposte artigianali e prodotti tipicamente natalizi per la tradizionale Mostra Mercato di Natale. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli.

Sport

A Rimini, gli animi più competitivi potranno indossare le scarpe da running e cimentarsi in una sfida di corsa con Babbo Natale. Il lungomare della città, infatti, sabato 24 dicembre ospiterà la "Rimini Christmas Run", una gara non competitiva rispettivamente di 4km e 8km in cui attraverso un percorso protetto con partenza e arrivo sul lungomare di Rimini, passando per i parchi della città, fino all'ombra dell'Arco d'Augusto e con ritorno infine al Parco Fellini sarà possibile trascorrere un pomeriggio all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al registariminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, areneper spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sonospazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archiviodigitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altrevisioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginarioche interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Dal 5 novembre sono approdate nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

Al Cinema Fulgor, lunedì 26 dicembre calerà il sipario sulla mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo, strumento celebrativo e commemorativo del regista Valerio Zurlin. L'omonimo film ambientato e girato a Rimini è molto caro ai cittadini perché propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare.

Tra le altre mostre, alla Galleria dell’Immagine, sarà possibile godere della mostra fotografica "Donne nella pesca" per valorizzare la presenza e il ruolo delle donne nella pesca e nell’acquacoltura.

Lo spazio della Galleria d'arte "No Limits to Fly" ospiterà venerdì 23 dicembre una mostra alquanto singolare; l'esposizione Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero sarà dominata da una Barbie dorata prigioniera in una gabbia da uccellini, una veduta del ponte di Tiberio con uno straordinario gioco d’acqua e per concludere, un ritratto dolce ed intenso di una coppia di giovani. Tre artisti, diversi tra loro per origini, età, esperienze e tecniche espressive sono i protagonisti di questa mostra che intende porsi come un'opportunità di riflessione sulla forza comunicativa dell’arte.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che la città dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a domenica 8 gennaio 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.

All'interno della medesima cornice, a partire da giovedì 22 dicembre , nello spazio creativo Art Room sarà possibile ammirare Opulenza, una esposizione di sei abiti insoliti e fastosi. L’esposizione vuole rendere omaggio alla moda intesa come "l’arte dell’invenzione” e nasce proprio dall’idea di reinventare forme di abiti estremamente eleganti abbinati ad accessori a cui è stata data una nuova vita. Dunque, una piccola ma preziosa collezione realizzata da capi che simboleggiano il concetto di rinascita e rigenerazione di abiti grazie all'utilizzo degli accessori che li adornano, in cui risalta la volontà di portare alla luce una bellezza "opulenta" di veri e propri “abiti gioiello”.

La Galleria del Centro della Pesa, a partire da giovedì 22 dicembre ospiterà la mostra fotografica Archeologia a Riccione, facendo emergere gli scavi archeologici realizzati sulla collina del Castello degli Agolanti, frutto di un attento e scrupoloso studio condotto da parte del Museo del Territorio in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La mostra, i cui scavi sono stati realizzati con il supporto di un’equipe composta da venti studiosi provenienti da tutta Italia, tra cui tredici studenti universitari, documenta le tappe principali della campagna di scavi, l’attività di ricognizione dei reperti archeologici del territorio, le fasi di studio con i laureandi e gli studenti nei depositi del museo, il rilievo architettonico del castello e la carta delle potenzialità archeologiche. I reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici, arricchiranno il patrimonio del Museo e saranno custoditi in un’apposita teca all’interno degli spazi museali che ospitano la collezione permanente.

Inoltre, partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A Bellaria Igea-Marina, all'interno della cornice del Palazzo del Turismo sarà possibile amminare l'atmosfera del Natale su tela o nella scultura e pellicola di fotografia, attraverso la mostra “Dream Art – l’arte sotto la neve”. In esposizione, sessanta lavori di artisti del territorio provenienti da tutta Italia oltre ad un centinaio di produzioni degli alunni della scuola media della città.