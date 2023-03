Fine settimana con l'Antica Fiera di San Gregorio, Festival dell'Oriente e Sgarbi che racconta Rimini

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai, sono tanti gli appuntamenti da non perdere e tra cui scegliere. Nell'entroterra, l'Antica Fiera di San Gregorio ravviverà la cittadina di Morciano di Romagna, ma spazio anche a manifestazioni enogastronomiche, mostre, appuntamenti a teatro, passeggiate tra i luoghi cari a Fellini e quelli più suggestivi che impreziosiscono il territorio. Scopriamo insieme l’offerta per il fine settimana, dal centro città senza tuttavia trascurare i borghi dell’entroterra.

In attesa della Giornata internazionale della donna

In attesa della Giornata Internazionale dei diritti della Donna di mercoledì 8 marzo, la città di Rimini promuove alcune iniziative per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni di cui sfortunatamente le donne sono ancora oggetto. A partire da giovedì 2 marzo, il ricco cartellone di eventi "L’otto sempre" porterà in città incontri, mostre e riflessioni attraverso i quali addentrarci e sostenere l'universo femminile. In programma, giovedì 9 marzo la presentazione del libro “Libere. Il nostro no ai matrimoni forzati”. Cinque ragazze, di cui l'autrice Martina Castigliani racconta, si sono ribellate a matrimoni forzati. Donne coraggiose che hanno lasciato tutto e si sono dovute costruire una nuova identità.

Incontri & Manifestazioni

Nell'entroterra, la cittadina di Morciano di Romagna sarà animata per nove giornate dall’Antica Fiera di San Gregorio: esposizione campionaria di prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi. Per l'occasione, a partire da sabato 4 marzo il centro città sarà affolato da stand dedicati al commercio ambulante e allo street food, giostre, attrazioni, mostre di piante e fiori, macchine agricole ed industriali, mentre nelle osterie temporanee e nei ristoranti sarà possibile degustare le eccellenze dell'enogastronomia locale. Da non perdere gli spettacoli serali all'Auditorium della Fiera, che spazieranno dalla musica al teatro passando per gli spettacoli comici e le commedie dialettali, così come l'esposizione campionaria presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio.

A Rimini, sabato 4 e domenica 5 marzo il quartiere fieristico di Rimini assumerà connotazioni orientali ed ospiterà all'interno dei propri spazi il Festival dell'Oriente. Due giornate scandite da danze tipiche, esibizioni, cerimonie tradizionali, mostre, attività e tanto altro. Un’occasione attraverso la quale sarà possibile entrare in contatto con l'energia, la bellezza ed il fascino del mondo orientale; in cui tradizione e modernità si fondono, tra colori, musiche e profumi di terre lontane.

Il centro storico della città, venerdì 3 marzo ospiterà l'incontro "Si prega di non toccare"; per l'occasione, Lorenzo Bartolini farà ricorso a poesie, canzoni e monologhi per dialogare attorno all'abominio sociale del femminicidio e della violenza femminile. Sabato 4 marzo, all'interno della cornice del Teatro A. Galli, Il celebre storico e critico d’arte "Vittorio Sgarbi racconta Rimini”.

Si celebra l'amore a Le Befane Shopping Centre. Fino a mercoledì 8 marzo, gli spazi del centro commerciale si tingeranno di rosa per ospitare il primo raduno italiano dedicato al wedding, un'autentica Festa dell'Amore aperta a tutti gli innamorati. Rivolta a chi ha già detto "sì" e ai futuri sposi, sarà un'occasione unica, divertente ed emozionante per prepararsi, in modo non convenzionale, a celebrare il prossimo San Valentino. Un "cadeaux" che Le Befane ha deciso di fare a tutti gli innamorati, che potranno così rivivere la felicità del proprio matrimonio, per chi è già sposato; o viverla in anticipo, per chi si sta preparando alle nozze o sta anche solo pensando di compiere il grande "passo".

Non è tutto. Spazio anche alla creatività e al divertimento.Nel pomeriggio di sabato 4 marzo, infatti, il Centro Commerciale offrirà un'occasione esclusiva per ammirare da vicino il lavoro dell'unico designer e customizzatore di sneakers in Italia: Jacopo De Carli. Con un seguito di oltre 41mila followers su Instagram, il "calzolaio 2.0", amatissimo dai Millennial, darà un assaggio della sua arte al pubblico presente, personalizzando alcune paia di sneakers tra dj set, gadget e sorprese per tutti i partecipanti, tra cui anche delle coloratissime calze tematizzate.

A Cattolica, in occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità 2023, il Museo della Regina ospiterà l'incontro "Salvare l'arte per salvare l'Italia". Un'occasione di riflessione sulle azioni di Palma Bucarelli, Noemi Gabrielli, Fernanda Wittgens, tre donne che furono a capo di importanti istituzioni culturali e che durante la Seconda Guerra Mondiale svolsero un ruolo cruciale di protezione del patrimonio artistico dai bombardamenti, dall’occupazione militare e dalle razzie effettuate dagli eserciti stranieri.



Nella zona artiginale di Riccione, sabato 4 e domenica 5 marzo si accendono i motori per "Riccione Motor Fest 2023": due giornate di sgommate, divertimento all'aperto e solidarietà. La Romanga, riconosciuta come Motor Valley (laTerra dei Motori) ospiterà la manifestazione motoristica non agonistica, durante la quale si susseguiranno esibizioni di auto e camion da drifting, Api proto, quad, stunt show e raduno statico auto tuning e audio. Inoltre, Riccione Motor Fest sarà anche l'occasione per il pubblico di "provare il brivido" e scoprire l’emozione di salire a bordo dei mezzi - anche dei camion - a fianco dei piloti.

Non è tutto. Il fine settimana della città tuttavia, è ricco di appuntamenti tra i quali potere scegliere ed intrattenersi: visite guidate, mercatino d’antiquariato e bookcrossing (scambio di libri). La scelta è ampia.

Appuntamento a teatro

A Rimini, sabato 4 marzo all'interno della cornice del Teatro A. Galli, il celebre storico e critico d’arte "Vittorio Sgarbi racconta Rimini”.

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, l’autunno porta con sè tanta prosa, musica e comicità. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

Al Museo della Regina, proseguono gli appuntamenti per grandi e piccini con MuseoDì: un'iniziativa dedicata interamente a bambini e famiglie, durante la quale potere sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività laboratoriali e ludiche. Quest’anno sarà la volta del Medioevo, infatti durante l'incontro di domenica, le archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori prenderanno per mano adulti e bambini e li condurranno per “Mille e una bestia”, alla ricerca di strane creature dai colori sgargianti e dall’aspetto bizzarro.

A Novafeltria, a partire da venerdì 3 febbraio il Teatro Sociale cittadino è aperto!". Il progetto artistico e culturare attraverso il quale tornare ad affollare gli spazi della settecentesca struttura, ospiterà nel mese di marzo una fitta attività, e in una programmazione già ricca di autrici, attrici ed artiste, sabato 4 marzo sarà la volta dell'attrice e drammaturga cagliaritana Rita Frongia che porterà sul palcoscenico la commedia noir "Era meglio Cassius Clay". Si tratta di una commedia – thriller, nella quale la maestria della scrittura di scena e degli attori riesce a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera noir, dove il comico accompagna l’inquietudine portando un’importante e attuale riflessione sulla condizione delle donne nella società contemporanea. Nelle parole dell’autrice, la trama non può essere svelata per non danneggiare il pubblico, ma può dirci che “ci sarà una festa e che i personaggi principali sono tre: Jimmy: ex pugile; Tex: ex promessa del pugilato; Clara: ex attrice, ora animatrice di feste per bambini."

A San Giovanni in Marignano, appuntamento per grandi e piccini al Teatro A. Massari. La rassegna teatrale “Il granaio dei sogni”, domenica 5 marzo porterà sul palcoscenico lo spettacolo "Don Chisciotte - Storie di latta e di lotta": un occasione per lasciarsi rapire e coinvolgere all'interno di un gioco sapiente di suggestioni teatrali e musicali, apparizioni misteriose, movimenti scenici ed uso dei burattini. Sino ad approdare alla consapevolezza (messaggio insito nella Storia di Don Chisciotte) di continuare a credere nei propri valori, nei propri ideali, nelle proprie Lotte, affinché ogni donna ed uomo nel mondo possa dirsi il giusto sovrano nella sua personale Isola, che è la propria vita.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Domenica 5 marzo avremo l'opportunità di scoprire l'antica Ariminum romana, attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato. La mappa presente all'interno dell'ufficio informazioni di Visitor Center, sarà il punto di osservazione (e di partenza) ideale per scoprire come si sviluppava la città di Rimini nell'antichità. Scopriremo quindi le grandi vie Romane che collegavano Rimini con Roma e con le principali vie di comunicazione. Poi si partirà alla volta dei monumenti più noti come l'Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio sino a raggiungere quello che era l'antico foro e i resti dell’Anfiteatro di Rimini.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Il Palazzo del Fulgor ospiterà fino al 19 marzo il progetto miniaturistico “Amarcord Disegnato”, in cui l'artista Agim Sulaj prende il film Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini. Sessantacinque oli su tavola, di piccole dimensioni, che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature del film poichè "più che da vedere, i film di Fellini sarebbero da sfogliare". Così sosteneva in maniera provocatoria Morando Morandini, uno dei maestri del giornalismo cinematografico italiano. Film da riportare al loro elemento originario, il fotogramma, per apprezzarne l’essenza specificamente pittorica del cinema del maestro riminese. E a questo "invito" sembrerebbe rispondere appieno l'artista albanese Agim Sulaj.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che la città dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a lunedì 10 aprile 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.

All'interno della medesima cornice, a partire da giovedì 22 dicembre, nello spazio creativo Art Room sarà possibile ammirare Opulenza, una esposizione di sei abiti insoliti e fastosi. L’esposizione vuole rendere omaggio alla moda intesa come "l’arte dell’invenzione” e nasce proprio dall’idea di reinventare forme di abiti estremamente eleganti abbinati ad accessori a cui è stata data una nuova vita. Dunque, una piccola ma preziosa collezione realizzata da capi che simboleggiano il concetto di rinascita e rigenerazione di abiti grazie all'utilizzo degli accessori che li adornano, in cui risalta la volontà di portare alla luce una bellezza "opulenta" di veri e propri “abiti gioiello”.



La Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’UNESCO e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Inoltre, a partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A Cattolica, fino a domenica 26 marzo la Galleria Comunale Santa Croce offrirà i propri spazi per ospitare la mostra Il canto della retara di Laura Renna. L'esposizione, s'inserisce all'interno del progetto Mansio: una programmazione di mostre di artisti contemporanei che si susseguiranno presso la struttura nel corso del 2023.

Ne Il canto della retara, l'autrice si relazionerà con la marineria tradizionale cattolichina. Insieme a pescatori e retai, le retare erano le donne che riparavano le reti. Si narra cantassero mentre lavoravano, sedute con in mano un agone, o linguetta di legno, e una matassa con la quale riparavano questi grandi attrezzi annodati, realizzati in corda o spago ottenuti da fibre naturali. Così come le retare, anche le mani di Laura Renna lavorano con materiali naturali. Entrano nelle cavità create dalla lavorazione della lana, mentre il corpo si muove seguendo l’andamento dei filamenti che rinascono a contatto con le mani e sono portatori di storie, così come lo è la rete sotto le mani dei pescatori e delle donne che la riparavano. Inoltre, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 marzo, Laura Renna lavorerà in residenza all’interno del Museo della Regina ed inviterà pescatori cattolichini e associazioni cittadine a tessere con lei per realizzare un’opera collettiva.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.