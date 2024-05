Un ricco fine settimana con Europei di ginnastica, Settima arte con Carlo Verdone e Biennale di disegno

Un weekend con grandi eventi sportivi. Ma anche appuntamenti di alta caratura culturale, con iniziative come La Settima Arte – Cinema Industria, l’avvio della Biennale di disegno e il Rec Film Festival. Sono tante le occasioni di svago e incontro che caratterizzeranno il primo fine settimana di maggio a Rimini e nella sua provincia.

Il top della ginnastica in Fiera

Concluso il 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024), dal 2 al 5 maggio Rimini ospita un altro prestigioso appuntamento sportivo internazionale: i campionati di ginnastica artistica femminile. Un appuntamento importantissimo che permette agli atleti di ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Anche per le donne, saranno in gara le categorie junior e senior negli esercizi individuali, di squadra ed all-around. Tra le atlete della Nazionale Italiana femminile: Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, argento europeo in carica. I biglietti sono acquistabili sul circuito di vivaticket. Info: www.europeangymnastics.com/events

Altro interessante evento sportivo a Riccione, la città ospita fino all’8 maggio gli oltre 3.200 giovani atleti Under 14 del 60esimo Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini di scherma, un record di partecipazione per lo storico evento sportivo che mette in palio 24 titoli nazionali di categoria. Le gare si svolgono al Playhall, al pattinodromo e al bocciodromo di viale Carpi. Fino al 4 maggio protagonisti indiscussi in pedana saranno gli atleti del fioretto e della sciabola mentre da domenica 5, quando a Riccione si terrà anche la “Festa della Scherma Paralimpica Under 14”, spazio alla spada con due prove giornaliere fino all’8 maggio. La kermesse continuerà fino al 13 maggio con il secondo Campionato Nazionale Gold cadetti e giovani di scherma che vedrà impegnati circa 700 atleti di età compresa tra i 15 e i 20 anni.

La Settima Arte - Cinema e Industria

Da giovedì 2 a domenica 5 maggio tornano a Rimini le giornate dedicate al cinema e alla sua industria. Per 4 giorni la città si anima con gli eventi della sesta edizione de 'La Settima Arte Cinema e Industria', la manifestazione organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna – Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini, che offre l’opportunità di conoscere e approfondire come nascono e si creano i film e le produzioni audiovisive. Un programma con tanti appuntamenti gratuiti che conferma l’obiettivo della manifestazione portato avanti dalla nascita del progetto: creare un’occasione di incontro e crescita culturale di tutto il territorio promuovendo e diffondendo i valori dell’industria del cinema.

Proiezioni e anteprime, masterclass, presentazioni di libri, momenti formativi e la cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria”, assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati e che si terrà sabato 4 maggio al teatro Galli di Rimini. Quest’anno è il regista, produttore e attore, Carlo Verdone a ricevere il Premio Cinema e Industria ad honorem. Con lui sono premiati Giampaolo Letta Medusa Film (Premio alla Produzione), Andrea Romeo I Wonder Pictures (Premio alla Distribuzione), Laura Muccino (Premio ai Casting Director), Marco Spoletini (Premio al Montaggio). Nella cerimonia al Galli è consegnato anche il Premio Valpharma per il cinema giunto alla quinta edizione e attribuito a professioniste under 40 che lavorano nell’industria cinematografica e che quest’anno va alla regista Laura Samani. Presenta la giornalista Paola Saluzzi.

Ad ospitare gli eventi della rassegna saranno vari luoghi della città: Teatro Amintore Galli, Cineteca di Rimini, Cinemino Fellini Museum Palazzo del Fulgor, Cinema Fulgor, Cinema Giometti – Multiplex Le Befane, Cinema Teatro Tiberio, Teatro degli Atti. Ingresso libero Info: 0541 352312 – 352333 www.lasettimarte.it

Torna a Rimini anche il Rec Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, promosso da “Mondo Rec” con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini. Il Festival concentra il suo fulcro sulla proiezione di 21 opere cinematografiche (suddivise in due categorie: Young, dagli 11 ai 17 anni e Senior, dai 18 ai 29 anni), prodotte nei più svariati contesti sociali: scuole, università, laboratori, gruppi informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni ma anche da singoli giovani autori.

Durante le serate del Festival, tra una proiezione e l’altra, viene dato spazio ad esibizioni canore di giovani artisti, chiamati a proporre al pubblico brani legati a film o a suonare dal vivo famose colonne sonore. Il Festival si tramuta così in un vero e proprio show d’arte varia, che vedrà alternarsi cortometraggi, performances live, interviste e grandi sorprese. Il Festival vede anche la partecipazione di personaggi noti del piccolo e del grande schermo, dell’arte, della cultura, della musica e del web, invitati per condividere con il pubblico il loro percorso artistico ed umano. Tra questi l’attrice Serena De Ferrari (giunta alla ribalta per il ruolo di “Viola” nella serie cult “Mare Fuori” e ora protagonista del film “Romeo è Giulietta“), Francesco Zenga (interprete della fiction “La Storia“), Flavia Leone (dalla serie Netflix “Diari“), Enrico Tijani (il celebre “Dobermann” di “Mare Fuori“), Federico Di Scola (dalla serie Rai “Snow Black“) e Federico Ielapi (protagonista del film “Pinocchio” e ora su Netflix nella serie “Briganti“). La finale, domenica 5 maggio, sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it) Ore 20.30 Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0541 455136 www.recfilmfestival.it.

Biennale di disegno

Dopo la pausa causata dal Covid-19 riparte la Biennale del Disegno di Rimini con la quarta edizione, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che si svolgerà tra primavera ed estate 2024. Appuntamento a partire dal 4 maggio. Dal Museo della Città alla Biblioteca Gambalunga, da Palazzo del Fulgor a Castel Sismondo, il percorso artistico si estende nella città attraverso il consolidato formato di mostre istituzionali e il coinvolgente Circuito Open, abbracciando spazi pubblici e privati.

Saranno 12 le mostre ad esporre 1.000 disegni provenienti da istituzioni internazionali come l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e il Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, oltre a collezioni private come lo Studiolo Rivi. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Teatro

Con un nuovo appuntamento la Stagione Lirica 2024 del Teatro Galli presenta La Cenerentola di Gioachino Rossini, nell’inedita produzione dell’Orchestra Senzaspine con la regia di Giovanni Dispenza. Appuntamento per venerdì 3 maggio. Un cast di giovanissimi interpreti sarà impegnato nel capolavoro rossiniano con le voci di Marzia Marzo, Chengrui Li, William Hernandez, Matteo Mazzoli, Francesca Pusceddu, Caterina Dellaere e Alberto Bianchi Lanzoni. Giovane anche la formazione orchestrale che debutta a Rimini sotto la direzione di Tommaso Ussardi nel nuovo allestimento immaginato da Giovanni Dispenza con le scene di Francesca Lelli e i costumi di Monica Mulazzani. Fondata a Bologna nel 2013 da un’idea di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani l’Orchestra Senzaspine è una formazione sinfonica giovanile impegnata in progetti di divulgazione musicale. Ore 20 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it.

A Riccione il primo weekend di maggio si apre venerdì 3 con il teatro della compagnia “Il tassello mancante”. Alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11), alle ore 21, l’associazione culturale riccionese porterà in scena lo spettacolo teatrale “Amori (mal)educati” sul tema dell’affettività nel contesto contemporaneo. L’iniziativa è a ingresso libero su prenotazione (via Whatsapp al numero 377 3836973).

Concerti Jazz

Nel nuovo spazio di Rimini Jazz Club, il Fulgor off, in collaborazione con Primo Piano Art Gallery e Cinema Fulgor, si svolge una rassegna di concerti di musica Jazz. I prossimi appuntamenti: venerdì 3 maggio alle 21, presentazione del libro “Postumi di una Luna Piena” di Veronica Bugli, poesia come arte che insorge. Introduzione e accompagnamento in acustico di Diego Pasini e dj set vinili con Okaapj. Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 www.riminijazzclub.com.

Nuove mostre

Sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle ore 10 alle 18, la serra nel Giardino sul mare di Villa Mussolini si trasformerà, per l’ultimo fine settimana di attività, in un “Flower Farm Market” in cui le protagoniste indiscusse saranno le tantissime varietà di peonie. Questi splendidi fiori scenografici, dai colori vivaci e dal profumo dolce e delicato, provengono dalla coltivazione di una flower farm a Km 0. Nella giornata di sabato 4 maggio sarà possibile prenotare e ritirare il proprio mazzo di fiori direttamente all’interno dell’officina creativa della serra. All’interno delle sale della villa, prosegue la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, dedicata alla grande fotografa americana del ‘900. La mostra resta aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. (ingresso a pagamento).