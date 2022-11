Weekend ricco con castagne e cagnina, il Festival della Cultura Sportiva, passeggiate culturali e conferenze

Il fine settimana della città si "veste a festa", ricco di appuntamenti da non perdere. Si parte con una serie di iniziative in attesa della Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna la settimana prossima. Non mancano mostre, passeggiate culturali e conferenze. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Musica

Proseguono gli appuntamenti in musica all'interno della Sagra Musicale Malatestiana. Sabato 5 novembre Le voci d'Europa, il nuovo progetto dei musicisti della WunderKammerOrchestra, insieme alla partecipazione del mezzo soprano Hélène Walter, animeranno il palcoscenico del Teatro Galli. "Filo conduttore" dell'intero concerto sarà il compositore Ludwig van Beethoven.



A Santarcangelo di Romagna, presso il Teatro dei Condomini si torna a fare musica dal vivo con la rassegna "Women!". In questo luogo intriso di storia, cultura e colmo di bellezza, con una serie di concerti in cui emerge la figura femminile, con artiste di primordine del panorama regionale e nazionale.



Incontri e manifestazioni

Santarcangelo anticipa i festeggiamenti di San Martino regalando alla cittadinanza, castagne e cagnina e "Santarcangelo Fashion Market". Un’iniziativa di Città Viva (l'Associazione Commercianti) durante la quale i negozianti, sabato 5 e domenica 6 novembre, esporranno fuori dai propri negozi e proporranno agli ospiti tante occasioni, all'insegna dello shopping. Numerose le attività aderenti, collocate tra le vie Molari, Matteotti, Battisti, Don Minzoni, Porta Cervese, Cavour e nel vicolo di Brused).da non perdere. Affrettatevi se volete gustarvi questo "assaggio" di San Martino. Ad accompagnare lo shopping del "Santarcangelo Fashion Market" sarà presente domenica 6 novembre, il mercatino dell'antiquariato "La Casa del Tempo" in versione arricchita e a tema con l'imminente Fiera di San Martino. Un fine settimana dunque di occasioni, gusti e sapori che faranno da ottimo preludio all'arrivo di San Martino.

A Rimini, venerdì 4 novembre si inaugura a Rimini il percorso storico Rimini bombardata, un progetto dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Comune di Rimini che fa incontrare storia, memoria e multimedialità. Un museo all'aperto con 13 totem installati per mappare i luoghi simbolo dei bombardamenti all’interno del circuito cittadino. Dopo il percorso, a conclusione dell’evento, alla Chiesa di San Bernardino si terrà la rappresentazione teatrale di “Faustina – La guerra in casa nostra”, uno spettacolo sugli ultimi giorni di vita di Faustina, bambina di 10 anni tragicamente scomparsa nell’ottobre del 1944 a seguito del ritrovamento, e conseguente deflagrazione, di una cosiddetta “bomba giocattolo.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne di venerdì 4 novembre, la Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini, ospiterà Donne coraggio!, una rassegna dedicata al contrasto alla violenza di genere.

A Riccione, all'interno della cornice del Palazzo del Turismo da giovedì 3 a domenica 6 novembre si svilupperà il Riccione Ttv Festival: storico festival biennale dedicato alle nuove frontiere del teatro con quattro giorni di spettacoli, incontri, proiezioni e con focus su autori come Mariangela Gualtieri, Alessandro Berti e Chiara Lagani. In programma anche un lungo omaggio a Vitaliano Trevisan, con un fitto calendario di incontri con grandi protagonisti della scena italiana, e una lettura scenica serale di Roberto Citran. Per la danza, l’ospite d’onore è il coreografo e filmmaker Jacopo Jenna.



La festa del Centenario della città di Riccione diventa infinita e prosegue con eventi e manifestazioni che raccontano l’identità di una città proiettata verso il futuro e con uno sguardo attento al passato, a recuperare le tradizioni e valorizzare il proprio territorio, a preservare e sviluppare le aree verdi.

All'interno del progetto "Vivi il Verde 2022" si inserisce l’iniziativa I giardini raccontano: Riccione, la Perla verde, un programma di passeggiate culturali ed eventi pubblici nei giardini di Villa Lodi Fè, venerdì 4 e sabato 5 novembre. Un'occasione per scoprire luoghi nascosti, varietà di specie vegetali di pregio, ascoltare racconti di una città che prendeva forma con le prime strutture architettoniche circondate da spazi verdi ben curati e accuratamente studiati che contribuirono a valorizzare il titolo che le è sempre stato riconosciuto, di “città-giardino” e di “Perla Verde”. Le passeggiate saranno condotte da studiosi ed esperti, artisti e architetti del paesaggio e si intrecceranno con racconti sulla storia di Riccione e sui personaggi che ne hanno modellato la forma, performance teatrali e recital nella bella cornice del giardino di Villa Lodi Fè, affascinante chalet in stile Liberty costruito tra l’800 e il ‘900, per concludersi con un brindisi.

Dopo il lungo week-end di Halloween, ultime opportunità, prima della chiusura invernale, anche per visitare i parchi divertimento della Riviera di Rimini, da Fiabilandia, per i più piccoli, che sarà aperta domenica 6 novembre, a Italia in Miniatura, Oltremare e all’Acquario a Cattolica, che a novembre rimangono invece aperti soltanto la domenica. Aperto la domenica anche il Parco tematico e Museo dell'Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, con il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica.



A Poggio Torriana, proseguono gli appuntamenti con "Mentre Vivevo", rassegna di teatro e arti del contemporane che vedrà ospite dmenica 6 novembre il poeta e scrittore Franco Arminio con i suoi "Studi sull'amore".

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando nell’arte contemporanea tra Part, Gruau e Borgo San Giuliano (domenica 6 novembre). Inoltre, nella stessa giornata di domenica sarà possibile immergersi in Rimini Felliniana, una visita guidata con ingresso al Cinema Fulgor e al Fellini Museum, mettendo in luce l’opera e la figura di Federico Fellini, a pochi giorni dalla ricorrenza della sua morte, il 31 ottobre 1993.



Sport

A Rimini si può praticare attività sportiva all'aperto anche in autunno grazie alle tante opportunità per allenarsi nei luoghi iconici della città, al Parco del Mare e sulla spiaggia di fronte al mare d’inverno, a partire dalla Camminata Metabolica, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia per un’ora di allenamento all’aria aperta, con un trainer. Tra gli eventi dedicati allo sport, da venerdì 4 a domenica 6 novembre presso l’ex Cinema Astoria c’è il Festival della Cultura Sportiva, un evento attraverso il quale creare spazi di discussione ed ascolto per tutti gli appassionati di sport (e non solo), nel segno dell’approfondimento e della condivisione dei principi fondamentali della “Cultura sportiva”: partecipazione, audacia, coraggio, lealtà e adesione a valori etici e umani ben chiari. Saranno presenti grandi ospiti del panorama sportivo e giornalistico, come Federico Buffa, Demetrio Albertini, Renzo Ulivieri e Umberto Calcagno, per un weekend ricco di incontri, speech, mostre e workshop.



Mercatini

A Riccione prosegue l'appuntamneto con "Il baule dei ricordi". Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile.



Mostre

Ultimi giorni (fino a domenica 6 novembre) per visitare al Palazzo del Fulgor la mostra Fellini Forbidden, dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”.



Al Cinema Fulgor, spazio ad una Rimini lontana con la mostra fotografica La prima notte d quiete, strumento celebrativo e commemorativo del regista Valerio Zurlin. L'omonimo film ambientato e girato a Rimini è molto caro ai cittadini perché propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che Riccione dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a domenica 8 gennaio 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.



A Cattolica, la Biblioteca Comunale offre i propri spazi per la mostra itinerante vita contro la mafia, con l'intento di raccontare coloro che hanno lottato duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.