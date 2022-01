Sarà un lungo week-end dell’Epifania tra arte e cultura. Ultimi giorni per vedere i presepi di sabbia

Le festività natalizie si avviano verso la conclusione con un lungo week-end di proposte per scoprire il volto culturale di Rimini, definita da Artribune come ‘migliore grande città’ del 2021, anche all’insegna delle iniziative dedicate alla Befana.

Sabato 8 e domenica 9 gennaio è possibile partecipare a visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo da poco concluso in tutte le sue tre sedi. In particolare, la visita si svolge nelle sale rinascimentali del mastio di Castel Sismondo, la rocca del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi, che accolgono veri e propri set felliniani, sviluppando la dimensione più performativa ed emotiva di FM – Fellini Museum. Costo 8 euro, durata 45 minuti circa. E’ necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: +39 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Sabato 8 gennaio si può andare alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, eccezionale affresco del 1300, con una visita guidata al PART Palazzi dell'Arte Rimini negli storici palazzi dell’Arengo e del Podestà affacciati sulla centrale piazza Cavour di Rimini. Costo: 6 €. Durata 45 minuti. Info e prenotazioni: +39 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Per scoprire il racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, sabato 8 e domenica 9 gennaio sono previste visite guidate al Teatro Galli. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Orario: giovedì 6 ore 11:00, sabato 8 ore 17:00 e domenica 9 ore 11:00 e 17:00. Info e prenotazioni: +39 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Da non perdere domenica 9 gennaio l’occasione di partecipare alla visita guidata alla Domus del Chirurgo, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente che ha portato con sé un corredo chirurgico che non ha uguali al mondo. Costo: 5 €. Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: +39 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Per uno sguardo insolito sulla città, sabato 8 gennaio è proposto anche un percorso dal titolo Da Piero della Francesca a Eron e ai murales del borgo San Giuliano un tour che dal Tempio Malatestiano custode dell'affresco commissionato da Sigismondo Pandolfo Malatesta a Piero della Francesca porta al borgo San Giuliano soffermandosi sui murales che ne abbelliscono i muri. Ore 15:30 Info e prenotazioni +39 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/310952-da-piero-della-francesca-a-eron-e-ai-murales-del-borgo-san-giuliano/

Per poter degustare al meglio questo tour culturale non potevano mancare gli aperitivi (sabato 8 dalle ore 18:00 www.visitrimini.com/eventi/aperitivo-al-teatro-galli/) e i brunch culturali(domenica 9 gennaio dalle ore 10.30 www.visitrimini.com/esperienze/310282-brunch-natalizi-al-teatro-galli/) al Bar del Grifone all'interno del Ridotto del Teatro Galli in un'atmosfera unica. Per info: +39 0541 53399 VisitRimini.

Il 9 gennaio invece, per la rassegna “Colazione e film”, al Cinema Fulgor, la domenica mattina si possono ‘gustare’ i grandi classici accompagnati da caffè, cappuccino e brioches nell'elegante foyer del Fulgor. Per domenica 9 gennaio i film in visione sono ‘Chinatown’ e ‘Il buio nella mente’. Ore 10. Ingresso: 7 €. E’ consigliato l'acquisto del biglietto online: www.liveticket.it/cinemafulgor Info: +39 0541 709545

Per la gioia dei bambini e non solo, fino al 9 gennaio in Piazzale Fellini, nel cuore di Marina centro, accanto al Grand hotel, la pista di ghiaccio permette a grandi e piccoli di pattinare e volteggiare a due passi dal mare e per l’Epifania i bambini potranno incontrare anche la Befana sui pattini. Accesso in pista e noleggio pattini a pagamento Orario: 10:00 – 22:00. Info: +39 335 6288262

Prima di salutare le festività, è ancora possibile dare uno sguardo ai Presepi di Sabbia giganti, gruppi scultorei a grandezza naturale che, fino al 9 gennaio, danno vita alla Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Marina Centro (con visita guidata al presepe al costo di 3 €) e al bagno 65 di Torre Pedrera.

Inoltre, rimangono aperti anche i Parchi Divertimento, trasformati in veri e propri villaggi natalizi come Italia in miniatura e l'Acquario di Cattolica, aperti fino al 9 gennaio e Oltremare aperto fino a giovedì 6 gennaio.